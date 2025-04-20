Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку на воскресенье, 20 апреля.

Сумско-Курское направление

В оставшемся под оккупацией ВСУ куске российского региона части продолжается операция по зачистке территории от украинских бандформирований. На Горнальском участке штурмовики ВС РФ закрепились в окрестностях Горнальского монастыря. Правда, о полном его освобождении говорить ещё рановато, поскольку противник осознаёт, что потеря Горналя обрушивает позиции на линии Могрица — Запселье в Сумской области.

Поэтому Киев перебрасывает сюда резерв и активно бьёт по окрестностям монастыря и окружающему лесному массиву. А чуть севернее армия России смогла достичь существенных успехов: большая часть лесопосадок у границы с Сумщиной была освобождена от бандеровцев.

На флангах Олешни также продолжаются зачистки, хутор под контролем русских воинов. Сюда враг тоже перебрасывает подкрепления, а артиллерия и дроны ВСУ интенсивно наносят удары по тылам.

ВСУ попытались отбить утраченные позиции, из Юнаковки перебросив в лесополки две штурмовые группы. В результате огневого поражения враг утратил боеспособность. Пересечения госграницы не допущено.

Белгородское направление

После объявления пасхального перемирия оставшимся на территории РФ врагам предложено сдаться в плен.

Утром вражеские штурмовые группы два раза пытались просочиться к Поповке. Первая группа подорвалась на минах, вторая уничтожена беспилотниками.

Организованное сопротивление ВСУ у Поповки сломлено. Враг попытался сдержать продвижение российской армии огнём артиллерии, а также ударами БПЛА. Артиллеристы и операторы беспилотников группировки "Север" в течение дня в Сумской области продолжили уничтожать вражеские орудия.

Пасхальное перемирие

С 18 часов 19 апреля до нуля часов с воскресенья на понедельник Россия объявляет пасхальное перемирие, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пасхальное перемирие застало киевский режим врасплох. Позже Владимиру Зеленскому пришлось давать ответ. Он согласился на идею о пасхальном перемирии, но в Киеве такого не ожидали. Более того, Зеленский предложил продлить его на 30 дней, заранее обвинив Кремль в вероломстве. Просроченный добавил, что доверия к РФ не испытывает и на действия Москвы будет отвечать зеркально.

Некогда известный пропагандист Алексей Арестович*, комментируя реакцию Киева, назвал ответ Зеленского "жалким".

"Теперь весь мир получил наглядную демонстрацию: "зелёный царёк против прекращения огня — даже на Пасху", — пишет он.

Объявление перемирия на Пасху стало российской дипломатической победой и показало открытость Путина к ведению мирных переговоров, пишут западные СМИ. Газета Mirror назвала пасхальное перемирие "сенсационным", издание Wall Street Journal заявило о "дипломатической победе РФ", Guardian написал, что "ход Владимира Путина был весьма неожиданным". Также в ООН "приняли к сведению" объявление России о перемирии и призвали к установлению полного прекращения огня.

Вечером украинская пресса отмечала, что на данный момент в воздушном пространстве не было зафиксировано ни одного беспилотного аппарата РФ. Однако Киев уже вечером начал нарушать перемирие, в частности националисты продолжили наносить удары по мирному населению Херсонской области.

* признан террористом и экстремистом.