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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ планируют зайти в Днепропетровск, Украине обещают разруху и бандитизм

4:26
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Волонтеры и бойцы СВО
Фото: Фото из личного архива Вячеслава Варяникова
Волонтеры и бойцы СВО

Представляем сводку на пятницу, 11 апреля.

Белгородское направление

Продолжается освобождение российских территорий на этом участке. Штурмовики 225-го ошп и 82-й одшбр ВСУ утром пытались прорваться в Белгородскую область, но были вскрыты. Уничтожено более 30 боевиков, остальные бежали в Сумскую область.

Подразделения 82-й бригады армии Украины переброшены в Краснопольский район, где два дня проходили слаживание. По сосредоточению врага группировка "Север" наносит огневое поражение. Десантники ВСУ понесли серьёзные потери, в связи с чем их командование решило усилить их неонацистами 225-го ошп. Командиры ВСУ несмотря на большие потери продолжают увеличивать численность групп, что приводит к сосредоточению большего количества националистов на одном участке.

На окраинах села Поповка вскрыто перемещение группы всушников по открытой местности — все бандеровцы уничтожены дронами. В окрестностях населённика по всем укрытиям неприятеля продолжается нанесение огневого воздействия. ВКС РФ продолжили нанесение ударов по позициям врага в окрестностях посёлка Петрушевка. Противник понёс потери в личном составе и технике.

Курско-Сумское направление

Здесь армия России продолжает освобождать хутор Олешню, посёлок Горналь и Свято-Николаевский Белогорский монастыри. Накануне Минобороны РФ официально подтвердило освобождение в Сумской области "северянами" — уссурийскими десантниками н. п. Журавка.

Также на Сумщине ВСУ предприняли очередную безуспешную атаку у Басовки — живая сила врага уничтожена в результате огневого поражения. Несмотря на потери, противник пытается держаться в части Олешни, куда из-под Юнаковки направлена группа десантников. По подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение — личный состав националистов уничтожен.

Сломив сопротивление, морские пехотинцы ВС РФ продвинулись у Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Напомним, эту территорию бандеровцы используют, как укрепрайон.

Общее продвижение "Севера" в Курской области — более 3600 м.

Днепропетровск

Армия РФ планирует ворваться в Днепропетровскую область ради козыря на переговорах, отмечает телеканал CNN, сообщая также о том, что наступательные действия ВС РФ усилены на всех участках. Москва перебрасывает подкрепления, что указывает на новые атаки.

"Фронт оживился. Русские не останавливаются", — заявили всушники, комментируя ситуацию на Покровском участке.

Также предполагается, что дальнейшее движение российской армии возможно к Новопавловке с выходом на Днепропетровскую область. Контроль над регионом Кремль якобы рассматривает как "полезную разменную монету".

Итоги СВО

Политтехнологи Украины обещают стране бандитизм и разруху. Граждан Незалежной уже готовят к тому, что государство превратится в той самую Руину.

"Украина оказалась втянута в затяжную войну, к которой она была не готова абсолютно. И результатом этой войны стала не только в хлам уничтоженная экономика, но и демографическая катастрофа. Абсолютно бессмысленно. Для Украины это катастрофа", — прогнозирует политтехнолог Андрей Золотарёв.

Перспективы послевоенного государства видятся ему в нерадужных цветах. Вслед за войной наступит период Руины — внутренние распри, противоречия, уничтоженная экономика, высокий градус ненависти и агрессии приведут к тому, что люди начнут выяснять отношения друг с другом.

А предпосылки для сталкивания лбами украинцев сегодня налицо: во время войны власти действуют по принципу "Кто не с нами, тот против нас". Как итог — извне Украина сегодня выглядит далеко не в лучшем свете.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск белгородская область
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