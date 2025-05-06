В США рассказали о способном изменить "правила игры" новом танке КНДР

Северная Корея представила новый танк Tianma-2, который может значительно усилить бронетанковые войска страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О технологических прорывах КНДР в танкостроении и их последствиях для регионального баланса сил авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг КНДР

Государственные СМИ Северной Кореи представили новый завод, производящий танки нового поколения Tianma-2, а также гусеничные машины с 600-мм реактивными системами залпового огня для комплекса KN-25. Объект был показан во время визита председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, который подчеркнул, что замена устаревшей бронетехники Корейской народной армии на современные модели стала главной задачей в строительстве вооружённых сил.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что в области танкостроения Северная Корея модернизировала систему управления огнем новых танков, тем самым повысив комфорт экипажа. Промышленность также продемонстрировала высокую производительность и надежность своего проекта "сверхмощного" двигателя, что позволяет наладить массовое производство. Он отметил разработку интегрированной системы передачи мощности, улучшающей ходовые качества и манёвренность, а также инновационные усовершенствования в активной и пассивной защите, а также в системах радиоэлектронной борьбы, что свидетельствует о значительном прогрессе в ключевых технологиях нового танка.

Во время посещения завода Ким Чен Ын подчеркнул важность танков в современной войне, заявив, что изменения на поле боя делают критически важным точное понимание их роли.

"Мы должны переосмыслить конструкцию танка, иначе невозможно качественно развивать бронетанковые войска", — отметил он.

До 2020 года основу бронетанковых войск КНДР составляли модернизированные версии советского Т-62, выпускавшиеся по лицензии с 1980-х. Также на вооружении находились более 2000 устаревших Т-54/55, а элитные части были оснащены танками Pokpung Ho, принятыми на вооружение в 2000-х, но всё ещё уступавшими зарубежным аналогам, таким как китайский Type 99, российский Т-90М или южнокорейский K2.

Появление танка Chonma-2 в 2020 году стало важной вехой в северокорейском танкостроении, так как это была первая машина, способная конкурировать с зарубежными аналогами. С тех пор были представлены все более совершенные модификации, включая Tianma-2, впервые показанный в ноябре 2024 года.

Chonma-2 и Tianma-2 отличаются наличием активной защиты, использующей радары для обнаружения угроз и автоматического перехвата снарядов. Подобные системы впервые были внедрены Израилем в 2009 году.

Основное вооружение Tianma-2 — 125-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять современными бронебойными подкалиберными снарядами с высокой пробивной способностью. В качестве дополнительного вооружения используются противотанковые ракеты и 12,7-мм пулемёт, а на башне установлена система борьбы с дронами.

Модульная композитная броня обеспечивает защиту от кинетических и кумулятивных боеприпасов, а динамическая защита и решетчатые экраны усиливают живучесть. Панорамные прицелы улучшают обзор и целеуказание, а автомат заряжания сокращает экипаж до трёх человек.

Северная Корея продемонстрировала способность массово производить боевую технику, что ранее считалось возможным только в Китае. Например, в 2024 году было развёрнуто 1000 пусковых установок для баллистических ракет KN-24. Массовое производство Tianma-2 может революционизировать бронетанковые войска КНДР, позволив полностью заменить устаревшие Т-55, Т-62 и Pokpung Ho. Это серьезно изменит баланс сил на Корейском полуострове в пользу Севера, чей оборонный сектор за последнее десятилетие достиг мирового уровня в различных областях — от противотанковых ракет до гиперзвукового оружия и ЗРК.