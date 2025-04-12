Сводка с фронта: Украину предложено распилить по Днепру, Трампу советуют признать новые территории РФ

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку на субботу, 12 апреля.

Белгородское направление

ВСУ не оставляют попыток переброски штурмовиков в Краснояружский район. По личному составу врага наносятся удары. На территории РФ продолжается зачистка приграничных лесных массивов.

Используя непогоду, утром из района Миропольского в направлении села Поповка выдвинулась штурмовая группа, состоящая из боевиков 225-го ошп и медийной 47-й бригады. В районе границы дронами уничтожена большая группа противника, остальные бежали.

ГВ "Север" дала отступить небольшому подразделению всушников, наблюдая за его перемещением с разведывательного беспилотника. После того, как враг вышел к позициям "побратимов" южнее Миропольского, по личному составу ВСУ нанесён удар артиллеристами ВС РФ. Также утром из района Петрушевки выдвинулись штурмовики неонацистов в направлении посёлка Демидовка. Бандеровцы были уничтожены на территории Сумской области.

В районе госграницы продолжается выявление разрозненных групп противника для их уничтожения.

Курско-Сумское направление

Армия России тут продолжает уничтожать оставшихся оккупантов, перемалывая резервы ВСУ в Сумской области. Националисты не жалеют живую силу элитных частей для удержания нескольких квадратных метров в Суджанском районе.

Бандеровцы перебросили несколько групп 82-й бригады в н. п. Запселье (Сумщина), откуда враг на бронетехнике пытался прорваться на территорию РФ. В результате ударов техника и живая сила уничтожены. Использование Киевом всех приграничных сёл для размещения ВСУ и оборудования огневых позиций только подтверждает необходимость создания здесь буферной зоны. Из села Юнаковка в район Олешни неонацисты пытались перебросить штурмовиков на пикапах. "Север" уничтожил боевиков около границы.

По анализу некрологов ясно, что враги несут серьёзные потери в Сумской области. В частности, в н. п. Алексеевка уничтожена группа ССО Украины.

Близкая развязка?

Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал президенту Штатов, что самый короткий путь к прекращению конфликта на Украине — это признание за РФ суверенитета над республиками Донбасса, Херсонской и Запорожской областями.

Это сценарий 2022 года, но тогда Запад считал его "неприемлемым". Любопытно тут другое. Уиткофф говорит это не Кремлю — он заявляет это Трампу. То есть даже в американской элите начали трезво понимать: или они (и Киев) признают новую реальность, или получают продолжение войны и ещё один 2023 год, но без военной техники и с полуразрушенной обороной ВСУ.

Признание данного — это не "уступка", а верификация фактов. РФ на этой территории уже есть. Вопрос — сколько ещё солдат должно погибнуть, чтобы Запад это признал публично.

А между тем, спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог предложил разделить её как послевоенную Германию.

По предложению Келлога, РФ контролирует восток Украины, к западу от р. Днепр, а Париж и Лондон могли бы взять зоны контроля на западе, сформировав "силы безопасности". Также он предлагает создать между армиями Украины и России буферную зону в 18 миль (29 км).

Вместе с этим Вашингтон не будет направлять наземные войска, но поучаствовует в координации, а новые выборы на Украине могут пройти после перемирия. Но, как известно, Москва выступает против ввода войск членов НАТО.

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