Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34

Воздушно-космические силы России получили новую партию усовершенствованных истребителей-бомбардировщиков Су-34М.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-34

Как сообщает аналитический военных журнал Military Watch Magazine, по боевым возможностям этот вариант сильно превосходит исходную модификацию. И Россия наращивает производство.

"В настоящее время выпуск оценивается примерно в 30 истребителей в год, и ожидается, что к 2030 году флот достигнет отметки в 300 истребителей", — сказано в статье.

О чём речь

История создания истребителя-бомбардировщика Су-34

Концепция и начало разработки

В конце 1980-х годов перед ОКБ Сухого была поставлена задача создать современный фронтовой истребитель-бомбардировщик, способный заменить устаревший Су-24. Разработка стартовала 19 июня 1986 года под кодовым названием Т-10В (Су-27ИБ).

Особенности проектирования

При создании самолёта учитывались следующие требования:

* Способность противостоять современным истребителям 4-го поколения (F-15, F-16)

* Возможность нанесения ударов по целям на значительном удалении

* Работа в условиях активного противодействия ПВО

* Ведение воздушного боя.

Технологические решения

В конструкции были применены инновационные решения:

* Аэродинамическая схема продольный триплан

* Увеличенная бомбовая нагрузка

* Расширенный запас топлива

* Интегральная схема фюзеляжа

* Адаптивное крыло с механизацией.

Этапы испытаний

Программа испытаний включала:

* Полёт прототипа Т-10В-1 (13 апреля 1990)

* Полёты предсерийных образцов

* Государственные испытания (2006-2011)

* Публичную презентацию на авиасалоне в Ле Бурже (1995).

Серийное производство

Ключевые этапы производства:

* Начало серийного выпуска (2005)

* Первый контракт на 5 самолётов (2005)

* Поставка первых серийных Су-34 (декабрь 2006)

* Крупные контракты с Минобороны (2008, 2012, 2020, 2023)

Экспортные поставки

Су-34 заинтересовал зарубежных заказчиков. В 2019 году Алжир заключил контракт на поставку 14 самолётов, что подтвердило конкурентоспособность машины на международном рынке.

Современное состояние

На текущий момент Су-34:

* Находится в серийном производстве

* Активно эксплуатируется ВКС России

* Является одним из основных ударных самолётов ВВС РФ

* Продолжает совершенствоваться с учётом боевого опыта применения.

Осенью 2023 года минобороны России дало указание расширить производство данного истребителя-бомбардировщика, а тогдашний глава военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул роль этого самолёта для ВКС Российской Федерации, назвав машину “основной рабочей лошадкой”. Министр подчеркнул, что они совершают по 4-5 вылетов в сутки и призвал “поджаться и поторопиться” с его производством.

Вывод

Самолёт доказал свою эффективность как многофункциональная боевая платформа, способная решать широкий спектр задач в современных условиях ведения боевых действий.

Военная приемка. СУ-34