Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку на воскресенье, 20 апреля.

Сумско-Курское направление

В оставшемся под оккупацией ВСУ куске российского региона части продолжается операция по зачистке территории от украинских бандформирований. На Горнальском участке штурмовики ВС РФ закрепились в окрестностях Горнальского монастыря. Правда, о полном его освобождении говорить ещё рановато, поскольку противник осознаёт, что потеря Горналя обрушивает позиции на линии Могрица — Запселье в Сумской области.

Поэтому Киев перебрасывает сюда резерв и активно бьёт по окрестностям монастыря и окружающему лесному массиву. А чуть севернее армия России смогла достичь существенных успехов: большая часть лесопосадок у границы с Сумщиной была освобождена от бандеровцев.

На флангах Олешни также продолжаются зачистки, хутор под контролем русских воинов. Сюда враг тоже перебрасывает подкрепления, а артиллерия и дроны ВСУ интенсивно наносят удары по тылам.

ВСУ попытались отбить утраченные позиции, из Юнаковки перебросив в лесополки две штурмовые группы. В результате огневого поражения враг утратил боеспособность. Пересечения госграницы не допущено.

Белгородское направление

После объявления пасхального перемирия оставшимся на территории РФ врагам предложено сдаться в плен.

Утром вражеские штурмовые группы два раза пытались просочиться к Поповке. Первая группа подорвалась на минах, вторая уничтожена беспилотниками.

Организованное сопротивление ВСУ у Поповки сломлено. Враг попытался сдержать продвижение российской армии огнём артиллерии, а также ударами БПЛА. Артиллеристы и операторы беспилотников группировки "Север" в течение дня в Сумской области продолжили уничтожать вражеские орудия.

Пасхальное перемирие

С 18 часов 19 апреля до нуля часов с воскресенья на понедельник Россия объявляет пасхальное перемирие, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пасхальное перемирие застало киевский режим врасплох. Позже Владимиру Зеленскому пришлось давать ответ. Он согласился на идею о пасхальном перемирии, но в Киеве такого не ожидали. Более того, Зеленский предложил продлить его на 30 дней, заранее обвинив Кремль в вероломстве. Просроченный добавил, что доверия к РФ не испытывает и на действия Москвы будет отвечать зеркально.

Некогда известный пропагандист Алексей Арестович*, комментируя реакцию Киева, назвал ответ Зеленского "жалким".

"Теперь весь мир получил наглядную демонстрацию: "зелёный царёк против прекращения огня — даже на Пасху", — пишет он.

Объявление перемирия на Пасху стало российской дипломатической победой и показало открытость Путина к ведению мирных переговоров, пишут западные СМИ. Газета Mirror назвала пасхальное перемирие "сенсационным", издание Wall Street Journal заявило о "дипломатической победе РФ", Guardian написал, что "ход Владимира Путина был весьма неожиданным". Также в ООН "приняли к сведению" объявление России о перемирии и призвали к установлению полного прекращения огня.

Вечером украинская пресса отмечала, что на данный момент в воздушном пространстве не было зафиксировано ни одного беспилотного аппарата РФ. Однако Киев уже вечером начал нарушать перемирие, в частности националисты продолжили наносить удары по мирному населению Херсонской области.

* признан террористом и экстремистом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск владимир путин
Новости Все >
Через 14 дней: супруга Петрова показала фигуру после родов
ТОП-5 любимых машин советских семей  
Серверный врач: правда ли, что ИИ заменит обычных врачей
Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают не все
Билет в древность или билет в ловушку: что скрывает туристическая магия Рима
Секреты счастья Натали Портман: что значит быть мамой для голливудской звезды
Забудь про шелушение: гели для душа, которые увлажняют лучше крема
Психолог вместо сцены: что на самом деле происходит за кулисами жизни Ендальцева
Медленно, но верно: как ежедневное пиво разрушает ваше сердце
Пасха царская: кулинарный шедевр, который станет звездой вашего стола
Сейчас читают
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Последние материалы
Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают не все
Забудь про шелушение: гели для душа, которые увлажняют лучше крема
Билет в древность или билет в ловушку: что скрывает туристическая магия Рима
Секреты счастья Натали Портман: что значит быть мамой для голливудской звезды
Психолог вместо сцены: что на самом деле происходит за кулисами жизни Ендальцева
Медленно, но верно: как ежедневное пиво разрушает ваше сердце
Пасха царская: кулинарный шедевр, который станет звездой вашего стола
Собаки дуреют с этих запахов — особенно если они остались на ваших кроссовках
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Дом, который лечит: как создать интерьер, в который хочется возвращаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.