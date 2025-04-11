Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку на пятницу, 11 апреля.
Продолжается освобождение российских территорий на этом участке. Штурмовики 225-го ошп и 82-й одшбр ВСУ утром пытались прорваться в Белгородскую область, но были вскрыты. Уничтожено более 30 боевиков, остальные бежали в Сумскую область.
Подразделения 82-й бригады армии Украины переброшены в Краснопольский район, где два дня проходили слаживание. По сосредоточению врага группировка "Север" наносит огневое поражение. Десантники ВСУ понесли серьёзные потери, в связи с чем их командование решило усилить их неонацистами 225-го ошп. Командиры ВСУ несмотря на большие потери продолжают увеличивать численность групп, что приводит к сосредоточению большего количества националистов на одном участке.
На окраинах села Поповка вскрыто перемещение группы всушников по открытой местности — все бандеровцы уничтожены дронами. В окрестностях населённика по всем укрытиям неприятеля продолжается нанесение огневого воздействия. ВКС РФ продолжили нанесение ударов по позициям врага в окрестностях посёлка Петрушевка. Противник понёс потери в личном составе и технике.
Здесь армия России продолжает освобождать хутор Олешню, посёлок Горналь и Свято-Николаевский Белогорский монастыри. Накануне Минобороны РФ официально подтвердило освобождение в Сумской области "северянами" — уссурийскими десантниками н. п. Журавка.
Также на Сумщине ВСУ предприняли очередную безуспешную атаку у Басовки — живая сила врага уничтожена в результате огневого поражения. Несмотря на потери, противник пытается держаться в части Олешни, куда из-под Юнаковки направлена группа десантников. По подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение — личный состав националистов уничтожен.
Сломив сопротивление, морские пехотинцы ВС РФ продвинулись у Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Напомним, эту территорию бандеровцы используют, как укрепрайон.
Общее продвижение "Севера" в Курской области — более 3600 м.
Армия РФ планирует ворваться в Днепропетровскую область ради козыря на переговорах, отмечает телеканал CNN, сообщая также о том, что наступательные действия ВС РФ усилены на всех участках. Москва перебрасывает подкрепления, что указывает на новые атаки.
"Фронт оживился. Русские не останавливаются", — заявили всушники, комментируя ситуацию на Покровском участке.
Также предполагается, что дальнейшее движение российской армии возможно к Новопавловке с выходом на Днепропетровскую область. Контроль над регионом Кремль якобы рассматривает как "полезную разменную монету".
Политтехнологи Украины обещают стране бандитизм и разруху. Граждан Незалежной уже готовят к тому, что государство превратится в той самую Руину.
"Украина оказалась втянута в затяжную войну, к которой она была не готова абсолютно. И результатом этой войны стала не только в хлам уничтоженная экономика, но и демографическая катастрофа. Абсолютно бессмысленно. Для Украины это катастрофа", — прогнозирует политтехнолог Андрей Золотарёв.
Перспективы послевоенного государства видятся ему в нерадужных цветах. Вслед за войной наступит период Руины — внутренние распри, противоречия, уничтоженная экономика, высокий градус ненависти и агрессии приведут к тому, что люди начнут выяснять отношения друг с другом.
А предпосылки для сталкивания лбами украинцев сегодня налицо: во время войны власти действуют по принципу "Кто не с нами, тот против нас". Как итог — извне Украина сегодня выглядит далеко не в лучшем свете.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.