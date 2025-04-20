50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху

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Москва накануне объявила 30-часовое Пасхальное перемирие с 18.00.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Возможно, что главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Ну а Киев согласился на перемирие после звонка американцев Андрею Ермаку.

Во Франции это перемирие обсуждалось ещё позавчера. Лондон был против, но Париж поддержал.

США — гарант?

Теперь надо наблюдать за работой Соединённых Штатов, ибо контроль за украинскими провокациями — это их головная боль, на кону стоит репутация. Все пуски дронов и ракет видны из космоса, надеемся, что объективный контроль будут идти беспрерывно.

Генштаб армии Украины вчера отправил приказ остановить все операции ДРГ и наступательные действия. Слово за неонацистами из националистических батальонов. Сможет ли Александр Сырский усмирить их? Владимир Зеленский всё больше зависим. Кстати, на своих смотринах "антидог" Залужный сказал, что если станет президентом, то решит вопрос с националистами за 90 дней.

Ну а Путин, объявляя пасхальное перемирие, открытым текстом дал украинцам шанс показать наличие хотя бы остатков облика человека — он же и последний. Как Киев распорядится этим шансом, гадать не приходится — он не удержится и состряпает какую-то грязную провокацию. А значит, всех их кураторов надо потом тыкать мордами в действия подопечных.

Решение российского президента — не импровизация и не экспромт: Путин подытожил своё выступление словами "мы с вами договаривались об этом раньше", а это показывает, что замысел не стихийный, его оглашению предшествовала подготовка — и что использовать перемирие России во вред нам мы не позволим. К бабке не ходи, плохо будет всем, кто на той стороне захочет принять какие-то кровавые решения.

Бесноватая хунта

Но, конечно, Зеленский хочет сорвать перемирие и ищет для этого повод. Он уже заявил, что российские удары продолжились на Курском и Белгородском направлениях и даже угрожает зеркальной ответкой.

"Пасхальные заявления Путина не распространились на Курск и Белгород. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя… Наши действия есть и будут зеркальными", — сказал просроченный.

И тут же нарушил перемирие — ВСУ атаковали мирные населённые пункты Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Нанесены удары по Алёшкам, Голой Пристани и Каховке с помощью беспилотников и миномёта", — отметил он.

На 23.00 по мск, фиксировались пуски ударных украинских дронов на направлениях Красный Лиман — Купянск, Мелитополь — Керчь — Запорожье, Херсон — Крым. Так же работают БПЛА на курском приграничье.

И информация, которая пришла уже под полночь — не менее 50 боевых подразделений воюющих на стороне Украины отказались подчиняться приказам штабов главкома ВСУ и прекращать боевые действия.

Российские военные выполняют пока команду не поднимать ответный огонь. Всё фиксируется. На всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, тишина периодически прерывается работой ствольной артиллерии и перестрелками.