Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ

4:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Интересен китайский взгляд на пять достижений ВС РФ и её дипломатии, которые обеспечивают ей стратегическую победу над Западом.

Фото: Вадим Савицкий Многоцелевая атомная подводная лодка России

Козырной картой ВС РФ, по мнению автора статьи в Sohu.cоm, является межконтинентальная ракета серии "Сармат" — "Сатана 2.0", которая этой весной официально встала на боевое дежурство. Она как "дамоклов меч висит над НАТО и может превратить Вашингтон в море огня всего за 20 минут 15-ю ядерными боеголовками, эквивалентными по мощи тысяче ядерных бомб, применённых США по Хиросиме". Ракета оснащена гиперзвуковой планирующей платформой "Авангард", которая имеет конечную скорость проникновения более 20 Махов, что эквивалентно скорости полета 6,8 километра в секунду. Это делает ПВО США совершенно бесполезной.

"Однажды Пентагон смоделировал перехват ракеты и обнаружил, что времени от обнаружения до реагирования существующих радаров недостаточно, чтобы приготовить чашку кофе", — пишет автор.

Вторым успехом он называет три крупные тактические победы ВС РФ на Украине.

Выигранная курская битва, в результате чего обученные "элитные войска" НАТО стали лёгкой мишенью. Уничтожение энергетической структуры Украины в результате точечных ударов по 53 украинским энергетическим объектам. Гегемония российских беспилотников, которые "превращают западную военную помощь в завод по по​​переработке металлолома".

Третьим достижением, по мнению автора, являются стратегические атомные подводные лодки ВМФ РФ, которые плетут "паутину Судного дня". Он называет их "стальными чудовищами, скрывающимися под ледяным покровом Арктики". Они несут баллистические ракеты с дальностью полета 8300 километров и погрешностью удара не более 150 метров. Автор называет "защитой от конца света" стратегическую атомную подводную лодку проекта 667БДРМ "Дельфин", недавно вставшую на дежурство на Северном флоте. По его словам, во время противолодочных учений НАТО в прошлом году такая подводная лодка в течение трёх дней курсировала под сонарной антенной решеткой, оставаясь незамеченной.

Четвёртым нокаутирующим ударом России стала энергетическая победа над Европой. Несмотря на диверсию на "Северных потоках", поставки газа в Европу продолжают идти, как по "Турецкому потоку", так и в виде СПГ. РФ продолжает продавать свои ядерные технологии, превращая Венгрию, Египет и другие страны в политических союзников, а на Кольском полуострове обнаружены месторождения сверхредкоземельных металлов (ниобия, тантала, циркония, гафния), редкоземельных металлов, а также фосфора, запасы которых достаточны для удовлетворения мирового спроса в течение 30 лет. Американская военная промышленность придёт за ними на поклон, считает автор.

Пятым достижением он называет дипломатический прорыв от "изолированного острова" до "шахматиста". Столкнувшись с западным сдерживанием, Россия разыграла три дипломатических козыря:

Подписание соглашения с Ираном о закупке оружия на сумму 40 млрд долларов и истребителей Су-35 в обмен на доступ к нефтяному каналу Персидского залива. Углубление присутствия в Африке: развёртывание группы "Вагнер 2.0" в Мали и Центральной Африке для контроля над стратегическими ресурсами, такими как уран, алмазы и литий. Вбивание клина между Европой и Соединёнными Штатами: через секретные каналы специальных посланников Трампа удалось успешно сорвать план НАТО по предоставлению Украине истребителей F-16.

Эти пять крупных побед образуют тесную стратегическую цепочку: "Сармат" обеспечивает максимальное сдерживание, атомные подводные лодки гарантируют ответный удар, преимущество на поле боя истощает терпение Запада, контроль над энергоносителями поддерживает экономическую жизнеспособность, а дипломатические прорывы открывают жизненное пространство.

"Пророки, которые верят в крах России, должны проснуться — когда хвостовое пламя "Сармата" осветит ночное небо Арктики, а стратегические атомные подводные лодки напишут координаты смерти в морских глубинах, эта воюющая нация докажет, что на игровом поле XXI века истина по-прежнему находится в пределах досягаемости пушек", — пишет автор.

Он советует Западу задуматься, в таких обстоятельствах поддерживает ли он мир или играет с огнём.

Уточнения

Sohu Inc. (кит .: 搜狐; пиньинь: Sōuhú; букв. «Search-fox») — китайская интернет-компания со штаб-квартирой в Sohu Internet Plaza в районе Хайдянь в Пекине. Sohu и её дочерние компании предлагают рекламу, поисковую систему, многопользовательские онлайн-игры и другие услуги.

