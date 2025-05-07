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Дмитрий Плотников

Военные конфликты, где засветилось советское оружие

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Советское оружие всегда считалось одним из лучших в мире.

МиГ-15
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МиГ-15

Давайте вспомним военные конфликты на планете, где "засветилось" вооружение СССР.

Вьетнам

СССР активно вооружал Северный Вьетнам в их борьбе с США. Автоматы Калашникова, гранатомёты, снайперские винтовки, а главное — системы ПВО вроде С-75, которые сбивали американские бомбардировщики. Северяне летали на МиГах, поставленных Москвой. Эту войну Советский Союз считал делом чести — поддержка социалистических братьев и всё такое.

Афганистан

Это уже прямая война. Советские солдаты воевали, летали на Ми-24, катались на БМП, стреляли из АК-74 и СВД. СССР пытался удержать власть местной прокоммунистической партии, но наткнулся на ожесточённое сопротивление моджахедов, которым США помогали поставками оружия, включая ПЗРК "Стингер". Афган стал "советским Вьетнамом".

Сирия и Египет

СССР вооружал их перед и во время войн с Израилем. Танки, истребители, системы ПВО — полный комплект. Советские инструкторы даже сидели за пультами комплексов ПВО. В 1973 году сирийцы и египтяне начали войну против Израиля, и советское оружие было в первых рядах. Израиль, кстати, захватывал технику и потом изучал её с американцами.

Ангола

Гражданская война. СССР и Куба поддерживали левое правительство, США и ЮАР — повстанцев. Африка буквально утопала в оружии: советские танки, вертолёты, автоматы. Кубинские военные даже сражались на стороне ангольцев, используя советскую технику.

Ливия

Каддафи был большим поклонником СССР. Он скупал всё: танки, ракеты, самолёты. Ливия чуть ли не плавала в советском оружии. Даже против американцев Каддафи использовал МиГи и советские ракеты, правда, с переменным успехом.

Куба и Латинская Америка

СССР снабжал Кубу десятилетиями. А через неё и партизан в Никарагуа, Сальвадоре, Колумбии. Революционеры бегали с автоматами Калашникова и ручными гранатомётами в джунглях. Всё через Кубу, иногда тайными каналами, морем или даже в мешках с гуманитарной помощью.

Ирак

При Саддаме Хусейне Ирак получал танки, самолёты, ракеты. В войне с Ираном использовалось всё советское — от Т-72 до "Скадов". Потом, в 1991 году, в ходе "Бури в пустыне", союзники крошили иракскую армию, которая стояла на советской технике.

Палестина, Йемен, Сомали, Алжир

Советское оружие было почти везде, где был какой-то левый режим или антиизраильская, антизападная политика. Часть вооружений шла официально, часть — через "серые схемы" или союзников типа Кубы.

Вывод

Короче, если где-то с 60-х по 80-е шёл вооружённый конфликт, особенно в Азии, Африке или Латинской Америке — есть огромный шанс, что там стреляли из АК, ездили на Т-55 и летали на МиГах. СССР экспортировал не просто оружие, а целую модель влияния. Это была "мягкая сила", только с танками и пушками.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы египет вьетнам афганистан саддам хусейн
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