Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ

4:59
Силовые структуры » Военные новости

Интересен китайский взгляд на пять достижений ВС РФ и её дипломатии, которые обеспечивают ей стратегическую победу над Западом.

Многоцелевая атомная подводная лодка России
Фото: Вадим Савицкий
Многоцелевая атомная подводная лодка России

Козырной картой ВС РФ, по мнению автора статьи в Sohu.cоm, является межконтинентальная ракета серии "Сармат" — "Сатана 2.0", которая этой весной официально встала на боевое дежурство. Она как "дамоклов меч висит над НАТО и может превратить Вашингтон в море огня всего за 20 минут 15-ю ядерными боеголовками, эквивалентными по мощи тысяче ядерных бомб, применённых США по Хиросиме". Ракета оснащена гиперзвуковой планирующей платформой "Авангард", которая имеет конечную скорость проникновения более 20 Махов, что эквивалентно скорости полета 6,8 километра в секунду. Это делает ПВО США совершенно бесполезной.

"Однажды Пентагон смоделировал перехват ракеты и обнаружил, что времени от обнаружения до реагирования существующих радаров недостаточно, чтобы приготовить чашку кофе", — пишет автор.

Вторым успехом он называет три крупные тактические победы ВС РФ на Украине.

  1. Выигранная курская битва, в результате чего обученные "элитные войска" НАТО стали лёгкой мишенью.
  2. Уничтожение энергетической структуры Украины в результате точечных ударов по 53 украинским энергетическим объектам.
  3. Гегемония российских беспилотников, которые "превращают западную военную помощь в завод по по​​переработке металлолома".

Третьим достижением, по мнению автора, являются стратегические атомные подводные лодки ВМФ РФ, которые плетут "паутину Судного дня". Он называет их "стальными чудовищами, скрывающимися под ледяным покровом Арктики". Они несут баллистические ракеты с дальностью полета 8300 километров и погрешностью удара не более 150 метров. Автор называет "защитой от конца света" стратегическую атомную подводную лодку проекта 667БДРМ "Дельфин", недавно вставшую на дежурство на Северном флоте. По его словам, во время противолодочных учений НАТО в прошлом году такая подводная лодка в течение трёх дней курсировала под сонарной антенной решеткой, оставаясь незамеченной.

Четвёртым нокаутирующим ударом России стала энергетическая победа над Европой. Несмотря на диверсию на "Северных потоках", поставки газа в Европу продолжают идти, как по "Турецкому потоку", так и в виде СПГ. РФ продолжает продавать свои ядерные технологии, превращая Венгрию, Египет и другие страны в политических союзников, а на Кольском полуострове обнаружены месторождения сверхредкоземельных металлов (ниобия, тантала, циркония, гафния), редкоземельных металлов, а также фосфора, запасы которых достаточны для удовлетворения мирового спроса в течение 30 лет. Американская военная промышленность придёт за ними на поклон, считает автор.

Пятым достижением он называет дипломатический прорыв от "изолированного острова" до "шахматиста". Столкнувшись с западным сдерживанием, Россия разыграла три дипломатических козыря:

  1. Подписание соглашения с Ираном о закупке оружия на сумму 40 млрд долларов и истребителей Су-35 в обмен на доступ к нефтяному каналу Персидского залива.
  2. Углубление присутствия в Африке: развёртывание группы "Вагнер 2.0" в Мали и Центральной Африке для контроля над стратегическими ресурсами, такими как уран, алмазы и литий.
  3. Вбивание клина между Европой и Соединёнными Штатами: через секретные каналы специальных посланников Трампа удалось успешно сорвать план НАТО по предоставлению Украине истребителей F-16.

Эти пять крупных побед образуют тесную стратегическую цепочку: "Сармат" обеспечивает максимальное сдерживание, атомные подводные лодки гарантируют ответный удар, преимущество на поле боя истощает терпение Запада, контроль над энергоносителями поддерживает экономическую жизнеспособность, а дипломатические прорывы открывают жизненное пространство.

"Пророки, которые верят в крах России, должны проснуться — когда хвостовое пламя "Сармата" осветит ночное небо Арктики, а стратегические атомные подводные лодки напишут координаты смерти в морских глубинах, эта воюющая нация докажет, что на игровом поле XXI века истина по-прежнему находится в пределах досягаемости пушек", — пишет автор.

Он советует Западу задуматься, в таких обстоятельствах поддерживает ли он мир или играет с огнём.

Уточнения

Sohu Inc. (кит .: 搜狐; пиньинь: Sōuhú; букв. «Search-fox») — китайская интернет-компания со штаб-квартирой в Sohu Internet Plaza в районе Хайдянь в Пекине. Sohu и её дочерние компании предлагают рекламу, поисковую систему, многопользовательские онлайн-игры и другие услуги.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран евросоюз соединённые штаты америки
Новости Все >
Эти процедуры делают больше, чем тушь — и вы точно о них не догадывались
Стреляет глушитель? Значит, под капотом что-то горит не так
Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания
После этой смеси капуста распушится и позеленеет
Эти растения растут быстрее борщевика и могут уничтожить ваш сад — как остановить их
Чемпион мира по сёрфингу облюбовал этот пляж в Сан-Себастьяне: вот почему вы тоже должны
Кошка гоняется за хвостом? Это может быть сигналом, что ей не хватает чего-то важного
Тайная энергия внутри звезд — их возраст оказался ложью
Вот как превратить обычную комнату в пространство мечты для ребёнка
Плов, а не каша: как дома приготовить блюдо, достойное казана
Сейчас читают
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Короли асфальта: таксисты СССР и их легендарные Волги
Разогрейся как чемпион: приём взрывного старта и спокойных мышц
Эти процедуры делают больше, чем тушь — и вы точно о них не догадывались
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали
Стреляет глушитель? Значит, под капотом что-то горит не так
Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ
Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания
После этой смеси капуста распушится и позеленеет
США не хотят, чтобы Китай начал распродажу американских гособлигаций
Эти растения растут быстрее борщевика и могут уничтожить ваш сад — как остановить их
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.