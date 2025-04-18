Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине

4:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Новый совместный оперативный доклад разведывательных служб США показывает, почему администрация Трампа взяла курс на завершение войны на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Цель РФ — не дать США и Западу зайти в её зону влияния

В докладе под названием "Ежегодная оценка угроз 2025 года" разведывательного сообщества США говорится о том, что "текущие геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России подчеркивают её устойчивость и постоянную потенциальную угрозу мощи, присутствию и глобальным интересам США".

По мнению докладчиков, несмотря на огромные военные и экономические издержки в войне с Украиной, Россия показала себя "адаптивной и устойчивой" и только отчасти из-за поддержки Китая, Ирана и Северной Кореи. Россия рассматривает свою "продолжающуюся войну" на Украине как опосредованный конфликт с Западом, и её цель — "восстановить российскую силу и безопасность в ближнем зарубежье накануне предполагаемого вторжения США и Запада".

Разведслужбы США считают, что президент Владимир Путин, "похоже, полон решимости и готов заплатить очень высокую цену", чтобы одержать победу в стратегическом соревновании с Соединёнными Штатами.

Россия поддерживает высокий экономический потенциал

В документе отдаётся должное способностям РФ обойти санкции и экспортный контроль, сохранить "сильный рынок энергоносителей и содействовать глобальному противостоянию Соединённым Штатам", расширяя круг своих союзников, среди которых авторы доклада выделяют Китай, Иран и Северную Корею. Данные союзники, по их мнению, будут продолжать помогать РФ и укреплять коллективный потенциал в борьбе с США.

Наконец, Москва через БРИКС успешно внедряет в мире дедолларизацию, оставаясь четвёртой по величине в мире по ВВП по паритету покупательной способности.

"Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы, вызванные продолжающимися потерями от войны, западным навязыванием издержек и высокой инфляцией и процентными ставками, используя финансовые и импортозамещающие обходные пути, поддерживая низкий уровень задолженности и продолжая инвестиции в оборонно-промышленную базу", — говорится в докладе.

ВС РФ сохраняют мощь и совершенствуются

В военном плане Россия, преодолевая потери в СВО, сохраняет мощь своей армии, включая её "разнообразные и надёжные возможности ядерного сдерживания и асимметричные возможности, особенно в космосе и подводной войне". Отдельно указывается, что Россия разрабатывает новый спутник, предназначенный для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутникового потенциала.

"Ядерный взрыв в космосе может вызвать разрушительные последствия для Соединённых Штатов, мировой экономики и мира в целом", — говорится в документе.

Согласно ему, воздушные и военно-морские силы России стали более современными и боеспособными, как и средства РЭБ, которые эффективно мешают использованию ВСУ радаров, GPS и БПЛА.

Война на Украине дала Москве опыт борьбы с западным оружием и разведкой в ​​крупномасштабной войне, и этим опытом она делится с союзниками, считают авторы.

По мнению разведсообщества США, Россия имеет преимущество в войне на истощение с Украиной, что приведёт к "постепенному, но устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя независимо от любых попыток США или союзников навязать новые и более высокие издержки Москве".

Войну с РФ надо завершать из-за огромных стратегических рисков для США

Поэтому продолжение российско-украинской войны увеличивает стратегические риски для США в плане продолжения эскалации до крупномасштабной войны, потенциального применения ядерного оружия и появления "более смелых Китая и Северной Кореи".

"Обострившаяся и затянувшаяся политико-военная напряжённость между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своём превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также возросшим риском ядерной войны создают как неотложность, так и сложности для усилий США по доведению войны до приемлемого завершения", — говорится в докладе.

Напомним, что после переговоров в Париже госсекретарь Марко Рубио сделал заявление о том, что в течение нескольких дней США выйдут из переговорного процесса, если к следующей встрече через неделю в Лондоне союзники не пойдут навстречу РФ в её требованиях по заключению мира.

Уточнения

Разведывательное сообщество Соединённых Штатов — собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США. Повседневное руководство разведывательными службами МО США с 2005 года осуществляет директор ЦРУ, который находится в прямом подчинении директору Национальной разведки (советнику президента по разведке).

