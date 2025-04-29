Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак

9:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польское военное ведомство заявляет о поворотном моменте в свой бронетанковой программе. Ещё несколько лет назад Минобороны Польши заявило о разработке новой тяжёлой боевой машины пехоты. Обсуждались разные варианты, но до реализации дело не доходило И вот, похоже, что дело сдвинулось с мертвой точки. В процессе появился новый активный игрок.

Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons Флаг Польши

Несложно догадаться, что этим новым участником стала Великобритания. Тем более, что мире не так много разработчиков бронетанковой техники, да и Лондон имеет прямую заинтересованность сделать из Польши "стального дикобраза" против Белоруссии и России.

Ранее в качестве партнеров по разработке новой боевой машины пехоты (БМП) рассматривались Южная Корея, Германия, Турция, Испания и США. Они по-прежнему будут участвовать в конкурсе на разработку. Но теперь к ним добавляется Лондон. И, по мнению польской стороны, именно это поворотный момент. Почему же Англия? И почему же поляки возлагают такую надежду на неё?

Внесём некоторую ясность. Задача создания новой БМП предполагала выбор одного из двух вариантов:

заказ на разработку и закупку у иностранных поставщиков;

разработка собственными силами.

И, видимо, поляки последние несколько лет не могли определиться, каким же путём пойти.

Первый путь виделся довольно долгим в ожидании внешних поставок. Но поляки, видимо, торопятся на новую войну. Не случайно активно развивают военное производство именно на своей территории. Не хотят ни от кого зависеть. Ну и в рамках возможностей своего ВПК у польской армии уже кое- что имеется.

Это кое-что называется "ZSSW-30" — дистанционно управляемая башня с автоматической пушкой калибра 30 мм. Такой тип и калибр де-факто уже давно стандарт для боевых машин пехоты. В частности, в российской армии тоже используется 30-миллиметровый калибр.

Семейство машин "Аякс"

Польский боевой модуль разработан местными оборонщиками на основе итальянской системы с американской пушкой Bushmaster. Причём принятие этой системы на вооружение произошло совсем недавно. Буквально полтора года назад новую башню начали ставить на другие польские БМП, более лёгкие Rosomak.

Собственно, имея боевой модуль, задачу создания новой тяжёлой БМП можно свести к интеграции вооружения с уже готовой платформой. И такой базой поляки вдруг увидели семейство британских машин под общим названием "Аякс". Эта по сути единая платформа, на которой реализованы несколько типов боевых машин, в частности:

бронетранспортер (БТР, БМП);

разведывательно-ударная;

командно-штабная;

ремонтно-эвакуационная.

Эта классификация приведена в несколько упрощенном виде, ибо не все типы можно описать терминологией, принятой в российской армии. И в нашей системе координат эти модификации можно относить к разным классам боевых машин. Тем более что в реальности на базе "Аякса" сделано около десятка вариантов различной военной техники.

Но дело не в большом количестве вариантов, а в том, что эта программа "Аякс" в самой Британии вызывала немало критики. Проект был запущен ещё в 2010 году, в 2017 году ожидали первых поставок. Но по факту только в этому году первые серийные "Аяксы" пошли в войска.

Причиной таких длительных задержек стала целая масса недоработок. Например, при скорости машины свыше 30 км/ч возникали сильный шум и вибрация, из-за которых выходила из строя электроника, невозможно было использовать систему прицеливания, стабилизатор не справлялся со своей задачей. Более того, шум и тряска приводили к тому, что у членов экипажа возникала тошнота и опухали суставы. Находиться в машине в движении более полутора часов было просто невозможно.

Насколько эти дефекты были исправлены — большой вопрос. Но производство всё же запущено, и британцы наращивают поставку новой техники в свою армию, и, видимо, очень хотят осчастливить этой техникой ещё и поляков.

Что же так ускорило процесс именно в этом году? Видимо, призрачная российская угроза?

И вот тут надо сказать пару важных слов о том, почему поляки задумались о создании тяжёлой БМП, и почему так срочно-обморочно.

