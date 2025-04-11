Галлюцинации Киева и Запада на северокорейское почве. Как оправдать своё поражение

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последнее время как-то поутихла медиапаника о якобы тысячах солдат из Северной Кореи в Курской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Вроде бы тема должна была получить развитие, ведь именно этим кейсом можно было бы оправдать украинский провал, заявив, что "свидомые воюют против мощной коалиции".

Но наверняка, Запад требует подкрепления этих слухов, однако ничего другого, кроме заявлений, у Банковой нет.

Страшилки для кастрюлеголовых

Украинские рассказы об огромных полчищах солдат из КНДР в курском приграничье давно уже пора классифицировать по каталогу, чтобы собрать небольшую библиотечку. И тут абсолютно неважно, присутствовали ли северокорейские солдаты на фронте или их не было.

Но если они были, тогда у Министерства обороны России всё в порядке с секретной информацией и фантастический уровень маскировки. Да и шутка ли — тысячи военнослужащих КНДР бегут в атаку, а разведка НАТО и спутники альянса ничего этого не видят! Нет ни видеокадров, ни фотографий, ни даже намёков на их присутствие!

Поистине мифический контингент, который проявляется лишь в воспалённых воспоминаниях украинских пропагандистов, пишет "Военная хроника".

Но если их там и не было, тогда всё становится ещё интересней: в этом случае российская армия воюет настолько уверенно, что в окопах врага создается впечатление, что их бьёт не одна армия, а сразу несколько.

Выражаясь другими словами, российские бойцы настолько успешно давят врага, что у националистов ВСУ начинаются галлюцинации на северокорейской почве.

К бабке не ходи, что нарратив о помощи из КНДР нужен Киеву (и, конечно его хозяевам) как оправдание. Якобы мы проигрываем войну не потому что русские сильнее, а потому что к ней на помощь пришли некие азиатские боевики. Кстати, так украинское командование пытается подбодрить очень упавший моральный дух своих солдат, плюс в своих отчётах плакать для Запада: мол, помогите, нас душат теперь не только русские, но и солдаты Ким Чен Ына.

Особенно любопытен тот факт, что против якобы корейцев на курском приграничье воюют не только украинская армия, но и весь "просветлённый Запад". Задействованы склады НАТО, ударные дроны, цены на которые равны бюджетам целых стран, огромное количество снарядов, весь арсенал разведывательных данных от США до Австралии. И вот этот весь коллективный Запад с "Хаймарсами", военными спутниками и бельгийским шоколадом в сухпайках внезапно испугался призраков Пхеньяна.

Но в этих призраков Киев будет продолжать маниакально верить. Ибо признаться, что вся западная коалиция проиграла одной единственной "стране-бензоколонке", для них будет смерти подобно…

А тем временем…

Северная Корея планирует прислать армии РФ «тысячи» баллистических ракет. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро. По его словам, КНДР поставляет Кремлю тысячи баллистических ракет и сотни тысяч артиллерийских снарядов.

А вот КНР, по его информации, снабжает ВС РФ "микросхемами для восстановления военной машины России". В обмен Москва предоставила Пекину технологию для бесшумного движения субмарин, а северокрейцам — комплексы противовоздушной обороны и ракеты "земля-воздух".