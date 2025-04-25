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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Представляем сводку на пятницу, 25 апреля.

Сумско-Курское направление

Тут продолжаются бои за последний захваченный ВСУ посёлок Суджанского приграничья — н. п. Горналь. На Сумском участке противник пытается не допустить наступления ВС РФ из окрестностей Олешни. Враг перебрасывает сюда технику и личный состав.

В приграничных лесных массивах Сумщины вскрыты группы наёмников из Колумбии (47-я бригада). По скоплению личного состава неприятеля нанесены удары.

В соцсетях выявлены десятки некрологов боевиков ВСУ из состава 21-й бригады, уничтоженных группировкой "Север" после комплексного огневого поражения ещё 21 апреля в сумской Осоевке. Оставшиеся в лесах приграничной зоны бандеровцы брошены своим командованием. Если ещё три дня назад неонацисты пытались обеспечить свою живую силу боеприпасами и продовольствием сбросами с дронов, то сейчас эти попытки просто закончились.

Под Локней две группы 41-й бригады ВСУ пытались самовольно уйти с позиций, но их остановил заградительный огонь "побратимов". Это подразделение утратило боеспособность в "Курской операции". Доукомплектование 41-й бригады происходило в основном за счёт "насильных мобилизантов".

Белгородское направление

Снова ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района. Все штурмовики врага уничтожены. Продолжается освобождение села Поповка. Противник сюда стал перебрасывать подразделения с других участков. Помимо этого, южнее враг стягивает живую силу и технику к приграничному посёлку Харьковской области — Великий Бурлук.

 

Националисты в населённом пункте Сухарево Валуйского округа ударом с воздуха сожгли храмовый комплекс "Новый Иерусалим". В н. п. Мокрая Орловка при атаке БПЛА погибла женщина, вторая пострадала. Под ударами населённики Новая Таволжанка, Мощёное, Байцуры, Красный Пахарь, Тишанка, Красный Октябрь, Красная Яруга, Уразово, Прелестное.

Выкрутасы Киева

Киев готовится к худшему варианту — прекращению помощи от США. Об этом сообщает Bild, со ссылкой на источник в украинской власти. Также издание приводит слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса: "Пришло время поддержать (инициативу Трампа), иначе Штаты прекратят участие в переговорном процессе".

Сейчас в Киеве обсуждают, что Владимир Зеленский специально затягивает все мирные инициативы главы США. У просроченного задача сорвать все американские планы, поэтому он постоянно выдвигает какие-то новые требования. По всей вероятности, Зеленский хочет затянуть обсуждения до лета и ждёт денег от Лондона.
Банковая надеется, что США будут вынуждены поддерживать Украину, чтобы не сесть в галошу. В офисе президента все убеждены, что Белый дом блефует, и выходить из игры в украинском конфликте не собирается.

На фоне этого Зеленский вчера заявил, что они "хотели бы достичь мира через силу. Это было бы полезно в отношениях с Россией".

Также Киев продолжает отбиваться от соглашения с США по редкоземельным минералам. Делегация Украины, которая находится с визитом в Соединённых Штатах, признала прогресс по данному соглашению, но отмечает, что оно пока не готово к подписанию.

"Нет, на этой неделе — точно нет", — подытожил министр финансов Украины Марченко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск белгород владимир зеленский
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