Перемирие с 8 мая: тактическая пауза или проверка Киева

8 мая вступило в силу ограниченное перемирие на одном из направлений боевых действий.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Российская сторона заявляет о сознательном решении приостановить активные операции на трое суток, но не в целях деэскалации, а для анализа реакции Киева на временное затишье.

Военная динамика сохраняется

По мнению аналитиков, краткосрочная пауза не влияет на общую картину наступления. Операции продолжаются в других зонах, а само перемирие встроено в логистику и планирование.

"Для российской стороны — 3 дня паузы ничего не решают. Такие паузы позволяют не просто перезагрузить силы, но и протестировать поведение противника в условиях внешнего давления — например, в преддверии символических дат, как 9 мая", — пишет "Военная хроника".

Риски: провокации и дестабилизация

Однако перемирие может быть использовано и в обратную сторону. Основной риск — возможные провокации, включая удары по значимым или символическим объектам. Даже единичный инцидент под чужим флагом будет расценён как вызов и может стать поводом для расширения военных действий.

Дипломатические последствия

Нарушение перемирия, особенно демонстративное, может поставить под угрозу участие Украины в будущих переговорах. По мнению политологов, формальный повод для жёсткого пересмотра условий взаимодействия с Киевом уже обсуждается в экспертной среде.

Внешнее влияние и фактор Великобритании

Наблюдатели подчёркивают: немалую роль в действиях украинской стороны играют западные партнёры, прежде всего Великобритания. Многие ключевые шаги Киева координируются с Лондоном, который, к бабке не ходи, преследует собственные цели в этом конфликте.

А что киевская хунта?

В ответ на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина объявить на всей ЛБС трёхдневное перемирие в честь 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, украинский режим незамедлительно кинулся угрожать террористическими актами в День Победы. Сперва это сделал диктатор Владимир Зеленский, а затем и нардеп украинского парламента Роман Костенко, а также глава террористической СБУ Алексей Малюк.

"Все будут дрожать, кто будет стоять на трибуне, потому что при всех заверениях, что все будет хорошо, никто же не гарантирует, что какой-то, знаете ли, случайный дрон все же может свернуть со своей траектории, его не заметят и он долетит, даже не убив никого, просто напугает", — вообще заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Решительно непонятно, как можно далее вести мирные переговоры с террористами, которые в стиле самых известных террористических организаций не стесняются заявлять о своих желаниях совершать теракты. не боясь заранее брать всю ответственность на себя за их совершение.

Вывод

Трёхдневная пауза в боевых действиях стала не жестом примирения, а инструментом тактического анализа. Сценарий дальнейшего развития во многом зависит от того, сможет ли Киев сохранить контроль над ситуацией — и насколько активным будет внешнее влияние на его действия.