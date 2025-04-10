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Дмитрий Плотников

Контракт 18-24: зачем Киев отправляет на фронт тех, кому жить осталось 1-2 месяца

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Несмотря на нехватку военнослужащих, слабую их подготовку, а также проблемы с обеспечением, генштаб армии Украины опять бросает своих солдат в мясные штурмы.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Например, ночью 7 апреля произошёл очередной такой случай. Вооружённые силы Украины пытались контратаковать около посёлка Комар, который находится к западу от села Великая Новосёлка.

Мясо

Как рассказывают боевики из 47-й бригады, которые были переброшены на это направление с минимальной подготовкой, цель ВСУ была — пробить фланг позиции армии России и проверить их укреплённость. Однако это обернулась тем, что украинцы пошли вперёд без поддержки, с полным отсутствием координации между подразделениями и с минимальной бронированный техникой. "Артподдержка была обозначена, но так и не состоялась", говорят всушники.

Как итог — мгновенное их выявление, огневое поражение, гигантские потери. На свои позиции из бандеровцев вернулись единицы, а остальные сейчас лежат в лесопосадках.

Я уже неоднократно писал про такие атаки украинской армии, где принцип командиров ВСУ сводился к тезису "а вдруг сейчас получится". Генштаб если и делает анализ из этой ситуации, то всё это остаётся на бумаге, которая больше интересует НАТОвских инструкторов.

На фоне этого офис президента Украины запустил пропаганду, что теперь на фронт нужно забирать непригодных для службы и пожилых людей якобы в стройбат. Однако все понимают, что они будут направлены на передовую для затыкания дыр.

 

Русский парадокс

А между тем главком ВСУ Александр Сырский пожаловался, что Россия постоянно увеличивает размер своей группировки на Украине.

Армия РФ каждый месяц наращивает свою группировку "на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч", недоумевает украинский главком, намекая на то, что никакой мобилизации в России нет, а ВС РФ растут.

По его словам, сейчас в зоне спецоперации находятся 623 тыс. российских военнослужащих.

"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тыс. долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тыс. долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе это позволить не можем", — негодует Сырский.

Киевский режим превратил войну в рекламную кампанию. "Мясные штурмы" стали новым девизом, а жизни вчерашних пацанов оцениваются в чизбургерах. Смерть юнцов, с которыми подписывают "контракт 18-24", выставляется как выгодная сделка: 1 млн гривен за 1-2 месяца жизни на передовой. Правда о том, что жить им остаётся именно столько — Киев скромно умалчивает. И до этих денег почти никто не доживёт.

Сегодня ВСУ — это контрактная армия не профессиональные военные, а пушечного мяса, загнанного под пули без подготовки.

Вывод

Киев методично уничтожает свою армию. Он ведёт войну без ответственности, без плана, без адекватного отношения к своим военным. Тот кто ушёл в мясные штурмы по командованию генштаба Украины, в лучшем случае, придут домой калеками. В психологическом или физическом плане. А в худшем случае, это будет очередная цифра, которую глава ГУР Украины "правдиво озвучит" уже после капитуляции. Если останется на свободе или вообще выживет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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