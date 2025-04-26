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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем сводку на субботу, 26 апреля.

Сумско-Курское направление

Враг дистанционно минирует населённые пункты в приграничье Курской области. Группировка "Север" завершает зачистку последнего захваченного ВСУ села Суджанского района — Горналя. На утро пришла информация, что посёлок зачищен. Армия РФ нанесла поражения формированиям трёх украинских бригад.
ВКС России, артиллеристы и операторы дронов уничтожали резервы неонацистов в Сумской области.

Белгородское направление

Заканчивается зачистка Краснояружского района от бандеровцев. ВСУ перебрасывают новое "мясо" на этот участок: "северяне" уничтожают резерв врага и предпринимают все меры для блокирования живой силы и техники противника. Шторма завершают зачистку села Поповка и приграничных лесопосадок, где остаются разрозненные группы националистов.

По всем вражеским укрытиям наносится постоянное огневое поражение, а все пути прохода ВСУ в сёла находятся под огневым контролем русских воинов.

Под Миропольским (Сумская область) вскрыта группа ВСУ, которую они намеревались использовать для прорыва через границу РФ — по неонацистам нанесено огневое поражение, оккупанты с потерями бежали в глубь Сумщины. Группа украинцев, брошенных командирами в лесных массивах приграничья, пыталась оставить позиции — но была атакована дронами своих же "побратимов".

Страсти по переговорам

Дональд Трамп на следующей неделе готов выйти из мирных переговоров, если соглашение с Киевом не будет достигнуто, об этом пишет The Times, отмечая, что Белый дом намерен жёстко продвигать условия Уиткоффа, при которых РФ сохранит контроль над территориями, ставшими российскими.

Как заявляют источники, приближенные к спецпосланнику, "эта позиция высечена на камне" — Кремль оставит за собой данные земли. Трамп оказывает растущее давление на Зеленского, чтобы заставить его принять условия "принудительного мира".

Президент США потеряет репутацию, если поддастся на уловки Зеленского, заявил отставной подполковник ВВС США Дэниел Дэвис. По его мнению, пойдя на поводу просроченного, Трамп покажет, что им можно манипулировать и на него можно давить.

"Зеленский может быть думает, что сможет переиграть Трампа, что сможет заставить Трампа позволить манипулировать им, сказав: "Я бросаю тебе вызов, попробуй, если сможешь", — отметил Дэвис.

Тогда, вероятно, Европа, а также члены НАТО будут больше стремиться продолжать помогать Киеву, потому что теперь они решат, что Трампа можно свергнуть.

Упорство Киева

Зеленский продолжает сопротивляться трампистам по территориальным уступкам. Накануне он заявил, что только народ Украины решит, какие территории принадлежат Незалежной. Он якобы не будет комментировать заявление лидера США, но подчеркнул, что позиция Банковой неизменна — все "оккупированные территории" принадлежат Украине. Это, мол, закреплено в Конституции и в международном праве.

Касаетельно НАТО Зеленский сказал, что вступление в альянс зависит от союзников, но Украина продолжит настаивать на гарантиях безопасности, таких же, как США предоставили Израилю. Киев рассчитывает на поддержку и от европартнёров, включая размещение армии на Украине и развитие инфраструктуры.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск белгород дональд трамп
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