Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США рассказали о китайских истребителях J-10C на учениях в Египте

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Китайские истребители J-10C и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 впервые приняли участие в совместных учениях с ВВС Египта, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о растущем военном сотрудничестве Пекина и Каира на фоне охлаждения отношений Египта с Западом.

Истребитель J-20
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20

20 апреля подтвердилось, что ВВС НОАК направили истребители J-10C и самолеты ДРЛО KJ-500 в Египет для участия в совместных учениях «Орлы цивилизации 2025» с египетскими ВВС. Учения проходят на фоне растущей напряженности между Египтом и странами Запада, вызванной давлением на Каир с целью принять значительную часть палестинского населения сектора Газа в рамках планов по передаче территории под контроль Израиля.

Парк египетских истребителей состоит в основном из западных машин: более 180 F-16 и 54 заказанных Rafale. Однако, как сообщается, значительное снижение боевых возможностей поставляемых Египту западных истребителей усилило интерес Каира к китайским самолетам, в частности J-10C и J-35. По некоторым данным, первые заказы на J-10C были размещены в 2024 году.

Для Китая, который сам сталкивается с растущим военным давлением Запада в Тихоокеанском регионе, укрепление оборонных связей с Египтом может принести значительные стратегические дивиденды.

Египетские ВВС — единственные в Африке, использующие самолеты ДРЛО, а именно американские E-2 Hawkeye, закупленные еще во время холодной войны. Учитывая устаревание E-2 и их несовместимость с китайскими истребителями, развертывание KJ-500 в Египте может быть направлено на демонстрацию его возможностей для возможных будущих закупок.

Участие в учениях «Орлы цивилизации 2025» стало первым зарубежным развертыванием KJ-500, что подчеркивает растущую готовность Китая расширять оперативный радиус своих высокотехнологичных самолетов поддержки. ВВС НОАК также задействовали танкеры YY-20 для дозаправки своих истребителей и KJ-500 в воздухе, что позволило им преодолеть 6000 км до Египта. Возможность закупки YY-20 Египтом также рассматривается, поскольку страна не имеет дальних истребителей и высоко ценит возможности воздушной дозаправки.

Китай, будучи единственной страной помимо США, разработавшей массовую программу истребителей пятого поколения и, по-видимому, лидирующей в создании шестого поколения, значительно укрепил престиж своей боевой авиации и вызвал растущий интерес зарубежных покупателей.

Вместе с китайскими J-10 египетские ВВС задействовали свои единственные современные не западные истребители — МиГ-29М, 46 единиц которых были заказаны у России в 2015 году. Эти самолеты стали единственными в египетских ВВС, чьи возможности «воздух-воздух» не были искусственно ограничены.

J-10C значительно превосходит по боевым возможностям любой истребитель египетских ВВС, включая F-16, Rafale и МиГ-29М, а также обладает меньшими требованиями к обслуживанию. Китайский истребитель оснащен авионикой уровня пятого поколения, включая РЛС с АФАР и современные системы РЭБ, а также имеет доступ к двум самым мощным в мире ракетам «воздух-воздух» — PL-10 и PL-15.

Для сравнения: египетские Rafale не имеют доступа к основной ракете этого класса — Meteor, поскольку Европа ограничивает возможности Египта, а F-16 до сих пор используют устаревшие ракеты времен холодной войны AIM-7 и AIM-9.

Учения с ВВС НОАК, как ожидается, наглядно продемонстрируют разницу между возможностями китайской и западной техники, а также потенциал, который Египет может получить, увеличив закупки у Китая.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы египет ввс сша военные учения
Новости Все >
Музыкальный фестиваль подарил нам странные тренды: какие брюки резко стали модными
Сбербанк анонсировал рекордные 786,9 млрд рублей дивидендов: что это значит для акционеров
Учитель угрожал ребенку: конфликт в школе стал причиной увольнения директора
Хочется обои на кухне? Есть способ, чтобы они не испортились
Яна Кошкина призналась, что её брак нельзя назвать счастливым
Вот почему летом авто начнут раскупать как горячие пирожки: автомобили к осени подорожают
Скульптуры, фрески и элитные авто: вот что ждёт наследников Зураба Церетели
Ваша микроволновка пахнет и липнет? Всего один ингредиент решит всё за 5 минут
Революция в Наполи, ждите суперпереворота: найдено официальное подтверждение
Твёрже стали? Только не ногти: что разрушает их быстрее, чем пилочка
Сейчас читают
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Последние материалы
Музыкальный фестиваль подарил нам странные тренды: какие брюки резко стали модными
Сбербанк анонсировал рекордные 786,9 млрд рублей дивидендов: что это значит для акционеров
В США рассказали о китайских истребителях J-10C на учениях в Египте
Учитель угрожал ребенку: конфликт в школе стал причиной увольнения директора
Хочется обои на кухне? Есть способ, чтобы они не испортились
Яна Кошкина призналась, что её брак нельзя назвать счастливым
Вот почему летом авто начнут раскупать как горячие пирожки: автомобили к осени подорожают
Скульптуры, фрески и элитные авто: вот что ждёт наследников Зураба Церетели
Ваша микроволновка пахнет и липнет? Всего один ингредиент решит всё за 5 минут
Революция в Наполи, ждите суперпереворота: найдено официальное подтверждение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.