Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет

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Американский президент Дональд Трамп два раза через своих "посланников" отговаривал Владимира Путина от применения ракеты "Орешник" по Украине, когда киевская власть провоцировала Москву.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Об этом ссылаясь на источники, пишут украинские ресурсы, отмечая, что в РФ уже подготовили списки возможных украинских объектов для нанесения удара. "Орешник" своё скажет, как только конфликт качнётся в сторону эскалации, а США выйдут из игры. Даже даются прогнозы — это май/июнь. Якобы армия России уже получила 6-8 таких пусковых установок.

По информации, в этих списках крупные промышленные предприятия, порты, мосты, тоннели, энергетическая инфраструктура, ж/д узлы и сопутствующая инфраструктура, военные части, аэродромы и центры принятия решений.

А будет ли эта эскалация?

Безусловно. После того, как Белый дом выйдет из украинского конфликта, бразды правления придётся взять Европе. В частности, Лондону и Парижу. Новые хозяева Киева потребуют от него ужесточение мобилизации, что будет выражаться в отлове 18-летних граждан Украины, а также в частичном призыве в ВСУ женщин.

Вполне вероятно, что нового канцлера Германии — Мерца продавят на поставку ракет "Таурус". Зеленскому прикажут сделать решающую попытку остановить Россию: бить дальнобойным оружием по Крымскому мосту, по мирным городам, возможно, по атомным станциям. Отсюда и неадекватное поведение украинской армии в день перемирия, которое на Пасху предложил российский президент Владимир Путин.

Но с самого начала было понятно, что пасхальное перемирие окажется наглядным примером того, что украинская сторона не заслуживает ни капли доверия. Даже те, кто не следил за событиями, видели, что были и обстрелы и городов, и охота беспилотниками за гражданским населением, и просто удары почти на всех фронтах, на всей линии боевого соприкосновения.

Вариант, который пытается пропихнуть Вашингтон — прекратить огонь, а потом как-нибудь всё урегулировать, можно считать провальным. Ну и поскольку киевская хунта с удовольствием нарушала "день перемирия", такие условия Киеву чрезвычайно нравятся. Когда русские не стреляют, а на них летит всё: от беспилотников до пакетов реактивных систем залпового огня американских "Хаймарс". И поэтому Банковая и тут же предложила на месяц продлить такой режим, в надежде, что российская страна его примет, а националистам можно будет безнаказанно продолжать лупить по РФ.

Реалии на земле

Итак, перемирие ВСУ многократно нарушали: порой не помогали и белые флаги. Главные горячие точки — Курская и Белгородская области — вообще не остывали. И пока в них не будут освобождены Горналь и Поповка, Кремль не согласится на разделение сторон по ЛБС пока подразделения ВС РФ не выйдут на госграницу, и не создадут санитарный кордон.

Именно поэтому Британия и Франция делают всё, чтобы зацепиться за русское приграничье и не допустить остановки войны. Хотя на словах хунта, конечно, за мир. Помимо предложения продлить перемирие, Зеленский предложил потом и новый формат — с запретом на удары дальнобойными БПЛА и ракетами. Учитывая наше преимущество в этой сфере, подобные тезисы являются демагогией. А слова Зеленского сегодня уже мало кому интересны.

Эта неделя будет решающей. Такова предварительная договоренность с Вашингтоном. Наступает "час икс" для будущего задействованных в конфликте стран...