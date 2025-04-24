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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ любой ценой будут держаться у границы до 9 мая, США бросают Европу

3:43
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на четверг, 24 апреля.

Сумско-Курское направление

Группировка "Север" тут начала активную фазу освобождения последнего оккупированного националистами населённика в Суджанском районе — посёлка Горналь. Шторма "северян" уже на территории села — идут бои, ВСУ пытаются перебросить сюда подкрепление. Командование армии Украины попыталось завести несколько своих групп на технике. В результате комплексного поражения живая сила, пикапы и М-113 врага уничтожены.

В Сумщине противник готовится к затяжным боям в тылу. Артиллерия и операторы дронов "Севера" вскрывают и уничтожают личный состав и технику врага уже на отдалении в 30-40 километров от границы.

Белгородское направление

ВСУ вновь пытались прорваться в Краснояружский район. Все штурмовики противника уничтожены, пересечения госграницы не допущено. В первой половине дня бандеровцы пытались завести штурмовую группу к Поповке. Личный состав противника уничтожен артиллеристами ВС РФ.

Все маршруты просачивания врага в Поповку находятся под наблюдением и огневым контролем русских бойцов. Оставшиеся на территории РФ разрозненные группы противника лишены возможности эвакуации. Два раза враг через лесные массивы пытался прорваться на территорию Краснояружского района. В результате огневого поражения украинские штурмовые группы уничтожены.

 

Позже была сорвана попытка переброски личного состава ВСУ на квадроциклах в направлении Демидовки. Техника и боевики ВСУ уничтожены в трёх километрах от границы.

Генштаб ВСУ получил приказ любой ценой сохранить напряженность у границы до 9 мая. На этот участок уже спланирована переброска подразделений с других участков, а также сводных штурмовых групп.

"Мирный" кейс

Владимир Зеленский движется в неправильном направлении переговорах — Дональд Трамп разочарован и его терпение иссякает. Белый дом раздосадован, что Киев пытается вести диалог "методами мегафонной дипломатии".

"К сожалению, Зеленский публично оспаривает мирные инициативы, что неприемлемо для президента Трампа", — заявила представительница Вашингтона Кэролайн Левитт.

Зеленский выбирает ложный путь, добавили в США.

А тем временем, Financial Times пишет, что Европа готова к сделке, по которой Киев уступит территории. Лондон, Париж и Берлин "пытаются найти пространство для сделки, которая не приведет к тому, что Украина будет вынуждена нарушать красные линии, но может повлечь за собой движение в сторону уступки территории", — отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. При этом в Европе против официального признания суверенитета РФ над Крымом, и на это опираются на Банковой.

На фоне всего этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стали гораздо лучше понимать российскую позицию по кризису на Украине после двусторонних консультаций. Трамп тоже признался, что с Зеленским куда сложнее иметь дело, чем он думал изначально. А глава минобороны США Пит Хегсет отметил, что Штаты больше не могут быть гарантом безопасности Европы. Звучит как приговор партнёрам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск белгород дональд трамп владимир зеленский
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