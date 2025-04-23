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Дмитрий Плотников

Мясорубка имени Зеленского. Как просроченный уничтожил 4 бригады ВСУ

Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор?
Силовые структуры » Военные новости

Вторжение украинской армии в курское приграничье было одним из наиболее трагичных, но вместе с тем, не очень освещённых в Киеве эпизодов специальной операции в последние полгода.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

По информации из различных данных, в результате наступления армии Украины, на этом участке националисты понесли тяжелейшие потери. Многие подразделения были полностью уничтожены. Однако несмотря на масштаб глобальной катастрофы для ВСУ, руководство Украины, включая главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского и просроченного президента Владимира Зеленского, никак не комментирует ситуацию в Курской области. Тем более, они даже не понесли никакой ответственности.

Мясорубка имени Зеленского

Информация с линии фронта сообщает нам, что потери во многих подразделениях украинской армии достигли просто критических цифр. В некоторых случаях, как рассказывают очевидцы, 80 процентов личного состава армии Украины оказались или погибшими, или пропавшими без вести, или дезертировавшими. Ясно, что самые уязвимыми оказались мотострелковые части ВСУ, то бишь, пехота. Она постоянно действовала в условиях недостаточной воздушной и артиллерийской поддержек.

Самая плачевная ситуация у Киева сложилась у населённого пункта Гуево. Там российская армия в ходе зачисток лесопосадок зафиксировала многочисленные случаи с брошенными телами украинских солдат. Эвакуировать этих военнослужащих никто и не думал.

 

В приграничье Курщины, по некоторой информации, количество погибших в бандеровцев исчисляется десятками тысяч! Эта информация пока не подтверждена официально, но она весьма активно обсуждается в средствах массовой информации и военных кругах.

Медиапобеды?

Наступление на Курскую область, которое инициировало украинское командование, по мнению некоторых экспертов, носило больше политический характер, нежели стратегический. Одна из задач этого наступления — создании некоего инструмента, который будет давить на российскую делегацию в контексте мирных переговоров. Но итоги оказались прямо противоположными ожиданиям: отсутствие ресурсной базы, тактической подготовки, плохая логистика и слабая поддержка с воздуха, привели к огромным человеческим потерям, не создав здесь никакой инициативы.

Вывод

Сейчас на Украине всё чаще слышны призывы к проведению аудита принятых решений по этой операции. Также призывают переоценить приоритеты в военной стратегии армии Украины. Ставка на быстрые и короткие "перемоги", медийные символические победы, обернулась для Украины трагедией. Десятки тысяч военнослужащих погибли в бестолковой мясорубке, оставив для своих семей вопросы, на которые никто на Банковой не готов, да и не хочет давать ответы…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область владимир зеленский
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