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Любовь Степушова

ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель - испортить России праздник.

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ поставлена задача вторгнуться в Курскую область и продержаться там накануне Дня Победы, чтобы русским "испортить праздник" и сорвать перемирие.

Схема вторжения ВСУ в Глушковский район Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема вторжения ВСУ в Глушковский район Курской области

Прорыва ВСУ в Тёткино не допущено

ВСУ предприняли попытку утром 5 мая прорваться на территорию Курской области в районе Тёткина в Глушковском районе ( см. схему). Эта деревня находится на картографическом выступе, который нависает над Сумами и может послужить плацдармом для российской контратаки. Рядом проходит трасса, которая соединяет север Сумской области с Сумами.

При этом Сумы уже находятся под ударом с востока со стороны Басовки и Юнакиевки, к которой российские бойцы подбираются, освободив Суджанский район Курской области.

Российские военные паблики сообщили, что ВСУ сделали машиной разграждения проход в "зубах дракона" и высадили десант. Утверждается, что ведётся стрелковый бой на этой линии, по противнику работает артиллерия, FPV и сбросы.

"Люди все боевые, боеприпасов достаточно, нет повода для паники", — сообщают с мест.

В ходе отражения атаки российским подразделениям удалось уничтожить две инженерные машины разграждения (ИМР), одну установку разминирования УР-77, один бронеавтомобиль "Страйкер", два квадроцикла и одну единицу колёсного транспорта.

Украинский резерв скапливается у Павловки (к югу от Тёткино на украинской территории) — до 20 единиц различной бронированной, легкобронированный техники (ИМР, УР, БМП, квадроциклы) и пехота — более 300 человек. Ближе к полудню от россиян прошли сообщения, что все боевые действия на данном направлении проходят до линии госграницы, в самом Тёткино и близлежащих населённых пунктах ВСУ нет.

Тelegram-канал "Северный ветер" Минобороны РФ сообщает, что FPV-дронами ведётся активная боевая работа по ликвидации живой силы и техники ВСУ, "участвующей в очередной бессмысленной кровавой авантюре киевского режима".

Сорвать праздник и перемирие — цели Киева по вторжению в Курскую область

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что "даже если и пару домов" в Тёткино ВСУ займут, то это ни к чему глобальному не приведёт, это делается, чтобы ценой жизней солдат ВСУ чисто "испортить праздник" (День Победы) русским.

"Очередные пиар-похороны. Положили народу уже немало", — пишет Шарий со ссылкой на источник "оттуда".

Украинский канал "Резидент" сообщает, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что украинским подразделениям поставлена задача закрепиться на данном участке российской территории для затягивания переговорного трека — чтобы "вынудить Кремль отказаться от переговоров по временному перемирию".

То есть перемирие на 30 дней, о котором так много говорит Киев, ему не нужно, это сказки для американских переговорщиков, чтобы их не сердить. Впрочем, и для российской стороны перемирие не панацея, а нужен устойчивый мир с выполнением поставленных задач СВО.

ВСУ на грани обвала фронта под Константиновкой

Схема наступления ВС РФ на Константиновку в ДНР
Схема наступления ВС РФ на Константиновку в ДНР

Между тем, у ВСУ  регистрируются огромные проблемы на направлении на Константиновку с юга ( см. схему). Армия России продолжает продвигаться по двум трассам с юга и зашла уже в Новую Полтавку и Романовку. Формируется котёл между этими двумя сёлами. Есть проблемы у ВСУ и в направлении Мирнограда восточнее Красноармейска (Покровска), где ранее их оборона держалась месяцами.

Скоро в Константиновку будет заход с запада, что создаст крайне неблагоприятную для украинцев ситуацию по обороне Дзержинска (Торецка). А если ВС РФ возьмут высоты в Часовом Яре и займут Ступочки (в которых уже идут бои), то они смогут поставить под огневой контроль всю Константиновскую агломерацию, которая является воротами для наступления на Краматорск.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дзержинск курская область
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