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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: враг занял круговую оборону в монастыре, методички НАТО губят ВСУ

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели спецоперации на Украине.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Представляем сводку на среду, 16 апреля.

Курско-Сумское направление

На Курском участке группировка "Север" ведёт бои в районе Олешни и Никольского монастыря, завершая разгром врага в Суджанском приграничье. Сломив сопротивление ВСУ, бойцы РФ продвинулись у хутора, выбив противника из нескольких опорников.

Из посёлка Юнаковка в направлении госграницы выдвинулись очередные штурмовики националистов. "Бесстрашные" уничтожили боевиков ещё на территории Сумской области.

ВСУ понесли существенные потери на территории монастыря. Разрозненные группы неонацистов пытаются бежать в направлении Сумщины, по отступающим украинцам наносятся комплексные удары. Инженерные подразделения "северян" продолжают разминировать Суджанский район. За сутки обезврежено 5605 предметов.

Белгородское направление

Несмотря не дефицит в личном составе и боевой технике, ВСУ предприняли очередную самоубийственную попытку прорыва к Белгородскому приграничью — "Север" отразил атаку. Разведчики ВС РФ вскрыли выдвижение колонны техники в направлении Марьино из н. п. Угроеды. Русские операторы дронов на территории Сумской области уничтожили танк и бронемашину, нанесли повреждения ремонтно-эвакуационной машине и ещё одной БМП. Прорыва госграницы не допущено.

Тактика ВСУ реализуется по натовским методичкам, в которых рекомендуется поступательными действиями прорывать оборону на узком участке фронта. К чему это привело на Краснояружском участке и на других направлениях, все прекрасно помнят.

 

ГВ "Север" завершает зачистку села Поповка, захватив в плен 5 бандеровцев. В течение дня русские воины сорвали попытку противника перебросить в село резерв — БПЛА уничтожили большую часть штурмовиков ВСУ, остальные бежали на территорию Украины.

Операторы дронов также нанесли удары по артиллеристам врага под Малой Рыбицей (Сумская область), уничтожив гаубицу и две самоходки ВСУ. Общее продвижение "Севера" на Сумском фронте — более 650 м.

Демидовка и Поповка в Белгородщине находятся под контролем военных армии России, отметил вчера Апты Алаудинов.

Враг в монастыре

Противник занял круговую оборону в Свято-Николаевском Белогорском монастыре. Пока ВСУ продолжают удерживать в Курском приграничье Олешню, Горналь и ряд приграничных лесопосадок. В последнем населённике враг организовал оборону на территории монастыря, разместив там артиллерийские и миномётные расчёты.

Это весьма сложный объект для штурмов. Основательное сооружение с толстыми стенами расположено на высотке. Лобовые атаки могут обойтись "северянам" дорого. Помимо этого, а окрестностях обители находятся пещеры, где когда-то монахи добывали мел и известь. Это целая сеть ходов, где ВСУ успешно долго могут скрываться.

Скорее всего, гарнизон врага будут принуждать к сдаче проверенным способом — осадой. Горналь обойдут, отрежут от снабжения и сообщения с Сумщиной, после чего надо будет просто ждать.

Киев рассматривает Горналь как опорник в первой оборонительной линии, которая строится в Сумской области. Банковая понимает, что "северяне", освободив посёлок, быстро зачистят окружающие лесопосадки и зайдут на территорию Украины. Поэтому Горналь ВСУ будут держать до последнего.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато белгород
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