В Китае провели революционные испытания водородной неядерной бомбы

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай провел первые в мире успешные испытания неядерной водородной боеголовки, способной создавать взрывную волну, значительно превосходящую по мощности традиционные взрывчатые вещества, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о революционной технологии, которая может усилить весь спектр китайского вооружения.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв в результате авиаудара

В Китае впервые проведены контролируемые полевые испытания уникальной в своем роде боеголовки — неядерного взрывного устройства на водородной основе. В ходе испытаний боеголовка успешно запустила серию разрушительных химических цепных реакций, создав взрывную силу, значительно превосходящую обычную тротиловую.

Двухкилограммовый заряд создал огненный шар температурой свыше 1000 градусов, который сохранялся более двух секунд — в 15 раз дольше, чем при аналогичном взрыве тротила. Эта технология может стать серьезным усилителем боевой мощи для широкого спектра китайских вооружений — от баллистических ракет и артиллерии до ракет "воздух-воздух".

Устройство было разработано 705-м НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации. В нем использовался магниевый твердотельный материал для хранения водорода — гидрид магния, который способен хранить значительно больше водорода, чем обычные баллоны под давлением. Это соединение активировалось обычными взрывчатыми веществами и подвергалось быстрому термическому разложению, высвобождая газообразный водород, который воспламенялся, создавая устойчивый огненный шторм.

Исследователи, наблюдавшие за испытаниями, отметили: "Водородные взрывы воспламеняются с минимальной энергией зажигания, имеют широкий диапазон взрыва и создают пламя, которое быстро распространяется на большие площади… Это сочетание позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко добиваясь равномерного поражения целей на обширных территориях".

Китай является единственной страной, способной производить гидрид магния в больших объемах — потенциальный объем производства оценивается в более чем 150 тонн в год.