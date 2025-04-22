Новые реалии для укроПВО. По Одессе могли отработать новые реактивные БПЛА Герань-3

Этой ночью пока ещё украинская Одесса на себе ощутила не просто ещё один налёт российских беспилотников. Она ощутила некую демонстрацию нового подхода в применении дронов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть БПЛА Герань

Пока официальных данных нет, однако всё больше источников заявляют о том, что в ночь на 22 апреля по военным целям в Одессе отработали обновлённые беспилотные аппараты "Герань-3". Характерно, что эти БПЛА имеют турбореактивные двигатели.

Работа "в команде"

Беспилотники отработали слаженно: разведывательный контур — рассеивание, — а затем точечные удары. Украинские системы противовоздушной обороны не справились, почти все дроны зашли в тыл врага.

Главное управление разведки Украины ещё зимой отмечало, что русские начали производить "Герань-3". Эти дроны будут иметь турбореактивные моторы, развивать скорость до 600 км в час и будут недосягаемы для мобильных ПВО, говорили тогда в ГУР Украины.

Повторюсь, что официальной информации нет, но характерные звуки и поведение дронов указывают на возможные тесты новых вариантов БПЛА. Как заявляют очевидцы, "Герани" отработали по логистике, портам и объектам военного производства. Но об этом чуть позже...

Новый подход

Итак, что же необычного в ночном ударе. Во-первых, интересна работа разведывательных беспилотников. Они более часа кружили над Одессой, чтобы отсветить цели и привязать к ним маршруты. Беспилотные аппараты данного типа боевую часть не имеют, но оснащены спецдатчиками. Кстати, они ранее уже работали в украинском небе.

Параллельно работе разведчиков, группа ударных "Гераней" сформировалась над акваторией Чёрного моря. Сделано это было довольно скрытно, чтобы не выдавать масштабы российских атак. Ну и потом, собственно, всё и произошло.

Если подытожить, то сегодня ночью была не просто удачная атака русских дронов, а демонстрация новой тактики массированных ударов в условиях насыщенных комплексов ПВО. Русские дроны отработали в соответствии с принципом роя — поэтому такие скоординированные атаки теперь будут нормой, против которой Киев ещё не имеет противодействия.

Цели

Хотелось бы более конкретно остановиться на целях. По данным некоторых источников, "Герани" отработали по сухогрузам и балкерам, которые срочно зашли в порты Украины в день пасхального перемирия. К одному из кораблей выстроилась очередь в несколько десятков фур. К бабке не ходи, что это был груз военного назначения. Именно по ним и отрабатывали новые "Герани-3"...

Ещё по теме:

Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет

50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху

Сводка с фронта: Киев мотивирует боевиков только заградотрядами, в Лондоне стартуют переговоры ни о чём

Новая реальность для ПВО: по Одессе могли работать реактивные «Герани-3»