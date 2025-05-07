Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34

Воздушно-космические силы России получили новую партию усовершенствованных истребителей-бомбардировщиков Су-34М.
Как сообщает аналитический военных журнал Military Watch Magazine, по боевым возможностям этот вариант сильно превосходит исходную модификацию. И Россия наращивает производство.
"В настоящее время выпуск оценивается примерно в 30 истребителей в год, и ожидается, что к 2030 году флот достигнет отметки в 300 истребителей", — сказано в статье.
В конце 1980-х годов перед ОКБ Сухого была поставлена задача создать современный фронтовой истребитель-бомбардировщик, способный заменить устаревший Су-24. Разработка стартовала 19 июня 1986 года под кодовым названием Т-10В (Су-27ИБ).
При создании самолёта учитывались следующие требования:
* Способность противостоять современным истребителям 4-го поколения (F-15, F-16)
* Возможность нанесения ударов по целям на значительном удалении
* Работа в условиях активного противодействия ПВО
* Ведение воздушного боя.
В конструкции были применены инновационные решения:
* Аэродинамическая схема продольный триплан
* Увеличенная бомбовая нагрузка
* Расширенный запас топлива
* Интегральная схема фюзеляжа
* Адаптивное крыло с механизацией.
Программа испытаний включала:
* Полёт прототипа Т-10В-1 (13 апреля 1990)
* Полёты предсерийных образцов
* Государственные испытания (2006-2011)
* Публичную презентацию на авиасалоне в Ле Бурже (1995).
Серийное производство
Ключевые этапы производства:
* Начало серийного выпуска (2005)
* Первый контракт на 5 самолётов (2005)
* Поставка первых серийных Су-34 (декабрь 2006)
* Крупные контракты с Минобороны (2008, 2012, 2020, 2023)
Экспортные поставки
Су-34 заинтересовал зарубежных заказчиков. В 2019 году Алжир заключил контракт на поставку 14 самолётов, что подтвердило конкурентоспособность машины на международном рынке.
Современное состояние
На текущий момент Су-34:
* Находится в серийном производстве
* Активно эксплуатируется ВКС России
* Является одним из основных ударных самолётов ВВС РФ
* Продолжает совершенствоваться с учётом боевого опыта применения.
Осенью 2023 года минобороны России дало указание расширить производство данного истребителя-бомбардировщика, а тогдашний глава военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул роль этого самолёта для ВКС Российской Федерации, назвав машину “основной рабочей лошадкой”. Министр подчеркнул, что они совершают по 4-5 вылетов в сутки и призвал “поджаться и поторопиться” с его производством.
Самолёт доказал свою эффективность как многофункциональная боевая платформа, способная решать широкий спектр задач в современных условиях ведения боевых действий.
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