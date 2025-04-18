Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку на пятница, 18 апреля.
ВСУ тут не оставляют попыток прорыва госграницы — группировка "Север" уничтожает личный состав врага ещё на территории Украины. В Поповке и окрестных лесах ВС РФ продолжают зачистку. Утром националисты дважды пытались просочиться на территорию Белгородщины.
Вскрыта и уничтожена группа противника в сумском Миропольском. Также ВСУ пытались просочиться на территорию РФ через лесные массивы — по неонацистам нанесено огневое поражение, большая часть личного состава уничтожена. Пересечения госграницы не допущено.
В посёлках Горналь и Олешня продолжаются бои. Бандеровцы не жалеют сил, "Север" перемалывает перебрасываемый резерв. Подразделения ВДВ армии России, сломив сопротивление врага, выбили боевиков из нескольких опорников в окрестностях Олешни, закрепляются.
После зачистки мужского монастыря от националистов, бои развернулись за ещё одну господствующую высотку — гору Фагор. В городской застройке боевых действий нет. Взятие Фагора обеспечит армии РФ контроль жилой застройки, где засел враг. Все всушники там — смертники. Выполнение тупых приказов держаться в последнем оккупированном селе какой-то логике не поддаются.
В Сумской области ВСУ продолжают использовать "дорогу смерти" Суджа — Юнаковка для переброски живой силы и военной техники в Локню и к границе. "Бесстрашные" систематически наносят поражение по противнику, несмотря на его попытки защитить трассу металлическими сетками.
Украинское командование уверено, что российская армия хочет взять в окружение несколько населённых пунктов на этом фронте. Посёлки, которые находятся у Днепра, ВС РФ хотят взять, чтобы обрезать Орехов от логистики. На данный момент тут идут очень ожесточённые бои. Киев стянул сюда всё, поскольку боится развития событий, угрожающим обвалу фронта.
На Лиманском направлении у неонацистов сформировался не меньший кризис. Там русские бойцы давят постоянно в попытках обрушить оборону боевиков армии Украины. Российским войскам помогает то, что у украинской армии здесь большой дефицит личного состава и растёт уровень дезертирства. Никто не желает умирать за кровавую хунту.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "на данном этапе прекращение огня на Украине нереалистично".
Вот и реальные итоги переговоров — их просто нет. Стороны пообщались, посетили ряд городов и вернулись в "точку ноль".
А между тем, агентство Bloomberg пишет, что США хотят обеспечить прекращение огня в течение нескольких недель. Вашингтон якобы в ближайшее время ожидает значительного прогресса по данному вопросу. Эти планы на переговорах во Франции накануне озвучили представителям Европы сами американцы.
"Обсуждения были сосредоточены в основном на том, как как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру", — отмечают в издании.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.