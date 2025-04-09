Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось

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Попытка Киева разыграть китайскую карту публикацией видео с якобы китайским пленным не увенчалась успехом. Украина потеряла способность выигрывать даже медийные сражения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Он не лох, он учится у русских

В интернете украинцы опубликовали вчера, 8 апреля, видео якобы китайского военного, взятого в плен. Он предстаёт в чистой одежде и с открытым лицом, значит, в плену уже давно или это ряженый. Но если давно в плену, то для доказательного контента вызывают переводчика. Человек же на видео говорит жестами, имитирует звуки боя и произносит лишь одно слово на китайском языке.

Украинские медийные военные попытались исправить впечатление от ролика.

"В интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который действительно далеко не лох, — пишет украинский военный под ником офицер+ в Telegram. — Китайцы приехали учиться, а не заменять россиян на позициях, у них есть своя легенда, они понимают русский язык и довольно профессионально ведут себя на поле боя".

До этого украинцы также расхваливали профессиональные качества корейских военнослужащих, якобы обеспечивших ВС РФ победу в Курской области. Это делается для того, чтобы унизить российского солдата.

Добавим, что у ролика был начальный код Korean_Soldier 2.mp4, это говорит о том, что он сделан давно для постановочной антикорейской кампании.

Три цели Киева в антикитайской медийной кампании

Киев преследует три цели в новой медийной кампании. Первая — доказать, что Китай целенаправленно посылает своих военнослужащих в РФ обучаться опыту, который им пригодится потом в войне против США. И момент выбран подходящий — на фоне нарастающего противостояния Пекина и Вашингтона в торговых войнах.

Но в США выразили лишь озабоченность.

"Вызывает беспокойство тот факт, что китайские солдаты были захвачены в плен", — заявила журналистам пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс.

Ещё одна цель Зеленского — увеличить помощь от глобалистов. Он призвал "партнёров" срочно обсудить новость, так как "северокорейцы воевали против нас в районе Курска, а китайцы воюют на украинской территории". Однако в Лондоне ответили, что у представителей военной разведки Великобритании нет доказательств того, что китайские солдаты, захваченные в плен "во время сражений на стороне Путина", связаны с китайским правительством.

Третья цель Киева — отомстить Пекину за пренебрежение. Недавно посол Китая на Украине Ма Шэнкунь провёл встречу с находящимся под санкциями Украины бывшим президентом страны Петром Порошенко. Сам факт такой публичной встречи, с точки зрения китайцев, выглядит как похороны Зеленского как политика.

Пекин не отрицает наличие добровольцев в зоне СВО

Пекин ответил 9 апреля. МИД Китая опроверг "беспочвенные доказательства" Украины о многочисленных китайцах, воюющих в российской армии. Китай "всегда требовал от своих граждан держаться подальше от зон вооружённых конфликтов, не участвовать в военных операциях какой-либо стороны и не быть вовлечёнными в вооружённые конфликты каким-либо образом", сказал представитель МИД Китая Линь Цзянь.

То есть Пекин не отрицает возможное участие своих граждан в СВО, но заявляет, что это не регулярная армия. Возможно, там есть китайские добровольцы, но они есть от различных стран и в украинской армии — тоже.

В итоге медийной кампании у Киева не получилось, в отличие от успеха Бучи, корейского участия в СВО и т. д. Никакой поддержки от Запада ни в риторике, ни в дополнительных траншах. Это говорит о том, что Украина в нынешнем виде никого там не устраивает.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии.

