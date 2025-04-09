Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После оглушительного провала на Курском приграничье главком армии Украины Александр Сырский заявил, что Киеву надо мобилизовывать 30 тысяч солдат в месяц.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Вернее, это даже не заявление главкома ВСУ, а тезис со ссылкой на Владимира Зеленского.

Крики о мобилизации

Из уст Сырского такая цифра — отнюдь не лозунг. Это признание о том, что сегодня Украина не выдерживает даже минимальные ритмы замещения своих потерь.

На данный момент реальная мобилизация колеблется от 10 до 12 тысяч человек ежемесячно. Это означает, что только потери на фронте в более чем в два раза превышают мобилизацию. Напомним, по информации ряда источников, Украина теряет около 50 тысяч военнослужащих в месяц, включая дезертиров и раненых. Вот и получается, что еженедельно киевская власть теряет больше, чем получает. Фронт у украинской армии держится лишь за счёт затыкания дыр, вынужденной концентрации на ряде ключевых участков и за счёт изматывания солдат.

Сырский сейчас предлагает цифровизацию. Он хочет создать цифровой контроль, то бишь, отслеживание каждого гражданина Украины. При тотальный мобилизации в военкомат встроится интерфейс государства, и вариантов избежать призыва у мужского населения Незалежной просто не будет.

Фактически Киев расписывается в том, что он проигрывает войну даже при колоссальный помощи западных партнёров. Это уже подтверждается отнюдь не сводками, а словами украинских генералов. А когда главком ВСУ говорит о том, что отлавливать нужно 30 человек ежемесячно, то сразу становится ясно, что настоящие показатели отлова далеки до желаемого.

Начало наступления

На фоне этого вспоминаются слова верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, когда он сказал, что у него есть все основания считать, что Вооружённые силы Украины "мы скоро добьём". Отсюда и тоскливый вой с западных болот о необходимости временного прекращении огня.

Это заявление можно рассматривать и как предупреждение западным глобалистам, активно втягивающим Европу в конфликт. Как заявляют аналитики, российский Генштаб уже закончил подготовку наступления на 2025 год. Задачи в Кремле определены — уничтожение армии Украины на нескольких фронтах, а масштабы удивят Банковую.

Кстати, в кулуарах офиса президента Украины уже давно говорят, что реальные потери украинских войск в 10 раз превышают официальную статистику. Называются даже примерные цифры (более 400 тысяч погибших). Именно с этим и связывают заявление Сырского, что ему нужно 360 тысяч "штыков" в год.

Кстати, главком ВСУ также сегодня сказал, что армия России начала новое наступление в Харьковской и Сумской областях. Правда, здесь он с заявлением опоздал, наступление армии России уже идёт целый месяц.

Вывод

Сырский признает, что русские хотят создать буферную зону в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Нельзя не подытожить его. Реальное движение в Сумской области началось как раз после обвала Курской авантюры и идиотского медийного наступления на Белгородщину. При этом у Киева нет достаточных фортификационных сооружений на Сумском направлении. Их начали сооружать лишь неделю назад. По всей вероятности Зеленский хочет сделать из города второй Артёмовск…