Сводка с фронта: Зеленский клянчит системы Patriot, Курская область будет освобождена на днях

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Боец ВС РФ

Представляем сводку на четверг, 10 апреля.

Белгородское направление

Разведчики ВС РФ накрывают пехоту врага, пытающегося прорваться к Демидовке. После того, как армия России выбила врага из села, противник продолжает попытки закрепиться в лесопосадках у госграницы и вокруг населённика. ВСУ методично уничтожаются.

Также враг три раза пытался прорваться через границу на направлении села Поповка. Все перемещения неонацистов своевременно вскрыты разведкой, штурмовики уничтожены после огневого поражения.

Особенностью стало формирование штурмовых групп ВСУ из 10-15 боевиков (последние дни они пытались просочиться скрытно, перебрасывая в приграничье по два-три солдата). Но увеличение количества привело только к росту потерь среди личного состава националистов и снизило расход боеприпасов у артиллерии ВС РФ.

На направлении села Демидовка ВСУ сосредоточили живую силу в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению бандеровцев нанесено комплексное поражение, а также удар ФАБ-3000. Оккупанты понесли существенные потери. На территории РФ продолжается поиск оставшихся украинских штурмовиков и систематическое огневое поражение с целью их ликвидации.

Курско-Сумское направление

"Север" освободил четвёртый населённик на Сумщине — под наш контроль перешла Журавка. За последние недели освобождены были Басовка, Новенькое и Веселовка.

В оставшейся под ВСУ части Курского приграничья ВСУ активностей не предпринимают и обороняются на рубежах. Бои сконцентрированы в лесных массивах под хутором Олешня. Там враг пытается эвакуировать раненых и проводить ротацию. Делают они это под огнём армии РФ.

Русские воины также уничтожают прибывающие силы, разрушая пути и маршруты украинской группировки. Активность вражеских дронов не падает. Также противник пытается атаковать тылы под Гончаровкой. На Плеховском участке ВСУ активно обороняются, пытаясь удержать выгодные позиции. Зачистка Гуево русскими бойцами закончена, и вчера армия России вышла на рубеж к Горналю. Из-за этого враг интенсифицировал огонь артиллерии и миномётов.

На этом участке в ближайшие дни активность возрастёт, поскольку русская армия готовится к штурму оставшихся двух населённых пунктов, что завершит освобождение Курщины.

Запросы Зеленского

Бывший президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает десять систем Patriot. Он рассказал, что в преддверии Рамштайна, запланированного на завтра, 11 апреля, обсудил с украинским министром обороны "подготовку" к встрече с западными кураторами.

"Украине нужно как минимум 10 систем, которые достаточно эффективны именно против российских баллистических ракет, и здесь Patriot не имеет себе равных", — заявил "просроченный".

Кстати, клянчить Зеленский начал заранее, заявив, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос и с США, и с Европой. В мире якобы достаточно комплексов Patriot, чтобы гарантировать защиту "раз и навсегда".

"Но нужно решение наших партнёров", — жаловался узурпатор.

В декабре 2024 сообщалось, что русская армия на СВО уничтожила не менее 30 установок "Пэтриот".