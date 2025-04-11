Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает?

Россия — это огромное государство с обширнейшими территориями.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тополь-М

Запад давно положил глаз на богатства нашей страны. А чтобы защищаться от агрессора, нам нужно мощное оружие. Ядерное оружие и есть наш гарант защиты.

РФ обладает мощной ядерной триадой, включающей наземные, морские и воздушные силы.

Что такое ядерное оружие

Это оружие массового поражения, использующее энергию ядерных реакций — деления (как у урана или плутония) и/или синтеза (как у водорода). Разрушительная сила — колоссальна: одна боеголовка может уничтожить целый город.

Основные виды ядерного вооружения России

1. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР)

Наземного базирования — например:

РС-24 "Ярс" — до 12 тыс. км, несёт несколько боеголовок,

"Сармат" (РС-28) — новейшая, способна нести даже гиперзвуковое или "грязное" оружие, дальность до 18 тыс. км,

Тополь-М — мобильная платформа, запускается с тягача.

Как работает: запускается вверх по баллистической траектории, выходит в космос, отделяет боеголовки, те входят в атмосферу и поражают цели. Время до удара — 20-30 минут.

2. Подводные ракеты (Баллистические ракеты подводных лодок — БРПЛ)

"Булава" — запускается с атомных подлодок, как "Юрий Долгорукий",

Р-29РМУ2 "Синева" — одна из самых дальнобойных подводных ракет.

Как работает: подлодка скрытно подходит в район пуска, ракета вылетает из воды, выходит в космос и доставляет боеголовки к цели.

3. Авиационные ядерные ракеты и бомбы

Ту-160 и Ту-95 — стратегические бомбардировщики, несут крылатые ракеты Х-101, Х-102 (ядерная),

Кинжал — гиперзвуковой ракетный комплекс, потенциально может быть с ядерной боеголовкой,

Также возможны бомбы свободного падения, но это архаика, применяется редко.

4. Тактическое ядерное оружие

Менее мощное, но более гибкое — для поля боя, флота, ПВО:

Ядерные боеголовки для ракет "Искандер",

Торпеды, артиллерийские снаряды, мины с ядерным зарядом,

ПВО и ПРО с ядерным зарядом для уничтожения ракет в воздухе (редко, но было).

"Экзотика" и перспективные системы

В этот список можно внести следующие системы:

"Посейдон" — ядерная торпеда с автономным ходом, может нести ядерный заряд и поражать побережья (ещё в разработке),

"Буревестник" — крылатая ракета с ядерным двигателем, гипотетически — почти бесконечная дальность,

"Авангард" — гиперзвуковой глайдер, летит со скоростью до 27 махов, может маневрировать и преодолевать ПРО.

Как это работает в целом

Запуск — команда приходит по защищённым каналам связи, Боевые системы активируются — ракеты или самолёты выходят на боевой курс, Доставка боеголовок — по баллистической или крылатой траектории, Подрыв — на высоте или у поверхности, с высвобождением ядерной энергии, Последствия — ударная волна, радиация, электромагнитный импульс (ЭМИ), заражение местности.

Примерные цифры

Всего у России порядка 6000 ядерных боезарядов, из них ~1700 — в активном развёртывании. Договоры вроде СНВ-3 ограничивают число носителей, но боезапасы всё ещё огромны.

Вывод

Особенность российской ядерной триады в том, что она обеспечивает возможность нанесения ответного удара даже после гипотетического массированного нападения, так как части арсенала размещены в шахтах, на мобильных комплексах и на подводных лодках.

В дополнение к существующему арсеналу ведется разработка перспективного проекта — подводного беспилотника "Посейдон” с ядерной энергоустановкой, который будет базироваться на самой длинной подлодке в мире — К-329 "Белгород”.

Какое ядерное оружие есть у России и США