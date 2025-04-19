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Дмитрий Плотников

Секреты нового Су-34: почему этот истребитель стал настоящим прорывом в авиации

4:02
Силовые структуры » Военные новости

Новую партию самолётов Су-34 поставили в российские войска.

СУ-34
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СУ-34

Поставленные истребители-бомбардировщики прошли все заводские испытания, проверены на разных рабочих режимах и совершили перелёт на базу, сообщает Ростех.

О чём речь

Су-34 — истребитель-бомбардировщик поколения 4++. Это многофункциональный фронтовой самолёт, разработанный ОКБ Сухого. Его главное предназначение — наносить удары по наземным и морским целям в любых погодных условиях, днём и ночью, а также вести воздушный бой при необходимости.

Создан на базе Су-27, но с серьёзными конструктивными изменениями: кабина экипажа бронирована, расположена рядом (по схеме "борт к борту"), фюзеляж усилен, нос самолёта — характерный, "утконос"-образный.

История создания

В конце 1980-х годов перед ОКБ Сухого встала задача создания нового фронтового бомбардировщика, который должен был прийти на смену Су-24. Разработка началась 19 июня 1986 года под внутренним обозначением Т-10В.

Проект получил кодовое название “Истребитель-бомбардировщик” (ИБ), что отражало его уникальные характеристики.

Технологические инновации

В основу нового самолета легла платформа Су-27, но с существенными доработками. Конструкторы применили оригинальную аэродинамическую схему продольного триплана, что позволило достичь исключительных маневренных характеристик. Особое внимание было уделено комфорту экипажа: впервые в истории фронтовой авиации был создан двухместный катапультный отсек с повышенным уровнем защиты.

 

В процессе разработки было создано:

  • Два опытных лётных образца,
  • Один самолёт для статических испытаний,
  • Шесть предсерийных машин,
  • Дополнительный образец для статических испытаний.

Ключевые особенности

  • Экипаж: 2 человека (лётчик + штурман)
  • Длина: ~23,3 м
  • Размах крыла: ~14,7 м
  • Макс. взлётная масса: до 45 000 кг
  • Макс. скорость: ~1 900 км/ч
  • Дальность полёта: до 4 000 км без дозаправки
  • Боевой радиус: около 1 100 км (в зависимости от нагрузки)

Вооружение:

  • Пушка ГШ-30-1 (30 мм)

До 12 тонн боевой нагрузки на 12 узлах подвески:

  • управляемые ракеты (в т. ч. Х-31, Х-59)
  • бомбы (ФАБ, КАБ, ОФАБ и др.)
  • ПТРК и ракеты класса "воздух-воздух".

Особенности конструкции

Бронированная кабина — защищает экипаж от огня с земли и обломков. Удобство для экипажа — кабина настолько просторна, что там можно встать в полный рост. Система дозаправки в воздухе.

Мощная РЛС "Ш141" — способна одновременно сопровождать до 10 целей. Бортовая электроника — цифровая, с возможностями радиоэлектронной борьбы и ведения сложных операций без внешней помощи.

Прозвище и внешность

Часто называется "Утенок" или "Утконос" из-за характерной формы носовой части. Визуально выделяется своей "лицевой кабиной", напоминающей пассажирский самолёт. Это одна из причин, почему он сразу бросается в глаза среди других боевых машин.

Применение

Су-34 активно применялся в боевых действиях в Сирии, на Украине и в зоне различных современных конфликтов, выполняя задачи точечного бомбометания, разведки и поддержки наземных войск. Зарекомендовал себя как надёжный и живучий самолёт.

Новую партию самолётов Су-34 поставили в российские войска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ростех самолет истребитель
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