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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16

4:02
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем сводку на воскресенье, 13 апреля.

Курско-Сумское направление

Тут операция по освобождению территории РФ близка к завершению. Армия России продвигается к посёлку Горналь, занимая лесные массивы в Суджанском районе. Остатки противника пытаются удерживать позиции ради выигрыша времени, чтобы хоть как-то укрепить линии обороны в Сумской области.

Освобождение Суджанского района произойдёт в течение апреля, прогнозируют военные эксперты. А тем временем, ВСУ активно укрепляют позиции на Сумщине, готовя к обороне посёлки Великая Рыбица, Мирополье и Могрица. Эти населённики ранее служили логистическими узлами армии Украины, а теперь будут зоной боёв.

Белгородское направление

Попытки бандеровцев атаковать на этом фронте больше переросли в позиционные бои, но командование ВСУ продолжает отправлять сюда новых штурмовиков, которые перемалываются группировкой "Север" в районе госграницы и в Сумской области.

Накануне два раза группы неонацистиов в пешем порядке хотели прорваться в лес в окрестностях села Поповка. Большая часть личного состава ВСУ уничтожена после комплексного огневого поражения, другие бежали.

Утром на направлении Демидовки 15 боевиков пытались просочиться на территорию РФ. В результате огневого поражения были уничтожены все. "Северяне" также вскрыли сосредоточение противника в приграничной лесополосе.  Артиллеристы и операторы дронов уничтожили значительную часть живой силы, оставшиеся в живых раненные оккупанты безрезультатно запрашивали у "побратимов" эвакуацию.

 

Анализ некрологов по уничтоженным националистам подтверждает, что на этом на направлении в составе 225-го ошп действуют нацформирования, где командуют экс-заключенные.

Вылез — получил

Британская ВВС сообщает, что накануне российской ракетой был сбит F-16. До поражения самолёт якобы пытался увернуться от ракет — средства ПВО выпустили 3 ракеты, от двух он ушел, а третья догнала истребитель.

Скорее всего, "птичка" слишком близко подлетела к нашим границам.

Зеленский уже присвоил погибшему лётчику F-16 Павлу Иванову звание Героя Украины. По информации, пилот атаковал Белгородскую область уже две недели.

Но есть версия, что его сбило собственное ПВО. Офисные инициировали расследование, но на Украине это сегодня ничего не значит.

Например, депутат Рады Марьяна Безуглая напомнила, что до сих пор не опубликованы результаты расследования по ещё одному такому истребителю в августе 2024 года, намекая, что и этот самолёт сбит своей ПВО.

"Система "свой — чужой" до сих пор не отрегулирована", — заявила нардеп.

Безуглая и западная пресса тогда писали, что причиной гибели того F-16 был огонь из Patriot.

Ещё один вариант — самолёт стал жертвой БПЛА "Герань". Такой случай был когда пилот ВВСУ Ворошилов потерял машину МиГ-29.

Но всё же, скорее всего, F-16 в приграничном районе Сумщины мог сбить российский истребитель или средства ПВО. Именно тут американские истребители были замечены оказывающими поддержку убегающим из приграничья Курской области украинцам. Риск наказывается, что ВКС РФ и их ракеты Р-37М уже не раз демонстрировали — вся имеющаяся у Киева авиация прижата к земле, а их попытки "играть по-взрослому" немедленно заканчиваются горящими машинами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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