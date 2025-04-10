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Дмитрий Плотников

Секретный план Генштаба ВС РФ: как за 1-2 месяца изменится карта северо-восточной Украины

3:05
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска быстрым темпом освобождают Курское приграничье от остатков бандеровцев.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Украинские источники уже заявили, что Москва якобы уже поставила задачу — до следующей недели закончить зачистку области и начинать создавать так называемую буферную зону на Сумщине. Как сообщают источники, временное перемирие должно быть согласовано с Соединёнными Штатами после установления контроля ВС РФ над всем Курским приграничьем.

Начало конца

Сообщается, что на следующей неделе пройдут очередные телефонные переговоры президента Российской Федерации и США. Якобы там будут обсуждаться оставшиеся вопросы по контролю за соблюдением перемирия и ответственности Украины за нарушения по прекращению огня.

Также там определятся о встрече о Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Предварительная известно, что временные рамки по этой встрече уже установлены — с 12-го по 25 мая.

А тем временем Министерство обороны России официально подтвердило освобождение посёлка Журавки в Сумской области Украины. Надо отметить, что взятие населённого пункта частично открывает цепочку оборонительных линий ВСУ в районе сел Яблоновка и Беловодье. Как только их возьмут, то над Юнаковкой — главным логистическим хабом националистов в этом регионе нависнет угроза. Именно через этот посёлок противник снабжался в Судже с конца лета прошлого года.

 

А если учесть давление на границе с Курским приграничьем и пока ещё пробных атаках в остальных районах Сумской области, можно с осторожностью заявить о начале зачистки северо-восточного фланга этого украинского региона.

Плацдарм в буфере

Ежедневно российские войска приближаются тут к созданию плацдарма, откуда можно будет проводить операции в оперативные тылы Украины. Если российский Генштаб хочет создать здесь угрозу Киеву — с огневым давлением сразу на нескольких направлениях, то задача для украинского командования усложнится в несколько раз.

Пока ВС РФ атакуют в северо-восточных флангов Сумщины. Однако если русская группировка займёт сперва Юнаковку, а потом перейдёт к штурмам Ворожбы, Белополье и в направлении Конотопа, то ситуация для неонацистов будет такая же тяжелая, как и в Волчанске в Харьковской области. Плюс сюда нужно будет отвлекать и так немногочисленные ресурсы.

А если учесть, что у армии Украины огромный недобор живой силы, то возрастает риск развала многих опорных пунктов, а то и целых секторов обороны.

Вывод

Как будет действовать Генштаб России покажет время, буквально в ближайшие 1-2 месяца. Именно в этот период, когда подсохнет земля и можно будет начинать весенне-летнее наступление. Остается ждать, верить и молиться за наших ребят.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дональд трамп владимир путин
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