Секреты нового Су-34: почему этот истребитель стал настоящим прорывом в авиации

Новую партию самолётов Су-34 поставили в российские войска.
Поставленные истребители-бомбардировщики прошли все заводские испытания, проверены на разных рабочих режимах и совершили перелёт на базу, сообщает Ростех.
Су-34 — истребитель-бомбардировщик поколения 4++. Это многофункциональный фронтовой самолёт, разработанный ОКБ Сухого. Его главное предназначение — наносить удары по наземным и морским целям в любых погодных условиях, днём и ночью, а также вести воздушный бой при необходимости.
Создан на базе Су-27, но с серьёзными конструктивными изменениями: кабина экипажа бронирована, расположена рядом (по схеме "борт к борту"), фюзеляж усилен, нос самолёта — характерный, "утконос"-образный.
В конце 1980-х годов перед ОКБ Сухого встала задача создания нового фронтового бомбардировщика, который должен был прийти на смену Су-24. Разработка началась 19 июня 1986 года под внутренним обозначением Т-10В.
Проект получил кодовое название “Истребитель-бомбардировщик” (ИБ), что отражало его уникальные характеристики.
В основу нового самолета легла платформа Су-27, но с существенными доработками. Конструкторы применили оригинальную аэродинамическую схему продольного триплана, что позволило достичь исключительных маневренных характеристик. Особое внимание было уделено комфорту экипажа: впервые в истории фронтовой авиации был создан двухместный катапультный отсек с повышенным уровнем защиты.
Вооружение:
До 12 тонн боевой нагрузки на 12 узлах подвески:
Бронированная кабина — защищает экипаж от огня с земли и обломков. Удобство для экипажа — кабина настолько просторна, что там можно встать в полный рост. Система дозаправки в воздухе.
Мощная РЛС "Ш141" — способна одновременно сопровождать до 10 целей. Бортовая электроника — цифровая, с возможностями радиоэлектронной борьбы и ведения сложных операций без внешней помощи.
Часто называется "Утенок" или "Утконос" из-за характерной формы носовой части. Визуально выделяется своей "лицевой кабиной", напоминающей пассажирский самолёт. Это одна из причин, почему он сразу бросается в глаза среди других боевых машин.
Су-34 активно применялся в боевых действиях в Сирии, на Украине и в зоне различных современных конфликтов, выполняя задачи точечного бомбометания, разведки и поддержки наземных войск. Зарекомендовал себя как надёжный и живучий самолёт.
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