Египет закупил китайские системы ПВО HQ-9B

Египет закупил китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9B дальнего радиуса действия, что может кардинально усилить его систему ПВО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы анализируют, как эта сделка изменит военный баланс на Ближнем Востоке и почему Каир сделал выбор в пользу Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зрк patriot

По данным египетских военных источников, ВВС Египта приобрели китайскую зенитно-ракетную систему дальнего действия HQ-9B, что может стать основой для ранее крайне ограниченной системы ПВО страны и серьезно повлиять на баланс сил в воздушном пространстве. Ранее сообщалось, что Египет закупил российские С-300В4 в середине 2010-х, но эти данные так и не были полностью подтверждены. По некоторым сведениям, система была помещена на хранение из-за угроз Запада ввести против Каира экономические санкции.

Неопределенность с поставками С-300 и небольшой объем заказа делают приобретение HQ-9B знаковым событием для египетской ПВО, которая до сих пор в основном полагалась на устаревшие системы времен Вьетнамской войны.

HQ-9B набирает популярность на мировом рынке: сообщается о поставках в Туркменистан, Узбекистан и Пакистан. Китайские электроника и радары, вероятно, обеспечивают HQ-9B преимущество. Эта система — самая массовая среди ЗРК дальнего действия за пределами России. Она использует мобильные пусковые установки, радары и командные пункты для повышения живучести. HQ-9B сможет интегрироваться с существующими египетскими системами ПВО, а также с истребителями МиГ-29М, и будет полностью совместима с китайскими J-10C, которые, по некоторым данным, Египет уже заказал.

Интерес Египта к китайской технике, вероятно, связан с изменением баланса сил на Ближнем Востоке. Каир сталкивается с растущей напряженностью не только с западными странами, но и с региональными партнерами — Израилем и Турцией. Поддержка Западом планов Израиля по «эвакуации» населения Газы, а также турецких действий в Сирии и Ливии рассматриваются как угрозы безопасности Египта.

Сейчас египетские ВВС слабо способны противостоять израильской авиации, а возможные поставки Турции F-35 еще больше усугубят этот дисбаланс. Западная интервенция в Ливию в 2011 году с участием Турции, как сообщается, также повлияла на египетское руководство, убедив его в необходимости развивать военный потенциал независимо от Запада.