Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой

Оценивая нынешнюю ситуацию на фронте СВО, нужно помнить о том, что российские вооружённые силы способны уничтожить Украину в течение нескольких минут. Однако массированное применение стратегических ядерных сил неизбежно приведёт к огромным потерям среди мирного населения и тотальному разрушению экономической инфраструктуры соседнего государства, иными словами, в превращение его территории в пустыню, непригодную для жизни.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Наше военно-политическое руководство, как известно, избрало совсем другой путь ведения боевых действий, который, к сожалению, быстрого и решительного одоления сплотившего свои силы врага не сулит.

Интересно, однако, как бы повели себя США, окажись они в ситуации, когда на их границах появился бы враг, угрожающий самому существованию "Светлого града на холме"? Очевидно, что американцы нанесли бы сокрушительный ракетно-бомбовый удар по экономике и системам жизнеобеспечения противника, причём постарались бы вбомбить его в каменный век, не особенно считаясь со страданиями гражданского населения. Затем началась бы сухопутная операция, сопровождающаяся высадкой морских десантов.

И если бы враг начал оказывать эффективное противодействие, американцы точно не остановились бы перед применением ядерного оружия. О таком методе ведения боевых действий (заметим, весьма эффективном) свидетельствует весь опыт применения вооружённых сил США, в том числе в ходе Второй мировой войны.

От бомбёжек рейха до Хиросимы

Как известно, начиная с 1943 года англо-американская авиация вела интенсивное воздушное наступление на Третий рейх, обрушивая на его территорию сокрушительные удары: в ежедневном режиме тысячи четырёхмоторных "Летающих крепостей", "Либерейтров", "Ланкастеров", "Галифаксов" высыпали на немецкие заводы и города свой смертоносный груз. Кстати, на Западе бытует мнение, что решающую роль в победе над Германией сыграли именно стратегические бомбардировки, нанесшие её экономическому потенциалу огромный ущерб.

Примерно такая же участь постигала и Японию в 1945 году, с тем лишь отличием, что американцы впервые применили ядерное оружие, стерев с лица земли два города и за пару мгновений уничтожив сотни тысяч мирных жителей. Наша историография доказывает, что никакого военного смысла в использовании атомных бомб не было, а Гарри Трумэн якобы применил новый вид оружия лишь для политического давления на Сталина. Однако в реальности американцы в первую очередь действительно хотели избежать ненужных потерь своих солдат, которые были бы неизбежны в случае битвы за Японию.

Каким образом надо решать казавшиеся неразрешимыми военно-политические проблемы, совсем недавно показал Израиль. Его авиация, опять же совершенно не считаясь с жертвами среди палестинцев, фактически превратила в руины весь сектор Газа.

Однако наибольшее впечатление произвели, пожалуй, операции израильских спецслужб, в результате которых удалось уничтожить большинство руководителей ХАМАС. Гибель предыдущего президента Ирана тоже, вполне вероятно, дело рук израильских профессионалов тайной войны.

При этом следует отметить полную поддержку подобных методов проведения операций, которую оказывает своей армии и разведке израильское общество. Вряд ли стоит сомневаться и в том, что в случае реальной угрозы со стороны Ирана Израиль нанесёт упреждающий удар по его ядерным объектам. Впрочем, Иран после ряда чувствительных репутационных и военных поражений ныне пребывает в состоянии тяжёлого потрясения и к тому же ничего хорошего не ожидает от Трампа, вознамерившегося под угрозой бомбардировок Ирана заключить с ним выгодную для США и Израиля "ядерную сделку".

Благодушие, от которого недоумеваешь

Сравнивая методы ведения войны западными странами с благодушно-гуманным отношением к историческим противникам нашего руководства, иногда испытываешь недоумение, граничащее с негодованием. В качестве примера можно привести извечных врагов и недоброжелателей России — Германию и Польшу. Как-то очень легко мы забыли чудовищные зверства немецких нацистов и их европейских приспешников, приведших к немыслимым потерям среди нашего мирного населения, составившие как минимум 16 миллионов человек!

В частности, Новороссийск был разрушен на 97%. А всё население, которое не успело бежать из города, было либо уничтожено, либо угнано в Германию. Гитлеровцы истребили всех поголовно местных евреев, закопав их в одном огромном рву.

И таких городов по России десятки и сотни! Однако ради "фройншафта" с ГДР советские историки не очень-то вспоминали о преступлениях немцев на нашей земле. А затем с одобрения Горбачёва Германия вдруг воссоединилась, возродив свою экономическую мощь во многом благодаря нашим же энергоресурсам и германофильским настроениям среди части российской элиты!

Теперь немцам остаётся сделать ещё один решительный шаг: перевести экономику на военные рельсы и создать Четвёртый рейх. И какие у нас основания думать, что новые тевтонцы не будут считать нас "унтерменшами", подлежащими беспощадному уничтожению?

Полякам мы великодушно простили их военные преступления в период советско-польской войны, покаялись перед ними за расстрел офицеров в Катыни, хотя этот сомнительный эпизод видится явной провокацией геббельсовской пропаганды. Мало того, добрый "дядюшка Джо" (Сталин) неизвестно за какие заслуги присоединил к Польше огромные немецкие территории. В благодарность мы получили окрепшего и жаждущего исторического реванша заклятого врага на границах Калининградской области! Похожая ситуации и с Финляндией, которую Советский Союз мог дважды, в 1940 и 1944 годах, буквально раздавить, а затем включить в свой состав, ассимилировав её немногочисленное население. Увы! Теперь, как известно, Финляндия, снова впавшая в русофобское бешенство, в составе НАТО.

