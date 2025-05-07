Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34

Силовые структуры » Военные новости

Воздушно-космические силы России получили новую партию усовершенствованных истребителей-бомбардировщиков Су-34М.

Су-34
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-34

Как сообщает аналитический военных журнал Military Watch Magazine, по боевым возможностям этот вариант сильно превосходит исходную модификацию. И Россия наращивает производство.

"В настоящее время выпуск оценивается примерно в 30 истребителей в год, и ожидается, что к 2030 году флот достигнет отметки в 300 истребителей", — сказано в статье.

О чём речь

История создания истребителя-бомбардировщика Су-34

Концепция и начало разработки

В конце 1980-х годов перед ОКБ Сухого была поставлена задача создать современный фронтовой истребитель-бомбардировщик, способный заменить устаревший Су-24. Разработка стартовала 19 июня 1986 года под кодовым названием Т-10В (Су-27ИБ).

Особенности проектирования

При создании самолёта учитывались следующие требования:
* Способность противостоять современным истребителям 4-го поколения (F-15, F-16)
* Возможность нанесения ударов по целям на значительном удалении
* Работа в условиях активного противодействия ПВО
* Ведение воздушного боя.

Технологические решения

В конструкции были применены инновационные решения:
* Аэродинамическая схема продольный триплан
* Увеличенная бомбовая нагрузка
* Расширенный запас топлива
* Интегральная схема фюзеляжа
* Адаптивное крыло с механизацией.

Этапы испытаний

Программа испытаний включала:
* Полёт прототипа Т-10В-1 (13 апреля 1990)
* Полёты предсерийных образцов
* Государственные испытания (2006-2011)
* Публичную презентацию на авиасалоне в Ле Бурже (1995).

Серийное производство

Ключевые этапы производства:
* Начало серийного выпуска (2005)
* Первый контракт на 5 самолётов (2005)
* Поставка первых серийных Су-34 (декабрь 2006)
* Крупные контракты с Минобороны (2008, 2012, 2020, 2023)

Экспортные поставки

Су-34 заинтересовал зарубежных заказчиков. В 2019 году Алжир заключил контракт на поставку 14 самолётов, что подтвердило конкурентоспособность машины на международном рынке.

Современное состояние

На текущий момент Су-34:
* Находится в серийном производстве
* Активно эксплуатируется ВКС России
* Является одним из основных ударных самолётов ВВС РФ
* Продолжает совершенствоваться с учётом боевого опыта применения.

Осенью 2023 года минобороны России дало указание расширить производство данного истребителя-бомбардировщика, а тогдашний глава военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул роль этого самолёта для ВКС Российской Федерации, назвав машину “основной рабочей лошадкой”. Министр подчеркнул, что они совершают по 4-5 вылетов в сутки и призвал “поджаться и поторопиться” с его производством.

Вывод

Самолёт доказал свою эффективность как многофункциональная боевая платформа, способная решать широкий спектр задач в современных условиях ведения боевых действий.

Военная приемка. СУ-34
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет истребитель сергей шойгу
Новости Все >
Аллергия на кошку — но вы не хотите с ней расставаться: вот как жить вместе
Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа
Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту
Хотите увеличить доходы? Три привычки для финансовой независимости
Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно
Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам
Когда лучше делать кардио: до или после силовой тренировки?
300 световых лет до сенсации: невидимый гигант вышел из тени — теперь вся галактика под вопросом
Не выбрасывайте остатки кофе! Ваши розы и томаты будут вам благодарны за это удобрение
Секреты идеальной кухни: 5 роковых ошибок, которые нельзя допустить при ремонте
Сейчас читают
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Экономика и бизнес
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила
Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек
Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово
Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.