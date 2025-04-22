В США рассказали о китайских истребителях J-10C на учениях в Египте

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайские истребители J-10C и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 впервые приняли участие в совместных учениях с ВВС Египта, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о растущем военном сотрудничестве Пекина и Каира на фоне охлаждения отношений Египта с Западом.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20

20 апреля подтвердилось, что ВВС НОАК направили истребители J-10C и самолеты ДРЛО KJ-500 в Египет для участия в совместных учениях «Орлы цивилизации 2025» с египетскими ВВС. Учения проходят на фоне растущей напряженности между Египтом и странами Запада, вызванной давлением на Каир с целью принять значительную часть палестинского населения сектора Газа в рамках планов по передаче территории под контроль Израиля.

Парк египетских истребителей состоит в основном из западных машин: более 180 F-16 и 54 заказанных Rafale. Однако, как сообщается, значительное снижение боевых возможностей поставляемых Египту западных истребителей усилило интерес Каира к китайским самолетам, в частности J-10C и J-35. По некоторым данным, первые заказы на J-10C были размещены в 2024 году.

Для Китая, который сам сталкивается с растущим военным давлением Запада в Тихоокеанском регионе, укрепление оборонных связей с Египтом может принести значительные стратегические дивиденды.

Египетские ВВС — единственные в Африке, использующие самолеты ДРЛО, а именно американские E-2 Hawkeye, закупленные еще во время холодной войны. Учитывая устаревание E-2 и их несовместимость с китайскими истребителями, развертывание KJ-500 в Египте может быть направлено на демонстрацию его возможностей для возможных будущих закупок.

Участие в учениях «Орлы цивилизации 2025» стало первым зарубежным развертыванием KJ-500, что подчеркивает растущую готовность Китая расширять оперативный радиус своих высокотехнологичных самолетов поддержки. ВВС НОАК также задействовали танкеры YY-20 для дозаправки своих истребителей и KJ-500 в воздухе, что позволило им преодолеть 6000 км до Египта. Возможность закупки YY-20 Египтом также рассматривается, поскольку страна не имеет дальних истребителей и высоко ценит возможности воздушной дозаправки.

Китай, будучи единственной страной помимо США, разработавшей массовую программу истребителей пятого поколения и, по-видимому, лидирующей в создании шестого поколения, значительно укрепил престиж своей боевой авиации и вызвал растущий интерес зарубежных покупателей.

Вместе с китайскими J-10 египетские ВВС задействовали свои единственные современные не западные истребители — МиГ-29М, 46 единиц которых были заказаны у России в 2015 году. Эти самолеты стали единственными в египетских ВВС, чьи возможности «воздух-воздух» не были искусственно ограничены.

J-10C значительно превосходит по боевым возможностям любой истребитель египетских ВВС, включая F-16, Rafale и МиГ-29М, а также обладает меньшими требованиями к обслуживанию. Китайский истребитель оснащен авионикой уровня пятого поколения, включая РЛС с АФАР и современные системы РЭБ, а также имеет доступ к двум самым мощным в мире ракетам «воздух-воздух» — PL-10 и PL-15.

Для сравнения: египетские Rafale не имеют доступа к основной ракете этого класса — Meteor, поскольку Европа ограничивает возможности Египта, а F-16 до сих пор используют устаревшие ракеты времен холодной войны AIM-7 и AIM-9.

Учения с ВВС НОАК, как ожидается, наглядно продемонстрируют разницу между возможностями китайской и западной техники, а также потенциал, который Египет может получить, увеличив закупки у Китая.