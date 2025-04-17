Сводка с фронта: Зеленский угрожает РФ неотвратимым ударом, Трамп отказался поставлять Киеву оружие даже за деньги

3:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

Представляем сводку на четверг, 17 апреля.

Белгородское направление

Тут накануне в первой половине дня ВСУ два раза пытались просочиться в направлении посёлка Поповка. Большая часть боевиков уничтожена, несколько человек смогли убежать в приграничные лесополки Сумской области.

Попыток прорыва госграницы РФ на направлении села Демидовка не зафиксировано. Предположительно, неонацисты могут пойти на очередные самоубийственные штурмы в ближайшие дни, поскольку активно скапливает резервы в Сумщине. Также на этот участок враг бросил подразделения 22-й бригады. Подразделение понесло серьёзные потери в Курском приграничье и была доукомплектована насильно мобилизованными украинцами и боевиками, переведенных из тыловых бригад. По скоплению техники и личного состава резервов наносится огневое поражение.

Курско-Сумское направление

На этом участке группировка "Север" продолжает освобождать посёлки Олешня, Горналь, а также Никольский монастырь. "Северяне" добились успехов в районе Никольского монастыря. Вопреки публикациям нескольких российских ресурсов о его освобождении, бои там продолжаются.

Несколько групп националистов бежали в направлении Сумской области, подорвав несколько строений на территории обители. По информации от родных украинских военных, всем солдатам, оставшимся в Суджанском районе РФ, доведено, что при сдаче в плен против их родственников и близких примут репрессивные меры.

В Сумском приграничье ВСУ предприняли две безуспешные контратаки у Журавки и Веселовки. В результате ударов дронов и артиллерии штурмовые группы противника уничтожены. В районе Локни армия Украины пыталась провести ротацию 36-го полка: личный состав врага уничтожен в результате комплексного огневого поражения ВС РФ.

Инженерные подразделения "Бесстрашных" продолжают разминировать Суджанский район. За сутки обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов.

Вопли Киева

Бывший президент Украины, но остающийся у власти Владимир Зеленский угрожает России очередными ударами, заявляя о "неотвратимости".

В контексте удара по боевикам ВСУ и наёмникам из НАТО в городе Сумы узурпатор власти на Украине осмелился заявить, что Киеву "есть чем отвечать".

"Мы имеем на это полное право. Это совершенно справедливо — отвечать убийцам так, как они заслуживают", — заявил нелегитимный представитель украинской власти.

Он уже давно демонстрирует оторванность от реальности, ссылаясь на украинские БПЛА, ракеты, артиллерию и технику, утверждая, что РФ должна "смириться с мнением о неотвратимости украинской силы". По его словам, мир можно достигнуть именно тогда, когда реалии заставят русских смириться с "возможностями Украины".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отверг сделку c Киевом на 50 млрд долларов и отказался поставлять Зеленскому оружие даже за деньги. Как отмечает западная пресса, США заинтересованы в переговорах с РФ больше, чем в заработках на поставках воооружения.