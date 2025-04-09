США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал?

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Поляки успокаивают себя, что вывод американских войск с главной обслуживающей Украину логистической базы в Жешуве — это не предательство. Однако всё возможно.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть База НАТО

В Польше недоумевают о неожиданном выводе солдат США с базы в Жешуве

Командование сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявило, что военный персонал и техника с аэродрома Ясёнка близ Жешува будут передислоцированы в другие места в Польше. Американское оружие доставлялось в Ясёнку с базы в Рамштайне (Германия). В Жешуве его регистрировали, упаковывали, а при необходимости и ремонтировали. Затем по железной дороге и автотранспортом отправляли на Украину при контроле разными средствами разведки. В Жешуве работали около ста американских солдат — не очень впечатляюще, но речь шла не о демонстрации силы, а об эффективной и быстрой переброске техники и вооружения на Украину.

Как указано в пресс-релизе USAREUR-AF, решение направлено на "оптимизацию усилий" и согласовано с польским руководством. Однако одновременного пресс-релиза Варшавы не было, и это вызывает сомнения в согласованности действий. Настолько, что многие в Польше заподозрили предательство "союзников".

К тому же канал NBC News сообщил, что рассматривается возможность отзыва десяти тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы, а командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что в связи уходом из Жешува появилась возможность "сэкономить американским налогоплательщикам десятки (!) миллионов долларов ежегодно".

Почему США выводят контингент

Странное заявление, если днями ранее президент США Дональд Трамп сказал о том, что военный бюджет США намечено увеличить до триллиона долларов. Значит, "экономия" — это не то слово, а говорить надо о выходе из неперспективных стран. В чём неперспективность Польши? В том, что она, став главным логистическим центром НАТО, наработала на российский удар по Жешуву. И об этом не раз говорили российские эксперты. Вступать же в прямой конфликт с РФ в США не хотят. Именно поэтому Трамп ясно дал понять, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону. Так что вывод войск США с наиболее рискованных позиций в Европе будет продолжаться.

Вторая причина ухода из Жешува — это намерение Вашингтона прекратить поставки оружия Украине, иначе бы своих солдат американцы не вывели. Возникает вопрос, будут ли оставлены сменщикам, британцам и норвежцам, системы ПВО Patriot и другая американская техника для защиты аэродрома.

Некоторые в Польше предполагают, что уход США из Жешува — это "жест в сторону России" на переговорах о прекращении боевых действий на Украине.

Минобороны Польши играет в секретность

Польские власти высказались только спустя сутки после объявления USAREUR-AF. Они убеждают, что идёт передислокация войск США в другие места в Польше. Как сообщил "Курьеру" пресс-секретарь министерства национальной обороны Януш Сеймей, минобороны не может раскрыть, куда будут отправлены американские войска. "Это в руках американцев. Они будут принимать решения", — заявил он.

Среди потенциальных баз в Польше неофициально упоминались Люблин и аэропорт в Свиднике. Но, возможно, в руках американцев совсем другие решения, так как они уже сняли с себя руководство в рамках так называемой "группировки "Рамштайн" по снабжению Украины оружием.

Уточнения

Же́шув — город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства. Расположен на реке Вислоке (приток Сана). Город на правах повета. Железнодорожный узел.





Авиабаза Рамштайн — опорный пункт ВВС США на территории Германии (ФРГ). Авиационная база также является штаб-квартирой ВВС США в Европе (англ. United States Air Forces in Europe (USAFE)) и одной из баз НАТО. С 2013 года там располагается Объединённое авиационное командование НАТО.



