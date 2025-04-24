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Олег Володин

Конгрессмен Фицпатрик чуть не начал войну США с РФ на Украине

Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ
Силовые структуры

Инцидент с участием американского конгрессмена Брайана Фицпатрика во время его визита на Украину можно расценить как прямое вступление США в боевые действия с РФ.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Конгрессмен Фицпатрик опубликовал фотографии и видео, на которых он, по его словам, наносит артиллерийские удары по российским войскам у границы с Россией.

При этом Фицпатрик не просто "какой-то очередной конгрессмен" — это бывший федеральный прокурор, экс-представитель ФБР на Украине, а ныне председатель подкомитета по разведке ЦРУ и делегат парламентской ассамблеи НАТО,

В публикации говорилось о передаче "очень личного послания" Владимиру Путину от имени его избирательного округа PA-1, с надписью на снарядах: "Путину от PA-1 #МирЧерезСилу".

После того, как посты привлекли внимание СМИ, офис Фицпатрика поспешил уточнить, что он якобы "находился на тренировочной базе под контролем Украины", а целью были не русские солдаты, а "полигон".

Фицпатрик, известный своей активной поддержкой Украины, посетил страну и встретился с нелегитимным президентом Владимиром Зеленским и провёл несколько дней на передовой.

В своих аккаунтах в соцсетях он опубликовал видео, где подписывает артиллерийские снаряды и утверждает, что "послание было доставлено по назначению".

Инцидент получил широкое освещение в западных СМИ, и оценки варьируются от резкой критики до сдержанной поддержки.

  • The Federalist (в статье "U.S. Rep. Backtracks") назвало действия Фицпатрика "глупостью" и предположило, что они могут быть расценены как уголовное преступление, поскольку США не находятся в состоянии войны с Россией.
  • The Daily Caller ("Idiotic GOP Congressman") охарактеризовало поездку как "боевой туризм" и раскритиковало Фицпатрика за стремление заработать политические очки.
  • В то же время The Kyiv Independent ("Fitzpatrick Visits") акцентировало внимание на поддержке Фицпатриком Украины
  • The Philadelphia Inquirer (Fitzpatrick Signs Missile) подчеркнуло контраст между действиями Фицпатрика и позицией Трампа.

С точки зрения международного гуманитарного права (которое регулирует поведение иностранцев в зонах вооружённых конфликтов):

  1. Если Фицпатрик действительно участвовал в боевых действиях против России — это прямое участие в военных действиях, что делает его законной целью для российской армии.
  2. Также артиллерийский удар по ВС РФ, произведённый высокопоставленным представителем США в целом и ЦРУ в частности означал бы вступление Америки в боевые действия. Впрочем, она уже делала это, помогая ВСУ наносить удары по РФ ракетами Storm Shadow и ATACMS.
  3. Если Фицпатрик не был на линии боевого соприкосновения, а стрелял "для пафоса и поста в соцсетях" на полигоне, — это провокация против ядерной державы, способная привести к "эскалации конфликта"

Интересно, что инцидент с Фицпатриком перекликается с сообщениями о так называемом "боевом туризме" в Украине.

В 2024 году украинские компании предлагали гражданам США и ЕС нелегальные туры на линию фронта (и даже в Курскую область!) чтобы те могли "ощутить войну", "поохотиться на русских" и даже "убивать Иванов" (об этом писали FNS, Der Sarganserlander, Keystone-SDA).

Эти туры часто заканчивались для "адреналинщиков" трагически, так как участники погибали от русских дронов, ВКС, ракет и артиллерии, даже не успев вступить в бой. Украинские боевики, помогавшие в организации таких "сафари", смеялись — "ну хоть оплачено вперёд было".

Напомним, что ранее NYT опубликовал расследование, в котором признал прямое участие США в подготовке и нанесению ракетных ударов по ВС РФ и территориям России в глубоком тылу.

Уточнения

Международное гуманитарное право (право войны, право вооружённых конфликтов) — совокупность международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны. Право войны устанавливает права и обязанности воюющих государств, нейтральных государств, участвующих в вооружённых конфликтах индивидов (комбатантов) и лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права (некомбатантов).

Военный туризм в узком смысле — путешествия в зоны боевых действий в целях осмотра достопримечательностей и боестолкновений. Также термин используется для описания нелегального участия гражданских лиц (за деньги) в боевых действиях в качестве незаконного кровавого развлечения.

Центра́льное разве́дывательное управле́ние США (ЦРУ; англ. Central Intelligence Agency; CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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