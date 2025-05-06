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Петр Ермилин

В США рассказали о новом южнокорейском танке K3 с водородным двигателем

3:28
Силовые структуры » Военные новости

Южная Корея разрабатывает танк нового поколения K3 с гибридным водородно-дизельным двигателем, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О ключевых особенностях этой машины и её потенциальном влиянии на региональный баланс сил авторы рассказывают в своём материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Разработчик южнокорейского основного боевого танка K2 Black Panther, компания Hyundai Rotem, официально зарегистрировала в Государственном управлении интеллектуальной собственности Южной Кореи проект танка нового поколения. Согласно данным, речь идёт о модели K3, причём в документах упоминается "футуристическая малозаметная форма", а также приведены девять чертежей, демонстрирующих машину с разных ракурсов.

Как сообщается, ключевой причиной ускорения работ над K3 стали выводы вооружённых сил Республики Корея о том, что K2 уже не в полной мере отвечает требованиям современной войны, изменившимся после опыта российско-украинского конфликта.

Одной из главных особенностей K3 станет силовая установка: первые версии получат гибридный дизель-водородный двигатель, а в перспективе планируется переход на полностью водородную тягу. К 2040 году K3 должен стать полностью электрическим танком, работающим на водородных топливных элементах, батареях и сдвоенных электродвигателях. На данный момент K3 — единственный в мире проект основного боевого танка, где такая силовая установка является приоритетной. Это позволит увеличить мощность бортовых систем и значительно продлить автономность машины без дозаправки, что особенно важно для доктрины южнокорейской армии, предполагающей возможность масштабного бронетанкового вторжения в КНДР.

Еще одним важным отличием K3 от K2 станет интеллектуальная полностью автоматизированная башня, которая повысит защищённость экипажа, а также ускорит и повысит точность поражения целей. Основным вооружением станет 130-мм пушка (вместо стандартной 120-мм у K2), способная использовать новейшие бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы, включая разрабатываемые в Корее снаряды серии K279.

Уровень бронезащиты улучшится за счет новейших композитных и динамических бронемодулей, а также усовершенствованной активной защиты. Особое внимание уделено противодействию боеприпасам с верхним поражением и одноразовым дронам, учитывая высокую уязвимость западных и российских танков к таким угрозам, выявленную в ходе конфликта на Украине.

Актуальность разработки K3 возрастает на фоне прогресса Северной Кореи в развёртывании собственного новейшего танка Tianma-2, который уже сократил технологическое отставание от K2 и значительно усилил бронетанковые подразделения КНДР. В мае 2025 года государственные СМИ Северной Кореи показали новый крупный завод по производству Tianma-2, а руководство страны заявило о планах массового выпуска этих машин для замены устаревших Т-55 и Chonma, составляющих основу бронетанковых войск.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы южная корея military watch magazine северная корея
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