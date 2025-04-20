Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Москва накануне объявила 30-часовое Пасхальное перемирие с 18.00.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Возможно, что главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Ну а Киев согласился на перемирие после звонка американцев Андрею Ермаку.

Во Франции это перемирие обсуждалось ещё позавчера. Лондон был против, но Париж поддержал.

США — гарант?

Теперь надо наблюдать за работой Соединённых Штатов, ибо контроль за украинскими провокациями — это их головная боль, на кону стоит репутация. Все пуски дронов и ракет видны из космоса, надеемся, что объективный контроль будут идти беспрерывно.

Генштаб армии Украины вчера отправил приказ остановить все операции ДРГ и наступательные действия. Слово за неонацистами из националистических батальонов. Сможет ли Александр Сырский усмирить их? Владимир Зеленский всё больше зависим. Кстати, на своих смотринах "антидог" Залужный сказал, что если станет президентом, то решит вопрос с националистами за 90 дней.

Ну а Путин, объявляя пасхальное перемирие, открытым текстом дал украинцам шанс показать наличие хотя бы остатков облика человека — он же и последний. Как Киев распорядится этим шансом, гадать не приходится — он не удержится и состряпает какую-то грязную провокацию. А значит, всех их кураторов надо потом тыкать мордами в действия подопечных.

 

Решение российского президента — не импровизация и не экспромт: Путин подытожил своё выступление словами "мы с вами договаривались об этом раньше", а это показывает, что замысел не стихийный, его оглашению предшествовала подготовка — и что использовать перемирие России во вред нам мы не позволим. К бабке не ходи, плохо будет всем, кто на той стороне захочет принять какие-то кровавые решения.

Бесноватая хунта

Но, конечно, Зеленский хочет сорвать перемирие и ищет для этого повод. Он уже заявил, что российские удары продолжились на Курском и Белгородском направлениях и даже угрожает зеркальной ответкой.

"Пасхальные заявления Путина не распространились на Курск и Белгород. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя… Наши действия есть и будут зеркальными", — сказал просроченный.

И тут же нарушил перемирие — ВСУ атаковали мирные населённые пункты Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Нанесены удары по Алёшкам, Голой Пристани и Каховке с помощью беспилотников и миномёта", — отметил он.

На 23.00 по мск, фиксировались пуски ударных украинских дронов на направлениях Красный Лиман — Купянск, Мелитополь — Керчь — Запорожье, Херсон — Крым. Так же работают БПЛА на курском приграничье.

И информация, которая пришла уже под полночь — не менее 50 боевых подразделений воюющих на стороне Украины отказались подчиняться приказам штабов главкома ВСУ и прекращать боевые действия.

Российские военные выполняют пока команду не поднимать ответный огонь. Всё фиксируется. На всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, тишина периодически прерывается работой ствольной артиллерии и перестрелками.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Извинения не принимаю: Самбурская резко ответила сбившему её на мопеде Костюшкину
Четыре недели против воли артиста: стало известно, когда зрители увидят Боярского после травмы
Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда
Бегство от доллара: богатые американцы срочно переводят деньги в Швейцарию
Как удивить близких на Пасху: готовим плачинду
Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви
Хватит на компот, варенье и даже дальним родственникам: как вырастить сливу, которая не знает меры
Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили
Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем — и боится об этом говорить
Рыжий, но не как у всех: оттенок весны, который носят парижанки
Сейчас читают
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости
Недвижимость
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения
Красота и стиль
Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Последние материалы
Четыре недели против воли артиста: стало известно, когда зрители увидят Боярского после травмы
Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда
Бегство от доллара: богатые американцы срочно переводят деньги в Швейцарию
Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви
Как удивить близких на Пасху: готовим плачинду
Хватит на компот, варенье и даже дальним родственникам: как вырастить сливу, которая не знает меры
Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем — и боится об этом говорить
Рыжий, но не как у всех: оттенок весны, который носят парижанки
Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили
Два простых правила — и тело мечты станет реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.