И таких случаев недальновидного "братского" отношения к соседям со стороны России можно привести множество. Самый яркий нынешний пример — Армения, смертельно обидевшаяся на нас за то, что мы не помогли ей в войне с Азербайджаном. Или Сирия, где мы пытались поддерживать явно нежизнеспособный режим Асада. Или Таджикистан, откуда в Россию приезжают сотни тысяч чуждых нам по культуре молодых мужчин, многие из которых заражены идеями мусульманского фундаментализма.

Очевидно, что наша страна оказалась на историческом изломе. Вопрос стоит ребром: сохранится ли русская цивилизация или рухнет под градом обрушившихся на неё военных ударов и несвоевременно решаемых социально-экономических проблем. К сожалению, наше общество очень вяло реагирует на вызовы истории.

Совсем недавно в аналитической телепрограмме Первого канала один из экспертов с шутками-прибаутками изрёк мысль, что "большой войны с Европой нам не избежать". Мне вообще непонятна манера некоторых аналитиков рассуждать о драматических и трагических событиях с самоуверенно-залихватским видом. Европа с их подачи предстаёт слабой, разрозненной, "загнивающей", не способной к быстрой милитаризации, а все эти фон дер ляйены, макроны, каллас, шольцы, стуббы и т. п. этакими жалкими пародиями на своих политических предшественников.

Однако я напомню, что Гитлера, Геббельса, Геринга и других нацистских вождей наша пропаганда тоже рисовала в саркастически-сатирическом духе. На самом деле это были умные, коварные и чрезвычайно опасные враги. Очевидно, что враждебные нам страны Европы, чьё население приближается к 500 миллионам человек, смогут создать мощную армию в течение максимум пяти лет. И не нужно относиться к риторике их руководителей пренебрежительно. Если враг декларирует пламенное желание нас уничтожить, это следует воспринимать крайне серьёзно, причем без переоценки собственных сил и возможностей.

Поэтому украинскую проблему нам нужно окончательно решить в ближайшие два года. Большего срока история нам не предоставит. К сожалению, в текущем режиме спецоперация может растянуться на неопределённый срок. С самого начала конфликта было понятно, что нацистский по своей сути киевский режим, получив мощную поддержку Запада, способен вести тотальную войну.

То есть рано или поздно прибегнет к всеобщей мобилизации и не остановится перед террористическими методами ведения вооружённой борьбы. Сейчас мы видим, что Зеленский и его подручные бросают в топку боевых действий не только мужчин от 25 до 60 лет, но и женщин, а также активно вербуют в армию молодёжь от 18 лет.

Терпение и мужество — другого выбора нет

Кроме того, ВСУ пополняют многочисленные иностранные наёмники, поскольку недостатка денег у киевского режима не наблюдается: Европа щедро финансирует Украину, в том числе и за счёт украденного у России. Поэтому преждевременно и даже преступно разгонять информацию о полной деморализации врага, о том, что фронт вот-вот рухнет, и мы под развевающимися победными флагами дойдём до Одессы и Киева.

О реальной военной ситуации свидетельствует линия боевого соприкосновения, которая хоть и неуклонно, но всё же слишком медленно ползёт на запад. Да и о какой скорой победе можно говорить, если мы до сих пор не освободили даже ДНР, а вражеские беспилотники регулярно долетают до Татарстана, Мордовии, Чечни?!

Всему нашему обществу следует понять, что путь к Победе будет долгим и тернистым. Вспомним, что все наши великие одоления и триумфы достигались немалой кровью. Даже победа в войне с Финляндией в 1940 году обошлась нашей армии в 120 тысяч погибших и пропавших без вести. Как ни считай в нашу пользу, а всё равно потери Красной армии в Великой Отечественной войне (11 с лишним миллионов человек) существенно больше, чем у гитлеровской Германии и её сателлитов.

Да и сейчас ВСУ вряд ли несут настолько катастрофические потери, что в ближайшее время утратят боеспособность. Ещё раз подчеркну: Украине хватит солдат на несколько лет боёв, а ракетные удары по её инфраструктуре не в состоянии существенно повлиять на общую стратегическую ситуацию хотя бы потому, что основное военное производство врага находится в странах Европы и США.

Несмотря на ограниченные успехи, которых добилась российская армия за три года СВО, я уверен в нашей окончательной Победе. Однако не сомневаюсь и в том, что на пути к ней нас ожидают значительные испытания и неизбежные жертвы, требующие от всего нашего общества огромного терпения и мужества. Иного выбора история нам не оставила.

Уточнения

Хироси́ма официально Хиро́сима (яп. 広島市 Хиросима-си) — город в Японии, самый крупный город региона Тюгоку на юго-западе острова Хонсю, административный центр префектуры Хиросима.



Адо́льф Ги́тлер (нем. Adolf Hitler, немецкий: [ˈaːdɔlf ˈhɪtlɐ] ; 20 апреля 1889, Браунау-ам-Инн, Цислейтания, Австро-Венгрия — 30 апреля 1945, фюрербункер, Берлин, Германия) — немецкий государственный и политический деятель, один из основоположников национал-социализма, диктатор нацистской Германии с 1933 года до своего самоубийства в 1945 году.

