Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Стало известно о проблемах болгарских F-16, поставленных из США

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Первый полученный Болгарией истребитель F-16 Block 70 оказался неисправен и не может вступить в строй, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О скандале вокруг поставки "бракованного" самолета и его последствиях для болгарских ВВС авторы рассказывают в своём материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

1 мая стало известно, что первый болгарский истребитель F-16 Block 70 столкнулся с критической системной неисправностью, обнаруженной во время первичных испытаний. Самолет, прибывший из США всего несколькими неделями ранее, был немедленно отстранен от эксплуатации. Проблемы возникли почти сразу после посадки в Болгарии 2 апреля, из-за чего ввод машины в строй пришлось отложить. Командующий ВВС страны генерал-майор Николай Русев подтвердил, что самолёт не может быть принят на вооружение до устранения неполадок.

Секретарь президента по вопросам обороны Димитар Стоянов заявил, что F-16 не может эксплуатироваться из-за поврежденного компонента, запасная часть для которого отсутствует. Сообщения о состоянии самолета разнятся. Ситуация вызвала серьезный скандал в Болгарии: бывший премьер-министр и лидер правящей партии Бойко Борисов заявил журналистам:

"Истребитель сломан и не может летать… Как мы могли получить неисправный самолет за 100 миллионов долларов?"

Контракт на поставку восьми F-16 Block 70 был подписан в июле 2019 года на сумму 1,26 миллиарда долларов, что составляет около 157,5 миллиона долларов за каждый самолет с учётом вооружения, запчастей и инфраструктуры обслуживания.

Эти истребители должны заменить советские МиГ-29А/УБ в составе ВВС Болгарии. F-16 Block 70 — самая совершенная модификация этого самолёта, оснащенная улучшенной версией двигателя F110-GE-129, композитным планером, снижающим потребность в обслуживании, и РЛС AN/APG-83 с АФАР, значительно повышающей осведомленность экипажа о ситуации в воздухе.

В то время как страны НАТО массово переходят на истребители пятого поколения F-35A, F-16 Block 70 считается более бюджетным вариантом из-за значительно меньших эксплуатационных расходов. Его обслуживание требует меньше ресурсов, что обеспечивает более высокую боеготовность по сравнению с "капризным" F-35, хотя боевые возможности F-16 уступают из-за менее совершенной авионики, отсутствия малозаметности и меньшей по размерам РЛС.

Сами США прекратили закупки F-16 еще в 2005 году, сочтя их устаревшими. Единственным исключением стали ВВС Тайваня, которые из-за политических ограничений не могут получить F-35 и в 2019 году заказали 66 F-16 Block 70 на 8,2 миллиарда долларов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch евросоюз болгария пентагон
Новости Все >
Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году
Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах
Три простых упражнения, которые помогут пожилым укрепить мышцы и сохранить независимость
Цены на продукты растут: вот что подорожало на 8,51%
Бодрость без кофеина: чем заменить любимую чашку и не уснуть на ходу
Умный холодильник от Samsung: знает, что вы забыли купить — и сам всё закажет
Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Натуральное удобрение: готовим жидкий настой из картофельных очисток
Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой
Сейчас читают
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Красота и стиль
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Его боится пылесос, а дети обожают: что скрывает мейн-кун за грозной внешностью
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Одна ошибка при стирке, которая портит вашу одежду
Три скрытых врага стройности, о которых молчат диетологи
Секреты жарки: как приготовить идеальную яичницу на чугунной сковороде без масла
Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году
Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах
Три простых упражнения, которые помогут пожилым укрепить мышцы и сохранить независимость
Цены на продукты растут: вот что подорожало на 8,51%
Стало известно о проблемах болгарских F-16, поставленных из США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.