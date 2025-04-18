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Дмитрий Плотников

30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией?

3:16
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающихся боевых действий в приграничье Курской и Белгородской областей, в обсуждениях по условиям возможного мирного договора постоянно возникает вопрос: наличие буферной зоны между Украиной и России, и какой она должна быть

Карта направлений наступлений ВС РФ после освобождения Дзержинска
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Карта направлений наступлений ВС РФ после освобождения Дзержинска

Называются два варианта, в 30 и 200 километров. Давайте шагами отмеряем это расстояние.

Что такое 30 вёрст

Буферная зона на 30 км — это, скорее, обман себя, фикция, и никакая не защита. Нынешние средства поражения НАТОвских систем: Storm Shadow, РСЗО "Хаймарс", ATACMS легко переплюнут эту дистанцию. Поэтому даже после создания этого "санитарного промежутка", Белгород, Суджа, Курск, да и территории около них остаются в зоне досягаемости ракет западного производства.

Кстати, три десятка километров — это минимальная дистанция, на которой сохраняется возможность переброски вражеских диверсионно-разведывательных групп. А если сюда добавить массированные атаки беспилотниками и ведение артогня, то такая зона ни что иное, как кусок сладкого пирога для врага.

Спасут ли 200 километров?

А вот 200 км — это уже похоже на буферный кордон. Оттеснение на эту глубину инфраструктуры Украины, куда можно включить штабы, склады, аэродромы и комплексы противовоздушной обороны, создаст принципиально другой расклад, уверены и в "Военной хронике".

 

В этом кордоне будут отсутствовать линии прямого огневого удара, снизится эффективность разведгрупп, упадёт плотность комплексов ПВО, нарушится оперативная работа среди подразделений. Ну и плюс у армии России будет комфортный плацдарм для манёвра, поскольку мы не будем прижаты своим границам.

Не цифрами едиными

Немаловажен и политический момент. Все договорённости о буферной зоне имеет смысл лишь тогда, когда их можно поддержать силовым методом. И если украинская власть не сократит вооружённые силы до численности территориальный полиции, то не спасут ни 30, ни 50 не 100 километров.

Если у врага будут ракеты с дальности полёта в две сотни километров, то и буферная зона должна быть не меньше. А если такого кордона нет, то никакой "буфер" не спасёт от террористического удара по атомной энергетической станции, мирным городам или бандитского наскока на посёлок на российской территории.

Вывод

К бабке не ходи, что мирные переговоры вести надо. Однако перемирие ради перемирия подписывать нельзя. Это черевато тем, что киевская хунта может использовать эту передышку для перевооружения и восстановления ВСУ. И тогда, от противника, науськиваемого Западом, следует ждать следующий удар. А значит, максимальная ширины буферной зоны — это не километры, взятые от фонаря, а рассчитанное расстояние, которое будет работать долгие годы. Поэтому цифра в 200 километров — и есть тот минимальный участок, на который нужно отвести националистические силы врага.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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