Сводка с фронта: Киев мотивирует боевиков только заградотрядами, в Лондоне стартуют переговоры ни о чём

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку на вторник, 22 апреля.

Белгородское направление

ВСУ накануне неоднократно пытались просочиться к посёлкам Поповка, Демидовка и Гоптаровка. Пересечения госграницы не допущено — личный состав врага уничтожен группировкой "Север".

Четырежды штурмовики противника пытались прорваться в Краснояружский район через лесопосадки в окрестностях Миропольского. После огневого поражения живая сила ВСУ уничтожена. На этом участке продолжают действовать "мотивационные группы" (заградительные отряды) бандеровцев, которые состоят из бывших заключенных.

У Гоптаровки националисты пытались завести на территорию РФ штурмовиков из состава 225-го полка, которые были своевременно вскрыты и уничтожены. Попытка врага расширить ЛБС вдоль госграницы не приносит ему успеха. Противник может приблизиться к границе лишь пешком или на мобильной технике, передвижение которой своевременно вскрывается разведкой ВС РФ.

Сумско-Курское направление

В ходе боев "Север" продвинулся в районе села Горналь. Морпехи армии России, сломив сопротивление ВСУ, выбили их из нескольких опорников на юге Суджанского приграничья, закрепляются на позициях. В лесных массивах южнее Гуево также уничтожаются ДРГ неонацистов, доукомплектованные штурмовиками.

Из Полтавы в Сумскую область переброшена группа националистов (более 100 человек), прошедших подготовку в Британии. По резерву врага нанесён удар. Всушники понесли потери в технике и личном составе.

"Бесстрашные" освободили Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Бои продолжались более 10 дней, сопротивление противника сломлено и мужской монастырь в Суджанском районе освобождён.

Переговоры ни о чём?

В Лондоне начинается очередной раунд переговоров по украинскому вопросу, который будет продолжением парижской встречи, состоявшейся на прошлой неделе.

На переговорах во Франции присутствовали делегации США, Европы и Украины, затем сенатор Марко Рубио по телефону поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Киев примет участие и в британской встрече. Но по информации инсайдеров, в Лондоне будет попытка затягивания переговорного процесса по Украине. Делегация киевского режима едет в Великобританию именно с этой целью. По всей вероятности, никакого грандиозного решения там принято не будет, хотя многие надеются на "мирные итоги".

Но по объективным причинам, мира ждать не надо даже в мае. Европейские и британские глобалисты уже давно бы дали добро на перемирие, если бы согласились на минимальное снятие антироссийских санкций с ряда банков РФ и подключению их к SWIFT, но этого сделано так и не было. Возможно, в Британии это примут, но лишь для того, чтобы затянуть процесс.

Однако, если даже это не будет примут, то на мирном вопросе можно поставить "крест". А значит, следует готовиться к ещё одному витку эскалации на СВО.

Кстати, в состав украинской делегации войдут глава ОП Андрей Ермак, его зам Палиса, глава Минобороны Умеров, глава МИД Сибига. А Зеленского окончательно отодвинули от переговоров.