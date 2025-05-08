Индия и Пакистан на грани: приведёт ли конфликт к ядерной эскалации

3:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Эскалация в Южной Азии приобретает новые черты. Несмотря на отсутствие обмена ядерными ударами, напряжённость между Индией и Пакистаном остаётся высокой.

Фото: commons.wikimedia.org by MONUSCO Photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Армия Пакистана

Последние сутки свидетельствуют о переходе от массированных обстрелов к точечным ударам с применением современных технологий.

Новая тактика: удары по системе ПВО с воздуха

Как сообщают источники, индийская армия активно использует барражирующие боеприпасы — дроны-камикадзе, способные самостоятельно находить и поражать цели. Удары наносятся по ключевым элементам противовоздушной обороны: радарам, станциям раннего обнаружения, ЗРК и командным пунктам. Такая тактика открывает "коридор" для последующего применения истребителей Су-30 и Rafale. Ну а воздушная война 150 самолётов, это уже вообще прямая эскалация.

Опыт Карабаха: прецедент эффективного дронового давления

Эксперты сравнивают текущие действия с кампаниями в Нагорном Карабахе. В 2020 году Азербайджан при поддержке израильских IAI HAROP демонстрировал, как с помощью барражирующих боеприпасов можно вывести из строя сложные оборонительные рубежи противника — без массированного ввода авиации. Потеря армянскими силами средств управления и разведки фактически парализовала систему ПВО.

Индия копирует модель: удар с расчётом на воздушное превосходство

Судя по текущей тактике, индийская сторона использует похожий подход — точечные удары по критическим элементам пакистанской обороны с целью расчистки неба. Это может обеспечить решающее тактическое преимущество: возможность наносить авиаудары по тылам Пакистана, не входя в зону поражения ПВО.

Опасность конфликта между ядерными державами

В отличие от локальных конфликтов, ситуация между Индией и Пакистаном опасна масштабом. Оба государства обладают ядерным оружием и крупными армиями. Успешная воздушная операция может спровоцировать эскалацию уже на стратегическом уровне, включая вторжение в воздушное пространство и атаки в глубоком тылу.

Потери уже были: риск остаётся высоким

Напомним, в первом эпизоде воздушного конфликта Индия потеряла от трёх до пяти боевых самолётов, включая современные истребители. Сейчас ставка делается на более безопасный и технологичный подход, однако риск ответных действий Пакистана сохраняется.

Вывод

Итак, на фоне обострения индо-пакистанского конфликта, который начался с недавней операции "Синдур" и последовавших ракетных ударов с обеих сторон, на первый план выходит самый тревожный фактор — ядерное оружие. И Индия и Пакистан являются ядерными державами и имеют весьма достаточный арсенал, чтобы наносить друг другу смертельные удары.