Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Американский президент Дональд Трамп два раза через своих "посланников" отговаривал Владимира Путина от применения ракеты "Орешник" по Украине, когда киевская власть провоцировала Москву.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Об этом ссылаясь на источники, пишут украинские ресурсы, отмечая, что в РФ уже подготовили списки возможных украинских объектов для нанесения удара. "Орешник" своё скажет, как только конфликт качнётся в сторону эскалации, а США выйдут из игры. Даже даются прогнозы — это май/июнь. Якобы армия России уже получила 6-8 таких пусковых установок.

По информации, в этих списках крупные промышленные предприятия, порты, мосты, тоннели, энергетическая инфраструктура, ж/д узлы и сопутствующая инфраструктура, военные части, аэродромы и центры принятия решений.

А будет ли эта эскалация?

Безусловно. После того, как Белый дом выйдет из украинского конфликта, бразды правления придётся взять Европе. В частности, Лондону и Парижу. Новые хозяева Киева потребуют от него ужесточение мобилизации, что будет выражаться в отлове 18-летних граждан Украины, а также в частичном призыве в ВСУ женщин.

Вполне вероятно, что нового канцлера Германии — Мерца продавят на поставку ракет "Таурус". Зеленскому прикажут сделать решающую попытку остановить Россию: бить дальнобойным оружием по Крымскому мосту, по мирным городам, возможно, по атомным станциям. Отсюда и неадекватное поведение украинской армии в день перемирия, которое на Пасху предложил российский президент Владимир Путин.

Но с самого начала было понятно, что пасхальное перемирие окажется наглядным примером того, что украинская сторона не заслуживает ни капли доверия. Даже те, кто не следил за событиями, видели, что были и обстрелы и городов, и охота беспилотниками за гражданским населением, и просто удары почти на всех фронтах, на всей линии боевого соприкосновения.

Вариант, который пытается пропихнуть Вашингтон — прекратить огонь, а потом как-нибудь всё урегулировать, можно считать провальным. Ну и поскольку киевская хунта с удовольствием нарушала "день перемирия", такие условия Киеву чрезвычайно нравятся. Когда русские не стреляют, а на них летит всё: от беспилотников до пакетов реактивных систем залпового огня американских "Хаймарс". И поэтому Банковая и тут же предложила на месяц продлить такой режим, в надежде, что российская страна его примет, а националистам можно будет безнаказанно продолжать лупить по РФ.

Реалии на земле

Итак, перемирие ВСУ многократно нарушали: порой не помогали и белые флаги. Главные горячие точки — Курская и Белгородская области — вообще не остывали. И пока в них не будут освобождены Горналь и Поповка, Кремль не согласится на разделение сторон по ЛБС пока подразделения ВС РФ не выйдут на госграницу, и не создадут санитарный кордон.

Именно поэтому Британия и Франция делают всё, чтобы зацепиться за русское приграничье и не допустить остановки войны. Хотя на словах хунта, конечно, за мир. Помимо предложения продлить перемирие, Зеленский предложил потом и новый формат — с запретом на удары дальнобойными БПЛА и ракетами. Учитывая наше преимущество в этой сфере, подобные тезисы являются демагогией. А слова Зеленского сегодня уже мало кому интересны.

Эта неделя будет решающей. Такова предварительная договоренность с Вашингтоном. Наступает "час икс" для будущего задействованных в конфликте стран...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Как выглядело советское меню в ресторане: праздник по ГОСТу
Планка с гантелями, которая прокачивает не только тело, но и характер
Нарисовать идеальные стрелки за 10 секунд? Бьюти-блогеры нашли способ
Секрет свадьбы Ариадны Волочковой: что запретила её мама на торжестве?
Экзотические находки: как супермаркет может стать вашим проводником по местной культуре
Секрет идеальных котлет: как избежать разваливания на сковороде
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Сейчас читают
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет Дмитрий Плотников
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Последние материалы
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет
Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды
Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек
Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек
Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать
Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин
Столовая СССР. Гороховый суп с дымком и вечная запеканка
Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог
Маникюр, который гипнотизирует: невозможно не рассматривать — даже на совещании
Ягоды, как из рекламы: один весенний приём, и сосед попросит черенок вашей малины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.