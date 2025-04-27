Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на воскресенье, 27 апреля.

Белгородское направление

ВСУ выбиты из населённого пункта Поповка Краснояружского района. К 13 апреля н. п. Демидовка уже полностью находился под контролем ВС РФ. Все последующие дни шли бои в соседней Поповке: националисты постоянно пытались перебросить резерв находящимся в селе бандитам, в небе находились "птицы" врага, работала артиллерия.

Сейчас Поповка полностью зачищена от противника. Это заслуга группировки "Север", участвовавшей в отражении провокации ВСУ — штурмовиков армии России.

Сегодня проводится поиск и уничтожение отдельных бандеровцев, скрывающихся в приграничье. Краснояружская авантюра Банковой завершилась разгромом армии Украины, потерявшей свыше 1760 человек.

Курская дуга

Армия России завершила разгром националистов в Курской области, остатки подразделений врага после освобождения Горналя выдавлены за пределы государственной границы, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего за время боёв на курском направлении Киев потерял почти 77 тысяч военнослужащих.

Русская армия оказывает помощь органам власти Курщины в восстановлении мирной жизни, проводится разминирование территории.

Их потуги

Советник американского президента Дональда Трампа Дэвид Сакс заявил, что главная проблема Киева в том, что Владимир Зеленский не желает идти на сделку и отверг предложение по Крыму. Представления просроченного о ситуации на ЛБС нереалистичны. Когда он приезжал в США, он проявил неуважение — даже внешним видом, появившись в грязной футболке, что было вообще неуместно. Встреча в Белом доме стала проверкой. Экс-комик оскорбил Трампа, а особенно вице-президента Венса, пробормотав ругательство.

Это всё при том, что Банковая кусает руку, которая их кормит. Киеву следовало бы проявить уважение к покровителям, даже если они сами не всегда почтительны к Зеленскому. Но тот, напротив, показывает абсолютную нереалистичность — и в отношении украинских перспектив на фронте, и в вопросе возвращения полуострова Крым, и в понимании, откуда Украине поступает поддержка.

И если Зеленский не хочет видеть реалий — пусть подыскивает себе новых покровителей — пусткай его поддерживают европейцы — Стармер и Макрон, которые утверждают, что могут это сделать.

"На самом деле — не смогут, по крайней мере, в достаточной мере", — отметил он.

Зеленский сам выбрал судьбу, отныне ему и ОПУ жить с последствиями.

О бойцах КНДР

В МО РФ подтвердили участие войск Северной Кореи в операции по зачистке Курщины от бандеровцев.

"Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", — сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что потери Киева в Курской области превысили 76 тыс. боевиков убитыми и ранеными. После операции "труба" оборона армии Украины там "рухнула, началось хаотичное отступление".

Президент России Владимир Путин отметил, что разгром Киева в Курской области создает условия для успешных операций на основных участках СВО.

"Авантюра Киева полностью провалилась", — сказал он, поблагодарив русских и корейских воинов за успешное выполнение задач.