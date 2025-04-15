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Любовь Степушова

ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск

Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ начали наступление на Константиновку с юга. Это важный рубеж для ликвидации последнего узла обороны ВСУ в ДНР — славянско-краматорского.

Схема наступления ВС РФ на Константиновку в ДНР
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ на Константиновку в ДНР

ВС РФ атакуют Константиновку по двум трассам с юга

Украинский аналитик Константин Машовец сообщает в Telegram, что ВС РФ ведут активные наступательные действия южнее Дзержинска (Торецка) с целью полностью ликвидировать выступ ВСУ по обеим сторонам дороги Н-20 Константиновка — Покровск (Авдеевка) с выходом передовых подразделений, "как минимум, на рубеж Старая Николаевка — Сухая Балка и в дальнейшем — с продвижением в район села Романовка" (см. верхнюю схему). От Романовки до Константиновки — 20 километров.

С восточной стороны дороги, по его словам, стоит задача захватить Александрополь, Пантелеймоновку и Валентиновку и завязать бои непосредственно за село Сухая Балка. С западной стороны — ВС РФ наступают по направлению от Калинова на Старую Николаевку, "пытаясь также пробиться на север". Одновременно ВС РФ атакуют по дороге Т-0504 (западнее H-20) от Воздвиженки по направлению Барановка — Тарасовка, Александрополь (другой), "явно стремясь пробиться вдоль дороги, в сторону Новооленёвки и Новой Полтавки".

Создан плацдарм для наступления на Константиновку

По данным российского военного аналитика Юрия Подоляки, на этом участке фронта в 60 километров на первом этапе прорыва оборону держало "всего две бригады ТО ВСУ", которые не выдержали давления и отступили. Фронт был прорван в районе Пантелеймоновки (восточнее трассы H-20) и южнее Калинова (западнее трассы). По его данным, Валентиновка уже находится под контролем ВС РФ, и они уже зашли в Сухую Балку (см. схему).

Также аналитик отмечает, как и Машовец, большую потенциальную опасность движения на Тарасовку от Воздвиженки. Если удастся закрепиться в Александрополе, то фронт здесь у ВСУ грозит окончательно рухнуть и отступать им придётся уже за речку Бычок.

Таким образом, по схеме видно, что создаётся плацдарм для закрепления на трассе Константиновка — Покровск с общим движением на обхват Константиновки с юга между трассами H-20 и Т-0504.

В самом Дзержинске, по данным российской и украинской сторон, ВС РФ окончательно зачищают город, и после этого оттуда также пойдёт движение на Константиновку.

Из Часова Яра ВС РФ уже атакуют цели ВСУ в Константиновке

Российские военные источники также указывают, что с востока на Константиновку оказывает давление наступление ВС РФ в Часовом Яре.

Схема наступления ВС РФ на Краматорск в ДНР
Схема наступления ВС РФ на Краматорск в ДНР

Это последний узел на цепочке обороны Донбасса, сохранивший рельефное преимущество для ВСУ. Потеря города для них означает потерю шансов удержать оборону не только Константиновки, но и Краматорска и Славянска. Эти города находятся в низинах и легко простреливаются с занятых высот, значительно затрудняя снабжение. Сообщалось, что вчера, 14 апреля, два беспилотника-камикадзе с системой наведения FiberWire (на оптоволокне), будучи запущенными из Часова Яра, ударили по армейскому пикапу в центральной части Константиновки, пролетев более 10 километров.

Одновременно с этими атакующими действиями в общем направлении на север ДНР ВС РФ проводят наступление на сумском, новопавловском (с выходом в Днепропетровскую область), лиманском и купянском направлениях и на Орехов на запорожском направлении.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы краматорск юрий подоляка
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