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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым

3:58
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели спецоперации на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку на субботу, 19 апреля.

Белгородское направление

Накануне враг в первой половине дня два раза попытался просочиться в Белгородскую область. По группам ВСУ нанесено поражение дронами. Пересечения госграницы не допущено. Также утром националисты пытались проникнуть на территорию РФ через лесопосадки севернее села Демидовка. Сбросами с БПЛА штурмовые группы противника уничтожены.

Ближе к полудню бандеровцы были вскрыты в Миропольском (в Сумской области). При попытке выдвижения к российской границе по врагу нанесено поражение. Большинство оккупантов уничтожено, несколько сбежали в направлении посёлка Малая Рыбица.

Курско-Сумское направление

Здесь несмотря на огромные потери, ВСУ не оставляют попыток зацепиться за участок госграницы на линии хутор Олешня — Горналь. Группировка и там "Север" перемалывает личный состав неонацистов. Командование ВСУ из Юнаковки пыталось перебросить к Олешне несколько групп 1-й бригады — живая сила противника уничтожена ещё на территории Сумщины.

Украинские войска пытаются не допустить продвижения ВС РФ в Сумской области и освобождения Локни, Юнаковки и Беловодов — по личному составу ВСУ непрерывно наносятся удары.

Разворот Запада

Контролируемые сейчас РФ бывшие территории Украины останутся за Кремлём, сказано в предложениях Вашингтона по завершению войны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на еврочиновников. Эти предложения были представлены Киеву и европейцам во Франции.

Документ подразумевает также отказ от обсуждений украинского членства в альянсе НАТО. Предложения США кроме этого включают ослабление антироссийских санкций в случае прекращения огня на линии боевых столкновений.

По информации, Москва согласилась на мирный кейс Стива Уиткоффа, где она должна отказаться от контроля четырёх областей (включая Херсон и Запорожье), а получает то, что контролирует на данный момент. Но Украина и остальной мир должны официально признать эти территории за Россией — и это ещё обсуждается. Возможно, что будет признан российским только Крым.

Тезис "никаких миротворцев, кроме ООН" — это тоже ещё обсуждаемо. При этом Запад размораживает частично российские активы и снимает санкции с РФ. Также обе стороны должны отказаться от претензий к друг другу в вопросах репараций. Киев не имеет право размещать крупные подразделения в 50-км зоне от границ. Только пограничников.

Если Украина не принимает такие условия, то США выходят из игры, и дальнейшее развитие событий — уже проблемы Банковой, Брюсселя и Лондона. По данным, Владимир Зеленский категорически против этого плана, но от него сегодня мало что зависит. Решение будет приниматься глобалистами в Британии.

Итак, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом ещё попробует несколько дней продавить мирную тему, но если стороны не пойдут на компромисс, то Вашингтон выйдет из украинского конфликта.

Ясно, что США привезли ультиматум в Париж. Он заключается в том, что Белый дом прямо заявил Лондону и ЕС, что скинут на них украинский кейс, а это для Европы непосильная ноша.

И главное в заявлениях: Штаты больше не будут поддерживать военной помощью Киев. То есть Зеленскому предложено выбрать: воевать без помощи США или не воевать вообще.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курск владимир путин
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