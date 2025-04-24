1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса

Появилась информация, что бывший президент Украины Владимир Зеленский пообещал Брюсселю и Лондону мобилизацию на 600 тысяч!

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

План таков: сначала 25 тысяч в месяц как и проходит "бусификация" на данный момент, а уже летом ТЦК прибавят в "производительности труда" — до 70 тысяч несчастных "не рабов" в месяц, снижая возраст до 19-20 лет и включая женское население страны. Взамен просроченный получит 100 млрд евро. Ну и главное — Зеленский сохранит власть, продлит войну ещё на один год и сорвёт мирное предложение Вашингтона.

Банковая разыгрывает старый сценарий: "если денег не дадите — фронт рухнет". Шантаж, завёрнутый в страх, жадность и инфернальное зло.

Где солдаты?

Напрашивается основной вопрос — а где все те, чьё место теперь нужно закрыть? Исходя из жёсткой принудительной мобилизации, 600 тысяч человек — это банальное латание дыр. А значит, колоссальные потери армии Украины выползают наружу сами собой. По некоторым данным, ВСУ уже потеряли до 1 миллиона человек.

И 600 тысяч мобилизантов — это не потребность на фронте, это латание гигантской дыры, которую больше не получится прикрыть бесконечным обманом. А если мобилизация застопорится — фронт посыплется. И процесс будет идти по типу цепной реакции, а значит, он будет неотвратимым. Вряд ли у Банковой на этот случай есть хорошие варианты.

Уравнения смерти

Напомню, в рамках одного из крупнейших обменов недавно Украине были переданы 909 тел военных. Это солдаты, погибшие под Артёмовском, Угледаром, Курахово, Покровском, в Запорожской и Луганской областях. РФ, в свою очередь, забрала 43 тела своих бойцов. Такая разница шокировала свидомых.

Власть молчит о реальных потерях, но в обществе всё чаще звучат цифры в "1 миллион". Как сказал террорист, он же по совместительству глава ГУР, "сознание людей не всегда готово к восприятию жёсткой правды".

Но как я уже сказал выше, Киев и его хозяева требуют всё больше "мяса". Главком ВСУ Александр Сырский уже прямо заявляет, что нужно призывать по 30 тысяч человек каждый месяц. По оценкам самих бандеровцев, побывавших на фронте, потери армии Украины превышают число мобилизованных минимум в 1,5 раза. Выполняя нехитрые арифметические действия, можно подсчитать, что если призвали 30 тысяч, теряют не меньше 45 тысяч. Если станут забирать по 70 тысяч — посчитайте.

Шанс остаться в живых на передовой сейчас у националистов весьма мал. Количество погибших Киев прячет за бравурными тезисами и лозунгами. Но всё это приобретает уже черты нависшей над страной катастрофы.

Вывод

909 трупов ВСУ — это половина численности бригады (плюс-минус рота). Если иметь в виду, что средняя потеря на каждый труп — 1,5-2 тяжёлых раненых и один "выбывший" (контузия, ампутация, психические расстройства) — то надо умножить эту цифру на 4,5. Итого — не менее 4 тысяч боевиков в минусе.

Да, потери России — 43 русских солдата. Да, каждая гибель освободителя должна быть понята. Но даже в масштабах военных действий это минимальные потери. Особенно если сравнивать с потерями врага. К бабке не ходи, сегодня украинская армия сегодня тает быстрее, чем киевская хунта успевает вручать новые повестки.