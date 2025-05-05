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В США блокируют передачу ВСУ 49 танков Abrams из Австралии

3:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США блокируют передачу 49 танков M1A1 Abrams из Австралии Украине, сообщают эксперты американского Military Watch Magazine. В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах задержек и высоких потерь западных танков на фронте.

Фото: dvidshub.net by Sgt. James Dunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк Abrams

Соединенные Штаты блокируют поставку 49 основных боевых танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину, при этом эксперты указывают на задержку получения разрешения на экспорт в США в качестве основной причины отсутствия прогресса в поставке машин.

Передача военной техники американского производства любой третьей стороне требует официального разрешения Вашингтона, а отсутствие такого разрешения препятствует прогрессу с тех пор, как о планах поставки машин было впервые объявлено более шести месяцев назад, в октябре 2024 года. Это породило предположения о том, что Соединенные Штаты стремятся получить транспортные средства на более позднем этапе конфликта, возможно, после достижения соглашения о прекращении огня.

Танки Abrams подвергаются очень высокому износу при развертывании на передовой, что ставит под угрозу репутацию этого класса и повышает вероятность серьезных потерь, если будет поставлено большое количество новых машин, пока конфликт все еще продолжается. Сообщается, что из 31 транспортного средства, поставленного Соединенными Штатами с сентября 2023 года, более 20 были утеряны или серьезно повреждены. Большинство поражений, заснятых на пленку, было совершено управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе, хотя было подтверждено, что один из танков был уничтожен российским танком Т-72Б3 после того, как они обменялись выстрелами под Авдеевкой.

Танки Abrams впервые были замечены на вооружении 23 февраля, а первые потери были подтверждены через три дня, после чего последовал период интенсивных потерь с конца февраля по середину апреля. Эти машины были временно отведены с линии фронта в апреле, когда украинский персонал выразил свое недовольство работой Abrams, сославшись как на технические проблемы, такие как подверженность электронных компонентов конденсату, так и на их уязвимость для российского огня.

Один неназванный представитель Vинистерства обороны, выступая перед Австралийской телерадиовещательной корпорацией, затронул проблему уязвимости танка, заявив: "Мы начинаем сомневаться в том, что украинцам действительно нужны эти машины — крыша танка является самым слабым местом "Абрамса", и это война беспилотников".

С другими западными танки, поставляемыми на Украину дела обстояли так же плохо: немецкий Leopard 2A6, впервые развернутый на линии фронта в июне 2023 года во время массовых наступлений на Украине, был быстро снят с вооружения, понеся тяжелые потери.

В январе 2024 года было подтверждено, что большинство танков Leopard 2, находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в ходе боевых действий, причем более четверти машин были полностью уничтожены, а остальные повреждены настолько, что армия не в состоянии их отремонтировать. С тех пор продолжают появляться кадры, подтверждающие значительные потери.