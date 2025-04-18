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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Представляем сводку на пятница, 18 апреля.

Белгородское направление

ВСУ тут не оставляют попыток прорыва госграницы — группировка "Север" уничтожает личный состав врага ещё на территории Украины. В Поповке и окрестных лесах ВС РФ продолжают зачистку. Утром националисты дважды пытались просочиться на территорию Белгородщины.

Вскрыта и уничтожена группа противника в сумском Миропольском. Также ВСУ пытались просочиться на территорию РФ через лесные массивы — по неонацистам нанесено огневое поражение, большая часть личного состава уничтожена. Пересечения госграницы не допущено.

Курско-Сумское направление

В посёлках Горналь и Олешня продолжаются бои. Бандеровцы не жалеют сил, "Север" перемалывает перебрасываемый резерв. Подразделения ВДВ армии России, сломив сопротивление врага, выбили боевиков из нескольких опорников в окрестностях Олешни, закрепляются.

После зачистки мужского монастыря от националистов, бои развернулись за ещё одну господствующую высотку — гору Фагор. В городской застройке боевых действий нет. Взятие Фагора обеспечит армии РФ контроль жилой застройки, где засел враг. Все всушники там — смертники. Выполнение тупых приказов держаться в последнем оккупированном селе какой-то логике не поддаются.

В Сумской области ВСУ продолжают использовать "дорогу смерти" Суджа — Юнаковка для переброски живой силы и военной техники в Локню и к границе. "Бесстрашные" систематически наносят поражение по противнику, несмотря на его попытки защитить трассу металлическими сетками.

 

Запорожское направление

Украинское командование уверено, что российская армия хочет взять в окружение несколько населённых пунктов на этом фронте. Посёлки, которые находятся у Днепра, ВС РФ хотят взять, чтобы обрезать Орехов от логистики. На данный момент тут идут очень ожесточённые бои. Киев стянул сюда всё, поскольку боится развития событий, угрожающим обвалу фронта. 

На Лиманском направлении у неонацистов сформировался не меньший кризис. Там русские бойцы давят постоянно в попытках обрушить оборону боевиков армии Украины. Российским войскам помогает то, что у украинской армии здесь большой дефицит личного состава и растёт уровень дезертирства. Никто не желает умирать за кровавую хунту.

Бег по кругу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "на данном этапе прекращение огня на Украине нереалистично".

Вот и реальные итоги переговоров — их просто нет. Стороны пообщались, посетили ряд городов и вернулись в "точку ноль".

А между тем, агентство Bloomberg пишет, что США хотят обеспечить прекращение огня в течение нескольких недель. Вашингтон якобы в ближайшее время ожидает значительного прогресса по данному вопросу. Эти планы на переговорах во Франции накануне озвучили представителям Европы сами американцы.

"Обсуждения были сосредоточены в основном на том, как как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру", — отмечают в издании.

Бойцы РФ штурмуют Горнальский монастырь в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск василий небензя
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