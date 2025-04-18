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Дмитрий Плотников

Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Поисковое движение — это очень нужная деятельность, направленная на поиск пропавших солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, личных вещей и архивных документов.

Поиск
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Поиск

А о том, что же это такое, и как сегодня работает это движение, в беседе с обозревателем Pravda.Ru рассказал командир московского поискового отряда "Обелиск" Михаил Поляков.

Кстати, в апреле он отмечает свой юбилей — 60 лет. Из них 32 года он посвятил Поиску и 25 лет является командиром отряда. За плечами Полякова десятки "Вахт памяти", сотни найденных бойцов, погибших и оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны. Михаил не только участвует в поисковых экспедициях, но и проводит патриотические мероприятия для молодёжи, работает с архивами, организует поиск родственников найденных солдат.

А что такое поисковое движение?

Поисковое движение — это не просто организация, это большое сообщество единомышленников, неравнодушных к истории своей страны, к героям Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за нашу Родину. Их задача сделать так, чтобы белых пятен на страницах Отечественной войны стало меньше, чтобы на бывших полях сражений не лежали незахороненные останки наших солдат, их имена были увековечены, а родственники могли бы узнать об их фронтовой судьбе.

Поиск объединяет людей разных возрастов, профессий и вероисповеданий, которые в составе отрядов выезжают в поисковые экспедиции. Все они делают одно общее
дело — возвращают из небытия солдат, чтобы многие поколения помнили их, знали и понимали, какой ценой досталась наша Великая Победа.

Поисковое движение в СССР было неотъемлемой частью сохранения исторической памяти и воспитания. Как в современности обстоит с этим дело?

Конечно, в СССР патриотическая работа была на высоком уровне. В то время с молодёжью работали ветераны войны. Они проводили в школах Уроки мужества, на
которых рассказывали школьникам о своей фронтовой молодости, суровых дорогах войны.

В настоящее время в открытом доступе имеются многие архивные документы и материалы, которые открывают нам раннее неизвестные страницы войны и являются
источниками информации для проведения новых поисковых экспедиций.

 

Хочется отметить, что сейчас тоже в Поиск люди приходят по убеждениям. Многие в этом находят самореализацию, стремятся быть нужными обществу, делать что-то полезное. После каждой поездки можно с гордостью рассказывать товарищам о своих больших и маленьких достижениях в поисковой работе, ведь каждая экспедиция непохожа на предыдущую, и ребята обязательно открывают что-то новое для себя.
Подростки сейчас, конечно, другие, но интерес к истории своей страны, желание узнать больше, участвовать наряду со взрослыми в полевых экспедициях, остались.

Какие проблемы сегодня у поискового движения?

Наверное, основная проблема — отсутствие единого финансирования. Поддержка поисковых отрядов ведётся за счёт грантов и помощи от региональных властей. В каждом регионе она разная, где-то ее вообще нет. Большинство поисковых отрядов рассчитывают только на свои силы, выезжают в экспедиции на свои личные средства.

Сейчас всё чаще мы сталкиваемся с такой ситуацией — некоторые территории, на которых шли бои переходят в частную собственность. Не все владельцы такой земли относятся к нашему делу с пониманием. К сожалению, бывает и так, что новые хозяева не разрешают нам проводить поисковые работы на своих землях. В этом случае нам приходится доказывать необходимость и значимость поисковой работы. К сожалению, не всегда это удается, хотя закон на нашей стороне. Хотелось бы, чтобы наше государство обратило внимание на эту проблему.

За годы работы московским поисковым отрядом "Обелиск" были подняты и торжественно захоронены останки более 2000 солдат, установлены имена 214 воинов, найдены 146 семей погибших, проведены работы на местах падения 7 самолётов времён ВОВ.

Поздравляем Михаила с юбилеем и желаем ему здоровья и успехов в Поиске!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы поиск великая отечественная война
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