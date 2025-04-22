Новые реалии для укроПВО. По Одессе могли отработать новые реактивные БПЛА Герань-3

Этой ночью пока ещё украинская Одесса на себе ощутила не просто ещё один налёт российских беспилотников. Она ощутила некую демонстрацию нового подхода в применении дронов.
Пока официальных данных нет, однако всё больше источников заявляют о том, что в ночь на 22 апреля по военным целям в Одессе отработали обновлённые беспилотные аппараты "Герань-3". Характерно, что эти БПЛА имеют турбореактивные двигатели.
Беспилотники отработали слаженно: разведывательный контур — рассеивание, — а затем точечные удары. Украинские системы противовоздушной обороны не справились, почти все дроны зашли в тыл врага.
Главное управление разведки Украины ещё зимой отмечало, что русские начали производить "Герань-3". Эти дроны будут иметь турбореактивные моторы, развивать скорость до 600 км в час и будут недосягаемы для мобильных ПВО, говорили тогда в ГУР Украины.
Повторюсь, что официальной информации нет, но характерные звуки и поведение дронов указывают на возможные тесты новых вариантов БПЛА. Как заявляют очевидцы, "Герани" отработали по логистике, портам и объектам военного производства. Но об этом чуть позже...
Итак, что же необычного в ночном ударе. Во-первых, интересна работа разведывательных беспилотников. Они более часа кружили над Одессой, чтобы отсветить цели и привязать к ним маршруты. Беспилотные аппараты данного типа боевую часть не имеют, но оснащены спецдатчиками. Кстати, они ранее уже работали в украинском небе.
Параллельно работе разведчиков, группа ударных "Гераней" сформировалась над акваторией Чёрного моря. Сделано это было довольно скрытно, чтобы не выдавать масштабы российских атак. Ну и потом, собственно, всё и произошло.
Если подытожить, то сегодня ночью была не просто удачная атака русских дронов, а демонстрация новой тактики массированных ударов в условиях насыщенных комплексов ПВО. Русские дроны отработали в соответствии с принципом роя — поэтому такие скоординированные атаки теперь будут нормой, против которой Киев ещё не имеет противодействия.
Хотелось бы более конкретно остановиться на целях. По данным некоторых источников, "Герани" отработали по сухогрузам и балкерам, которые срочно зашли в порты Украины в день пасхального перемирия. К одному из кораблей выстроилась очередь в несколько десятков фур. К бабке не ходи, что это был груз военного назначения. Именно по ним и отрабатывали новые "Герани-3"...
Ещё по теме:
Трамп отговаривает Путина от применения Орешника по Украине, но оно будет
50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху
Сводка с фронта: Киев мотивирует боевиков только заградотрядами, в Лондоне стартуют переговоры ни о чём
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!