Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает?

Россия — это огромное государство с обширнейшими территориями.
Запад давно положил глаз на богатства нашей страны. А чтобы защищаться от агрессора, нам нужно мощное оружие. Ядерное оружие и есть наш гарант защиты.
РФ обладает мощной ядерной триадой, включающей наземные, морские и воздушные силы.
Это оружие массового поражения, использующее энергию ядерных реакций — деления (как у урана или плутония) и/или синтеза (как у водорода). Разрушительная сила — колоссальна: одна боеголовка может уничтожить целый город.
1. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР)
Наземного базирования — например:
Как работает: запускается вверх по баллистической траектории, выходит в космос, отделяет боеголовки, те входят в атмосферу и поражают цели. Время до удара — 20-30 минут.
2. Подводные ракеты (Баллистические ракеты подводных лодок — БРПЛ)
Как работает: подлодка скрытно подходит в район пуска, ракета вылетает из воды, выходит в космос и доставляет боеголовки к цели.
3. Авиационные ядерные ракеты и бомбы
4. Тактическое ядерное оружие
Менее мощное, но более гибкое — для поля боя, флота, ПВО:
В этот список можно внести следующие системы:
Всего у России порядка 6000 ядерных боезарядов, из них ~1700 — в активном развёртывании. Договоры вроде СНВ-3 ограничивают число носителей, но боезапасы всё ещё огромны.
Особенность российской ядерной триады в том, что она обеспечивает возможность нанесения ответного удара даже после гипотетического массированного нападения, так как части арсенала размещены в шахтах, на мобильных комплексах и на подводных лодках.
В дополнение к существующему арсеналу ведется разработка перспективного проекта — подводного беспилотника "Посейдон” с ядерной энергоустановкой, который будет базироваться на самой длинной подлодке в мире — К-329 "Белгород”.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.