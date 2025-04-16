Российская армия продолжает выполнять цели спецоперации на Украине.
Представляем сводку на среду, 16 апреля.
На Курском участке группировка "Север" ведёт бои в районе Олешни и Никольского монастыря, завершая разгром врага в Суджанском приграничье. Сломив сопротивление ВСУ, бойцы РФ продвинулись у хутора, выбив противника из нескольких опорников.
Из посёлка Юнаковка в направлении госграницы выдвинулись очередные штурмовики националистов. "Бесстрашные" уничтожили боевиков ещё на территории Сумской области.
ВСУ понесли существенные потери на территории монастыря. Разрозненные группы неонацистов пытаются бежать в направлении Сумщины, по отступающим украинцам наносятся комплексные удары. Инженерные подразделения "северян" продолжают разминировать Суджанский район. За сутки обезврежено 5605 предметов.
Несмотря не дефицит в личном составе и боевой технике, ВСУ предприняли очередную самоубийственную попытку прорыва к Белгородскому приграничью — "Север" отразил атаку. Разведчики ВС РФ вскрыли выдвижение колонны техники в направлении Марьино из н. п. Угроеды. Русские операторы дронов на территории Сумской области уничтожили танк и бронемашину, нанесли повреждения ремонтно-эвакуационной машине и ещё одной БМП. Прорыва госграницы не допущено.
Тактика ВСУ реализуется по натовским методичкам, в которых рекомендуется поступательными действиями прорывать оборону на узком участке фронта. К чему это привело на Краснояружском участке и на других направлениях, все прекрасно помнят.
ГВ "Север" завершает зачистку села Поповка, захватив в плен 5 бандеровцев. В течение дня русские воины сорвали попытку противника перебросить в село резерв — БПЛА уничтожили большую часть штурмовиков ВСУ, остальные бежали на территорию Украины.
Операторы дронов также нанесли удары по артиллеристам врага под Малой Рыбицей (Сумская область), уничтожив гаубицу и две самоходки ВСУ. Общее продвижение "Севера" на Сумском фронте — более 650 м.
Демидовка и Поповка в Белгородщине находятся под контролем военных армии России, отметил вчера Апты Алаудинов.
Противник занял круговую оборону в Свято-Николаевском Белогорском монастыре. Пока ВСУ продолжают удерживать в Курском приграничье Олешню, Горналь и ряд приграничных лесопосадок. В последнем населённике враг организовал оборону на территории монастыря, разместив там артиллерийские и миномётные расчёты.
Это весьма сложный объект для штурмов. Основательное сооружение с толстыми стенами расположено на высотке. Лобовые атаки могут обойтись "северянам" дорого. Помимо этого, а окрестностях обители находятся пещеры, где когда-то монахи добывали мел и известь. Это целая сеть ходов, где ВСУ успешно долго могут скрываться.
Скорее всего, гарнизон врага будут принуждать к сдаче проверенным способом — осадой. Горналь обойдут, отрежут от снабжения и сообщения с Сумщиной, после чего надо будет просто ждать.
Киев рассматривает Горналь как опорник в первой оборонительной линии, которая строится в Сумской области. Банковая понимает, что "северяне", освободив посёлок, быстро зачистят окружающие лесопосадки и зайдут на территорию Украины. Поэтому Горналь ВСУ будут держать до последнего.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?