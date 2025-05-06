Стало известно о проблемах болгарских F-16, поставленных из США

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Первый полученный Болгарией истребитель F-16 Block 70 оказался неисправен и не может вступить в строй, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О скандале вокруг поставки "бракованного" самолета и его последствиях для болгарских ВВС авторы рассказывают в своём материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-16, американский многоцелевой истребитель

1 мая стало известно, что первый болгарский истребитель F-16 Block 70 столкнулся с критической системной неисправностью, обнаруженной во время первичных испытаний. Самолет, прибывший из США всего несколькими неделями ранее, был немедленно отстранен от эксплуатации. Проблемы возникли почти сразу после посадки в Болгарии 2 апреля, из-за чего ввод машины в строй пришлось отложить. Командующий ВВС страны генерал-майор Николай Русев подтвердил, что самолёт не может быть принят на вооружение до устранения неполадок.

Секретарь президента по вопросам обороны Димитар Стоянов заявил, что F-16 не может эксплуатироваться из-за поврежденного компонента, запасная часть для которого отсутствует. Сообщения о состоянии самолета разнятся. Ситуация вызвала серьезный скандал в Болгарии: бывший премьер-министр и лидер правящей партии Бойко Борисов заявил журналистам:

"Истребитель сломан и не может летать… Как мы могли получить неисправный самолет за 100 миллионов долларов?"

Контракт на поставку восьми F-16 Block 70 был подписан в июле 2019 года на сумму 1,26 миллиарда долларов, что составляет около 157,5 миллиона долларов за каждый самолет с учётом вооружения, запчастей и инфраструктуры обслуживания.

Эти истребители должны заменить советские МиГ-29А/УБ в составе ВВС Болгарии. F-16 Block 70 — самая совершенная модификация этого самолёта, оснащенная улучшенной версией двигателя F110-GE-129, композитным планером, снижающим потребность в обслуживании, и РЛС AN/APG-83 с АФАР, значительно повышающей осведомленность экипажа о ситуации в воздухе.

В то время как страны НАТО массово переходят на истребители пятого поколения F-35A, F-16 Block 70 считается более бюджетным вариантом из-за значительно меньших эксплуатационных расходов. Его обслуживание требует меньше ресурсов, что обеспечивает более высокую боеготовность по сравнению с "капризным" F-35, хотя боевые возможности F-16 уступают из-за менее совершенной авионики, отсутствия малозаметности и меньшей по размерам РЛС.

Сами США прекратили закупки F-16 еще в 2005 году, сочтя их устаревшими. Единственным исключением стали ВВС Тайваня, которые из-за политических ограничений не могут получить F-35 и в 2019 году заказали 66 F-16 Block 70 на 8,2 миллиарда долларов.