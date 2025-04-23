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Петр Ермилин

Украина получила шведские самолеты Saab 340 AEW&C: что это значит

3:29
Силовые структуры » Военные новости

Первый из двух шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C прибыл на Украину, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы анализируют возможности этих устаревающих "летающих радаров" и их уязвимость перед современными российскими системами ПВО и ракетами "воздух-воздух".

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Первый из двух шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C, переданных Украине, прибыл в страну. По данным издания, самолет уже совершил первый испытательный полет.

Также известные как ACS-890, эти самолеты были впервые приняты на вооружение ВВС Швеции в 1997 году. Однако из-за ограниченного экспортного успеха было построено всего 12 таких машин. О передаче самолетов Украине шведское министерство обороны объявило 29 мая 2024 года в рамках 16-го пакета военной помощи.

Самолеты ДРЛО оснащаются крупногабаритными радарами (в данном случае Erieye) и способны лучше контролировать воздушное пространство, предупреждать о приближающихся угрозах, а в некоторых случаях даже наводить ракеты "воздух-воздух" истребителей на цели.

Saab 340 считается одной из самых консервативных и менее способных систем ДРЛО в мире, значительно уступая по характеристикам ведущим современным системам, таким как американский E-7 и китайский KJ-500. Производство этих самолетов было прекращено в конце 1990-х годов, и их значительно проще подавить средствами РЭБ, чем современные системы ДРЛО XXI века. Надвигающееся устаревание этих самолетов считается основной причиной решения передать их Украине в качестве помощи.

За исключением небольшого количества оставшихся советских истребителей Су-27, украинские ВВС в основном полагаются на легкие истребители с устаревшими механическими радиолокационными станциями: F-16, Mirage 2000 и МиГ-29. Поскольку их радиолокационные системы значительно уступают современным российским истребителям, таким как Су-30СМ и Су-35, использование самолетов ДРЛО крайне важно для компенсации этого недостатка.

Однако уязвимость таких крупных, маломаневренных и высокоценных целей, как Saab 340, остается крайне высокой. Российские силы продемонстрировали способность поражать даже небольшие истребители в глубине контролируемого Украиной воздушного пространства.

Особую угрозу для самолетов ДРЛО представляют российская ракета "воздух-воздух" Р-37М и зенитная ракета 40Н6, имеющие дальность действия до 400 км. Р-37М прошла обширные боевые испытания в Украине и применяется перехватчиками МиГ-31БМ, оснащенными самыми крупными в мире бортовыми РЛС для воздушных боев, что позволяет им наводить ракеты на максимальной дальности без поддержки других средств.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу швеция military watch
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