Во-первых, согласно официальной версии такие машины нужны для сопровождения в бою американских танков "Абрамс", которые сейчас активно поступают на вооружение польской армии. 116 единиц уже в строю, и 250 поступят в ближайшие год-два.

Во-вторых, утяжеление бронированной техники — это общемировая тенденция. Многие страны ведут разработки в этой области. И боевые машины пехоты всё больше по бронированию и соответственно по боевой массе приближаются к танкам.

Кроме того. в Польше такой класс техники отсутствует вовсе, а современная война показал, что лёгкие боевые бронированные машины становятся быстрой добычей как беспилотников, так и других многочисленных противотанковых средства.

Как и все бывшие социалистические страны Европы, Польша в качестве средства огневой поддержки и доставки пехоты на поле боя использовала советское наследие — БМП-1, разработанные и произведённые уже более 40 лет назад.

Но эта техника давно уже не отвечает возросшим требованиям современной войны. Прежде всего из-за своей слабой защищённости.

"Новое" на основе проверенного

Осознание этого факта привело польских военных к необходимости разработки новых типов БТР и БМП на своей производственной базе. И, как правило, все эти "новые" для Польши машины созданы на основе уже проверенных образцов, находящихся на вооружении в армиях других развитых стран.

Так, для замены БМП-1 сначала был создана боевая бронированная машина Rosomak. Это тоже семейство машин, которые в зависимости от типа вооружения и назначения могут являться и БМП, и бронетранспортёром, и самоходным минометом, и машиной для эвакуации раненых.

Всё это семейство относится к классу лёгких колесных машин. Если старые советские БМП имеют массу около 15 тонн, то польский Rosomak подрос уже до 22 т. А совсем недавно, пару лет назад, на вооружение польской армии была принята гусеничная БМП под названием Borsuk с массой уже 28 тонн.

Но и такая бронированность поляков не удовлетворяет. Новый класс тяжёлых БМП, о которых мы говорим в контексте британской платформы, должен иметь массу уже порядка 40 т, что вплотную приближает эту технику к танкам.

Налицо тенденция к утяжелению бронетехники сопровождения пехоты. Но впечатлят не столько рост массы, сколько масштабы, на которые замахивается Польша.

Например, заказ на БМП Borsuk от польского министерства обороны составляет около 1000 единиц до 2029 года. Если говорить о лёгких машинах на базе Rosomak, то их уже в войсках на вооружении более тысячи.

И это мы не говорим о лёгких колёсных броневиках, предназначенных для быстрой переброски пехотных подразделений.

Если мы переведём взгляд с боевых бронированных машин для пехоты исключительно на танки, то мы тоже удивимся. Польша по количеству танков, а их около 700, уже сейчас является ведущей танковой державой Европы. И это даже без учёта планируемых к поставке дополнительных 250 "Абрамсов".

Против кого так лихорадочно вооружается Польша? Вопрос риторический, да и ответ очевиден.

Создание такой бронетанковой армады на восточном фланге НАТО создаёт потенциальную угрозу безопасности Белоруссии и России. Без ложного пафоса можно смело утверждать, что Польша готовит полноценную армию вторжения. Если все планы Польши по перевооружению будут осуществлены, то это будет полноценный "бронированный каток".

Да, современная война показала очень большую уязвимость бронетанковой техники в целом от действий БПЛА, и можно тешить себя иллюзиями, что все эти многочисленные вражеские танки и бронемашины превратятся в пылающие факелы на поле боя. Но не стоит забывать, что средства противодействия дронам тоже развиваются, и не исключено, что наступит момент, когда беспилотники достигнут некоторого порога своей эффективности. И тогда уже на новом техническом уровне значимость бронетанковой техники снова возрастёт.

Тем более, та избыточность с которой работает западный, и в частности, польский ВПК, наводит на простую мысль, что нас хотят просто взять количеством.

Уточнения

Боевая машина пехоты (БМП) — класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков (пехоты) к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищённости на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою.



По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

