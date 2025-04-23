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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Курская область практически освобождена, США в Лондоне предложат ультиматум

4:09
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Представляем сводку на среду, 23 апреля.

Сумско-Курское направление

На вчера 23.00 по МСК Курская область практически освобождена от ВСУ. Остатки противника заблокированны в Горнале и нескольких приграничных лесопосадках. В течении ближайших 2-3 суток после зачистки можно заявлять, что врага на территории Курщины больше нет.

На Сумском участке в ходе боев группировка "Север" освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь и зачистила ряд приграничных лесопосадок. Морпехи "Бесстрашных", сломив сопротивление националистов, выбили их со всей территории монастыря и из окрестного лесного массива.

Белгородское направление

ВСУ несколько раз опять пытались прорваться на территорию РФ через лес в направлении Гоптаровки и на границе с Краснояружским районом. Все штурмовики врага уничтожены, пересечения госграницы не допущено.

Через лесопосадки в направлении сёл Демидовка и Поповка штурмовики ВСУ 4 раза попытались просочиться в течение суток. Первая группа врага вскрыта и уничтожена утром артиллеристами ВС РФ, последняя уничтожена уже вечером.

Характерно, что противник использует одни маршруты переброски живой силы, что связано и с плотностью минных заграждений у границы, и пресловутыми стандартами НАТО. На направлении н. п. Гоптаровка армия Украины снова попыталась прорваться малой группой на территорию России. "Север" уничтожил дронами личный состав бандеровцев.

 

На фоне огромных потерь 225-го полка штурмовики ВСУ массово отказываются от выполнения приказов. После показательных расстрелов ситуация не изменилась, и командование расформировало несколько подразделений, распределив живую силу по другим ротам.

Переговоры в Лондоне

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио отказались участвовать в сегодняшних переговорах с Киевом и европейскими представителями в Лондоне. Как пишет Financial Times, от Вашингтона там будет только Кит Келлог. Это значит, что переговоров с участием американцев в Британии не будет, а будет от них ультиматум Украине и союзникам. Его передадут через Келлога, от чего проукраинские европейцы в панике.

А "последнее предложение" Трампа якобы включает российский контроль над территориями, сегодня сообщает Axios.

Что же получает РФ "по плану Трампа":

  • Де-факто признание контроля занятыми РФ территориями.
  • Де-юре признание Крыма российским.
  • Отказ Киева от членства в НАТО, но она может стать частью Евросоюза.
  • Отмена антироссийских санкций, введённых с 2014 года.
  • Сотрудничество со Штатами в промышленности и энергетике.

Что предлагается киевскому режиму:

  • Гарантии безопасности от нескольких стран Европы без участия американцев.
  • Беспрепятственный проход по Днепру, который проходит вдоль южной линии фронта.
  • Возвращение Украине небольшого участка в Харьковской области.
  • Помощь в обновлении, но не уточнено за чьи средства.

Детали:

Запорожская АЭС — формально остаётся украинской, но под руководством Штатов, поставка электроэнергии — и Украине, и РФ.

В договоре упоминается соглашение между Белым домом и Банковой о поставках полезных ископаемых. По словам Трампа, соглашение об этом будет подписано уже завтра.

Надо сразу оговориться, что ещё не сказала своё слово основной игрок действия — Российская Федерация. Поэтому все вышесказанное остаётся пока только хотелками Запада.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу курск европа лондон дональд трамп
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