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Дмитрий Плотников

Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки

Силовые структуры » Военные новости

Украинские ресурсы начинают делиться информацией о погибших в результате удара по скоплению командованию Вооружённых сил Украины в городе Сумы.

Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02
Фото: commons.wikimedia.org by Ольги Балашовой, Вадима Савицкого, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02

Например, сообщается, что там погиб "отставной" полковник армии Украины Юрий Юла. Он является заместителем командира 26-й артиллерийской бригады. По всей вероятности, он продолжает работать в связке с действующими военными частями. А продолжал работать он или как советник, или как функциональное звено с разведкой и логистикой. И такие фигуры на Украине вряд ли остаются в неактивной цепи управления.

Конец иммунитета

Сам факт российского удара говорит о точности наведения и хорошей агентурной работе. А кто уничтожен вместе с Юлой, узнаем в ближайшее время.

Кстати, 26-я артбригада — это одна из основных на Сумском и Харьковском участках. И если начались удары по местам пребывания таких офицеров, то надо ждать следующий этап — уничтожение остатков инфраструктуры, которой владеет данная группировка.

К бабке не ходи, это не последний офицер, "вдруг" погибший в Сумах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что существует факты, что на объекте проходила сходка украинских военных начальников с их западными коллегами.

 

Это заявление от главы МИД уже серьёзно меняет "ценник" всего происходящего. Это уже не обычная зачистка командного звена украинской армии. Это удар по смешанному подразделению западных и украинских офицеров высокого ранга. Похоже, что на Украине больше нет безопасных нет мест, и уже полностью отсутствует иммунитет даже у "наблюдателей за конфликтом".

Правда, такие сходки — уже давно не секрет. Представители спецслужб, инструкторы и кураторы — завсегдатаи в штабах армии Украины. Но ранее это проходило под неофициальный вывеской, мол, "мы тут, но у нас тут нет". А теперь русские ракеты прилетели тогда, когда ВС РФ знали о присутствии НАТОвцев на этой сходке.

И теперь Кремль об этом чётко заявил.

Посему, границ неприкасаемости больше не существует. Если об этом заявил Лавров, то это уже политика государства.

Вывод

Как на удар отреагирует Запад? Например, американские президент Дональд Трамп очень аккуратно и осторожно прошёлся по этому удару, заявив, что это "была ошибка". Во Франции и Германии дежурно пошелестели языками, отметив, что после ударов погибли мирные жители.

На этом пока всё. И если же Запад проглотит это, то он проглотит и последующие такие удары, которые, несомненно, будут.

Западным "наёмышам" надо теперь трижды подумать, прежде чем отправляться и инструктировать своих подопечных нацистов…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сумы ракетный удар дональд трамп сергей лавров
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