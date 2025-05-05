ВСУ поставлена задача вторгнуться в Курскую область и продержаться там накануне Дня Победы, чтобы русским "испортить праздник" и сорвать перемирие.
ВСУ предприняли попытку утром 5 мая прорваться на территорию Курской области в районе Тёткина в Глушковском районе ( см. схему). Эта деревня находится на картографическом выступе, который нависает над Сумами и может послужить плацдармом для российской контратаки. Рядом проходит трасса, которая соединяет север Сумской области с Сумами.
При этом Сумы уже находятся под ударом с востока со стороны Басовки и Юнакиевки, к которой российские бойцы подбираются, освободив Суджанский район Курской области.
Российские военные паблики сообщили, что ВСУ сделали машиной разграждения проход в "зубах дракона" и высадили десант. Утверждается, что ведётся стрелковый бой на этой линии, по противнику работает артиллерия, FPV и сбросы.
"Люди все боевые, боеприпасов достаточно, нет повода для паники", — сообщают с мест.
В ходе отражения атаки российским подразделениям удалось уничтожить две инженерные машины разграждения (ИМР), одну установку разминирования УР-77, один бронеавтомобиль "Страйкер", два квадроцикла и одну единицу колёсного транспорта.
Украинский резерв скапливается у Павловки (к югу от Тёткино на украинской территории) — до 20 единиц различной бронированной, легкобронированный техники (ИМР, УР, БМП, квадроциклы) и пехота — более 300 человек. Ближе к полудню от россиян прошли сообщения, что все боевые действия на данном направлении проходят до линии госграницы, в самом Тёткино и близлежащих населённых пунктах ВСУ нет.
Тelegram-канал "Северный ветер" Минобороны РФ сообщает, что FPV-дронами ведётся активная боевая работа по ликвидации живой силы и техники ВСУ, "участвующей в очередной бессмысленной кровавой авантюре киевского режима".
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что "даже если и пару домов" в Тёткино ВСУ займут, то это ни к чему глобальному не приведёт, это делается, чтобы ценой жизней солдат ВСУ чисто "испортить праздник" (День Победы) русским.
"Очередные пиар-похороны. Положили народу уже немало", — пишет Шарий со ссылкой на источник "оттуда".
Украинский канал "Резидент" сообщает, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что украинским подразделениям поставлена задача закрепиться на данном участке российской территории для затягивания переговорного трека — чтобы "вынудить Кремль отказаться от переговоров по временному перемирию".
То есть перемирие на 30 дней, о котором так много говорит Киев, ему не нужно, это сказки для американских переговорщиков, чтобы их не сердить. Впрочем, и для российской стороны перемирие не панацея, а нужен устойчивый мир с выполнением поставленных задач СВО.
Между тем, у ВСУ регистрируются огромные проблемы на направлении на Константиновку с юга ( см. схему). Армия России продолжает продвигаться по двум трассам с юга и зашла уже в Новую Полтавку и Романовку. Формируется котёл между этими двумя сёлами. Есть проблемы у ВСУ и в направлении Мирнограда восточнее Красноармейска (Покровска), где ранее их оборона держалась месяцами.
Скоро в Константиновку будет заход с запада, что создаст крайне неблагоприятную для украинцев ситуацию по обороне Дзержинска (Торецка). А если ВС РФ возьмут высоты в Часовом Яре и займут Ступочки (в которых уже идут бои), то они смогут поставить под огневой контроль всю Константиновскую агломерацию, которая является воротами для наступления на Краматорск.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.